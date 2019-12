Utah es el estado de EE.UU que cuidaría mejor a Baby Yoda

HighSpeedInternet.com

La Fuerza está con Utah. Al menos eso afirma HighSpeedInternet.com, un proveedor de Internet que se dedicó a revisar en qué lugares de Estados Unidos buscaron más al personaje Baby Yoda en Google.

Utilizando la herramienta Google Trends, que permite comparar la popularidad de búsqueda de varias palabras o frases, la empresa encontró que Utah, New Hampshire y Rhode Island fueron los estados donde más se investigó sobre The Child, como se llama originalmente al personaje de la serie The Mandalorian.

El top ten de los babyyodalovers es el siguiente:

Utah New Hampshire Rhode Island Washington Oregon Arizona Colorado Indiana Kentucky Montana

En el informe se explica que una de las razones por las que Utah lidera el ranking, es porque allí "todo se trata de la familia" y porque "tiene una de las tasas de natalidad más altas del país".

HighSpeedInternet.com

Donde la Fuerza no es muy fuerte es Mississippi. A pesar de que se le conoce como "Estado de la hospitalidad", aparentemente le da igual el futuro del pequeño alienígena verde. Estos son los 10 que cierran el ránking:

40 Maryland

41 New Jersey

42 Alabama

43 South Carolina

44 New York

45 South Dakota

46 Hawaii

47 Arkansas

48 Georgia

49 Louisiana

50 District of Columbia

51 Mississippi

Baby Yoda es uno de los grandes fenómenos virales de 2019. Los juguetes del personaje aún no salen al mercado y ya hay listas de espera para comprarlo, al igual que existe una petición para que su rostro se convierta en un emoji.