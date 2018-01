Baidu, la Google de China, presenta tres bocinas inteligentes

Baidu

A Baidu ya se le conoce como la Google de China, pero en CES 2018, la gigante china quiere que la conozcan por otro título: la Alexa de China. Para ello, Baidu está presumiendo en la feria a una tripleta de dispositivos para controlar el hogar inteligente: la bocina inteligente Little Fish VSI, la lámpara Sengled Smart Lamp Speaker y el proyector PopIn Aladdin.

Los tres dispositivos integran la inteligencia artificial de Baidu, llamada DuerOS, y los tres responden a comandos de voz, contestan tus preguntas y controlan los dispositivos del hogar inteligente. La funcionalidad es similar a la asistente virtual Amazon Alexa, que se popularizó en las bocinas inteligentes Amazon Echo. En este momento, Alexa está integrada en una amplia gama de dispositivos y Baidu quiere seguirle los pasos.

De hecho, pudimos ver una versión de la Little Fish Smart Speaker el año pasado en CES 2017. La Little Fish VSI es básicamente la segunda versión de la bocina. Puede transmitir contenido en tu televisor si consigues un dongle separado (de forma similar a lo que Google Home puede hacer con Chromecast), y ahora tiene micrófonos para escuchar tus comandos. La cámara de Little Fish puede reconocer tu cara y así personalizar sus respuestas.

Tanto Alexa como Google Assistan pueden hacer esto hasta cierto grado, pero ninguna de las dos emplea el reconocimiento facial. Puedes esperar que Little Fish use su pantalla de manera similar a Amazon Echo Show. Podrás ver videos, hacer videollamadas y ver información relevante a tus preguntas.

La nueva versión de Little Fish ya no tiene la cabeza posada sobre un cuerpo redondo. Me gustó la personalidad de ese nuevo diseño. La nueva Little Fish es más sencilla, con forma de caja, similar a la Echo Show.

La Sengled Smart Lamp Speaker es una lámpara con DuerOS, mientras que el PopIn Aladdin es una luz que sirve también como proyector. Ambos dispositivos tienen bocinas inteligentes integradas. La lámpara puede rotar entre distintos modos de iluminación. Baidu dice que esta lámpara que puede cambiar de color integrada con bocina inteligente puede ser configurada con 16 millones de combinaciones de color.

El proyector, por su parte, reproduce tus programas favoritos a través de los socios de streaming de Baidu. El proyector también escucha a tus comandos de voz a través de DuerOS.

Ninguno de los dispositivos está programado para lanzarse en Estados Unidos.

