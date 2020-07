No, no liberaron a Willy en México

Como terapia de risa funciona, como prueba de que la naturaleza "está sanando" por la ausencia de humanos en las calles, no. Esa es la conclusión que podemos sacar del último video viral que tiene a una ballena como protagonista.

El 26 de julio, en la cuenta de una usuaria de Twitter llamada Erika Galván (@AuriGalvan), se publicó un video con el título "Raza no me lo van a creer". En el video se ve salir de algo que parece un río urbano a una orca dando vueltas antes de volver al agua, hasta con efecto de audio incluido. Por supuesto, no, no es creíble —aunque sí un poco chistoso.

Raza no me lo van a creer 🤠 pic.twitter.com/lnyc6bPTWY — Erika Galván✨ (@AuriGalvan) July 27, 2020

Al momento de escribir esta nota, el video superaba los 10,000 likes y había sido retuiteado más de 2,000 veces. Pero lo que que parece menos creíble, aunque al parecer sí es cierto, es que otra cuenta humorística @AsiEsMonterrey, lo desmintió citando a fuentes gubernamentales.

"Autoridades del Estado y Protección Civil confirman que este video es #FALSO y recomienda a la ciudadanía no caer en pánico", dice el tuit que generó otra ola de mensajes hilarantes como los siguientes:

No es keiko es willy se ve por la mancha blanca 🤣🤣😁 pic.twitter.com/lw3r4qMm7w — xochimilco trajinera (@xochimilcotraji) July 28, 2020

Decidimos echarle un vistazo a la cuenta de Protección Civil de Monterrey, México, para cerciorarnos —y porque en esta época todo es posible, por increíble que parezca—, pero afortunadamente no hay nada al respecto de este pariente de Willy o de Keiko. Lo que sí es importante si vives en Monterrey, y en la zona noreste de México, es estar alerta por las fuertes lluvias que han azotado la zona.

Todo esto ha sido originado por la tormenta tropical Hanna, fenómeno que por cierto no tumbó el muro de Donald Trump. De acuerdo con el periódico La Jornada, diario de la Ciudad de México, desde el domingo pasado en la zona se registran vientos de hasta 80 kilómetros por hora y una lluvia intensa que ha provocado fuertes inundaciones —por ejemplo, en Monterrey.

Esta jornada hemos realizado diversos recorridos y operativos de vigilancia en zonas de riesgo#PrevenirEsVivir pic.twitter.com/uoCMx1cEz7 — Protección Civil Mty (@pc_mty) July 26, 2020

Debido a este fenómeno natural, las autoridades estatales pidieron a la población no salir de sus casas, no tocar postes, cajas de luz o cables y mantenerse alejados de los ríos Salinas, Pesquería, San Juan, Sabinas, Rosa y Salado.