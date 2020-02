Back to the Future celebra su cumpleaños con un juego de Funko

Funko Games

El adorable Baby Yoda de The Mandalorian no es el único icono de la cultura pop que hemos visto en la Feria del Juguete de Nueva York de 2020. Ahora vas a poder volver a 1955 con un juego de mesa de Back to the Future que llegará este verano para celebrar el cumpleaños No. 35 de la película, dijo Funko Games el viernes.

El juego Back to the Future: Back in Time invita a dos o cuatro jugadores a asumir los roles de Marty McFly, Doc Brown, Jennifer Parker y el leal cachorrito Einstein y recrear los eventos de la película. Tienes que vencer a Biff Tannen y su pandilla, pero asegúrate de que los padres de Marty se enamoren (especialmente porque la alternativa sería que Marty bese a su madre antes de desaparecer por siempre) y lograr que el DeLorean de Doc alcance las 88 mph para que puedas volver ... al futuro.

Cada juego debe durar unos 50 minutos, cuesta US$30 y sale en junio de 2020. Mientras esperas, puedes escuchar a Huey Lewis and the News cantando el tema de la peli.

La compañía también mostró Godzilla: Tokyo Clash y Pam Am, dos nuevos juegos de estrategia para dos o cuatro jugadores. El primero es sobre la destrucción de ciudades y el otro sobre la construcción de un imperio comercial global mientras compiten contra la icónica aerolínea que desapareció en 1991. Estos juegos de mesa de US$35 también llegarán a tiendas en junio.

Si quieres jugar con hasta seis jugadores, Funko Games también reveló el juego de lucha de monstruos Last Defense y un juego de roles del músico de los años 70 Yacht Rock, que cuestan US$20 y US$17 respectivamente. Ambos llegarán en agosto.

La serie de juegos de estrategia Funkoverse existente, que ya incluye a los personajes de Harry Potter, DC Comics y Golden Girls, está agregando figuras de Jurassic Park y la serie de anime Aggretsuko.