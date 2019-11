Baby Yoda: Origen, futuro, juguetes y todo lo que sabemos del tierno personaje

Captura de pantalla por Bonnie Burton/CNET

La naturaleza y alcance de la Fuerza siempre ha generado intensos debates entre los seguidores de Star Wars. Por ejemplo, la rapidez con la que Rey (Daisy Ridley) aprendió a manejarla, sin casi entrenamientos, contrasta con las dificultades de Kylo Ren (Adam Driver) o Luke Skywalker (Mark Hamill), quienes tuvieron a grandes maestros como el propio Yoda.

Pues bien, nadie esperaba que en el spin-off de Disney Plus, The Mandalorian, se exploraría precisamente el tema de la Fuerza gracias a un personaje desconocido en la historia de la saga: Baby Yoda.

Si bien el cazarrecompensas que encarna Pedro Pascal protagoniza The Mandalorian, todos hablan del infante verde desde que apareció al final del primer capítulo. Ahora los fanáticos están entregados e intrigados sobre la historia y el desarrollo de Baby Yoda ¿Pero qué sabemos exactamente de este minihéroe? Repasemos su historia.

¿Es o no es Yoda?

Por su parecido y ternura fue bautizado como Baby Yoda, pero no se trata de una versión joven del maestro Jedi. ¿Cómo lo sabemos? Porque Yoda fallece en Return of the Jedi y la historia en The Mandalorian se ubica cinco años después de esa película. De hecho, en la serie de televisión le llaman "The child".

Existen varias teorías, que pululan en sitios Web, foros y sitios especializados sobre "The child". Porque, por extraño que parezca, no hay literatura sobre la historia de Yoda. A diferencia de otros personajes, George Lucas no dejó un árbol genealógico para explicar su descendencia. Solo sabemos que hay hembras (Yaddle) y machos (Yoda) de esta especie alienígena.

Una de las teorías se desprende de la edad del bebé verde: 50 años. Explica Gonzalo Jiménez, periodista de CNET en Español, experto en cultura pop y un gran fanático de la saga, que "es la misma edad que tendría Anakin Skywalker. Como la Fuerza requiere de un equilibro entre la Luz y el Lado Oscuro: al nacer Anakin (de padre desconocido, como Jesucristo), con un número extraordinario de midiclorians en su cuerpo, hay quienes sostienen que la Fuerza creó a otro ser para que fuera su equilibrio, con similar poder. Si Anakin se pasó al Lado Oscuro, su contraparte sería el bebé Yoda, con la Fuerza para hacer el bien. Por eso puede sanar heridas".

Lo de "sanar heridas" lo podemos comprobar en el segundo capítulo, cuando el mandaloriano es herido de gravedad por otros cazarrecompensas e interviene el Baby Yoda, para curarlo. Esto nos demuestra que tiene conciencia de sus poderes y habilidad para utilizarlos.

La otra teoría extendida en Internet es que se trata de un clon de Yoda, obra de Sheev Palpatine (Ian McDiarmid). El Emperador, según esta corriente, no habría muerto en Return of the Jedi sino que seguía operando en la oscuridad y habría experimentado con el ADN de Yoda y lo clonó. "El Dr. Pershing [Omid Abtahi] tiene el logotipo del planeta Kamino, que fabricó los primeros clones para los Stormtroopers de la República. Quieren crear seres con gran poder de la Fuerza y así tener un superejército", explica Jiménez en este hipotético caso.

Si "The child" es un clon, tendría sentido que muchos bandidos, cazarrecompensas y espías lo busquen como lo más preciado de la galaxia, como vemos en el mismo segundo episodio.

¿Dónde conseguir camisas y peluches de Baby Yoda?

Las camisetas de Baby Yoda ya están disponibles: Amazon, Target, Macy's, Kohl's, Hot Topic, Box Lunch y Zazzle. La ropa en general de la serie llegaría antes de las vacaciones navideñas en Shop Disney, Disney Store, parques de Disney y tiendas minoristas.

En cuanto a los juguetes y otros coleccionables, CNN informó que estarán disponibles muy pronto.

"La mercancía de 'baby Yoda' podría estar disponible este mismo viernes (22 de noviembre) en Macy's, Target, Kohl's, Zazzle, Hot Topic, Box Lunch y Amazon", según CNBC, que dijo que verificó la información a través de una fuente anónima familiarizada con la situación. Hasbro no respondió de inmediato a múltiples solicitudes de comentarios de CNN Business.

Sin embargo, al lunes 25 de noviembre, aun no han salido al mercado.

Desapareció mágicamente de los GIF

Baby Yoda o "The Child" ha sido un gran éxito en las redes sociales por su adorable rostro, perfecto para los memes y gifs. De hecho ya tiene su propia cuenta en Twiter, aunque no es la oficial, en la que cuenta con más de 40,000 seguidores:

More than a baby I am. A cultural icon. Yes. pic.twitter.com/8FCAFCuEfn — Baby Yoda (@BabyYodaBaby) November 25, 2019

Este lunes 25 de noviembre sucedió algo realmente curioso, que demuestra el impacto del personaje. Según la BBC, las animaciones cortas del personaje fueron eliminadas de giphy.com el fin de semana pasado.

En un principio, se pensó que era Disney la que había bloqueado el uso de la imagen del alienígena verde. No obstante, en un comunicado enviado a la BBC, la propia empresa de base de datos en línea y motor de búsqueda que permite a los usuarios buscar y compartir videos de bucles cortos sin sonido, aclaró la situación.

"La semana pasada, hubo cierta confusión sobre Giphy y eliminamos temporalmente estos GIF mientras revisábamos la situación. Nos complace informar que los GIF (de Baby Yoda) están una vez más en vivo en Giphy", dice el boletín enviado a la BBC.