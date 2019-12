¿Aparece Baby Yoda en The Rise of Skywalker? Los tuiteros responden

Que la Fuerza te acompañe y no te comas ningún spoiler antes del estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker, el 19 de diciembre de 2019. Sobre todo si eres de los inocentes que se preguntan si Baby Yoda aparecerá en esta película.

En Twitter, #StarWarsRiseofSkywalker es tendencia mundial este 18 de diciembre, precisamente porque muchos fanáticos están pidiendo que no se divulgue información o detalles importantes de la trama, tal como pasó con las dos últimas cintas de Avengers: Infinity War y Endgame.

Pero no es fácil. Mucha gente cae en la tentación de ser los primeros en adelantar contenido, estropeando la experiencia a quienes no pueden ver la cinta de inmediato. Por eso ya están circulando geniales tuits y memes como estos:

¡Qué pinches nervios! Esperé tanto y ahora estoy a unas horas del estreno de #StarWarsRiseofSkywalker ¡que la fuerza nos acompañe para no leer ningún spoiler! pic.twitter.com/JEH5SJCxEz — 🅰🅽🅶é🅻🅸🅲🅰 🆅🅴🅻á🆉🆀🆄🅴🆉 (@JazzAngelical) December 18, 2019

Voy a estar AFK para evitar los spoilers de #StarWarsRiseofSkywalker pic.twitter.com/5VHH3ieB1p — Geek.Co 🇲🇽 (@_geekco) December 18, 2019

Bueno a partir de hoy comienza la operación "Escudo de Hierro" me alejo de mis redes sociales para evitar spoilers de #StarWarsRiseofSkywalker pic.twitter.com/xYbtob5ABZ — Anakin Skywalker (@YosoyJames) December 18, 2019

Ahora bien, advertidos de que en esta nota podrían saltar algunos spoilers, una de las preguntas que más se han hecho los usuarios es si aparece el ya famoso personaje de la serie The Mandalorian llamado The Child (y popularmente conocido como Baby Yoda) en Star Wars: The Rise of Skywalker. La respuesta la tienen quienes ya vieron la película y otros cinéfilos más avispados, como lo podemos ver en los siguientes comentarios:

Cuando te enteras

Cuando te enteras que Baby Yoda no sale en #StarWarsRiseofSkywalker pic.twitter.com/Kj4DEPcPzc — CHARly Segura (@SensacionalCHAR) December 18, 2019

Cuando te enteras que Baby Yoda no sale en #StarWarsRiseofSkywalker pic.twitter.com/TfuUS37mmT — Fabián Ulloa Alvear (@UlloaAlvear) December 18, 2019

¿Por qué es tendencia?

#BabyYoda:

Porque los usuarios de Twitter publican videos y imagenes del peculiar personaje previo al estreno de la pelicula "Star Wars El Ascenso de Skywalker". pic.twitter.com/A4hdHUjuWX — ¿Por que es Tendencia_Pe? (@TendenciaPe) December 18, 2019

Gran spoiler

Estoy gratamente sorprendido con Rise of Skywalker. Fui con @LailaKlein2 al preestreno y a ambos se nos derritió el corazón cuando en la boda de Po y Finn estos adoptan a Baby Yoda en el tercer acto. Increíble película, entra fácilmente en el Top 9 de Star Wars. pic.twitter.com/6KSiAqwsbY — Chato [Sugarfree] Maltés (@chatomaltes) December 18, 2019

Decepción

Mi papá: “Y mañana en #RiseOfSkywalker vamos a ver al Baby Yoda?”

Yo: Nop eso es en la serie de #TheMandalorian

Mi papá: “Ahhh vale madre, yo quería verlo en grande” pic.twitter.com/riT32FeFwR — Miguel Skywalker (@ElMiguelon22) December 18, 2019

Pero era lo único bueno

Todo apunta a que #StarWarsRiseofSkywalker es basura. Lo único decente que ha hecho Disney con esta franquicia es a Baby Yoda. — Puto Garry™ (@PutoGarry) December 18, 2019

¿Todo bien en casa?

La gente que cree que Baby Yoda va a aparecer en The Rise of Skywalker. ¿Todo bien en casa? — Gildardo 👨🏻‍⚕️ (@jose_gildardo10) December 15, 2019

Sin embargo, más allá de la decepción, la razón por la que el adorable alienígena verde no aparece en The Rise of Skywalker es muy sencilla: no forma parte de la historia. Baby Yoda tiene cabida en el universo de la serie The Mandalorian y aún se está explorando hasta dónde puede llegar.

En la película de J. J. Abrams veremos el cierre de muchos personajes importantes como Rey, Finn, Poe, Chewbacca, C-3PO, R2-D2, BB-8, Luke Skywalker, Leia, entre otros. Y debemos conformarnos con eso.