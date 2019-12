El muñeco de Baby Yoda de Mattel ya está en preventa

Disney

El mundo ha exigido la llegada de la mercancía del Baby Yoda desde que hizo su adorable debut en el programa de Disney Plus The Mandalorian. El fabricante de juguetes Mattel se puso las pilas con la creación de un muñeco de 11 pulgadas llamado The Child (El niño). El juguete de US$25 ya está disponible en preventa desde el 3 de diciembre en la tienda de Disney, Target, Walmart y entre otros minoristas.

Mattel

El juguete apareció primero en una página en el sitio Web de Walmart, pero fue retirado posteriormente.

Aunque ya está disponible en preventa, tardará varios meses en llegar. La tienda de Disney y Target indican el 1 de abril de 2020 como la fecha estimada de llegada, mientras que Walmart dice que será el 25 de mayo. Así que todo parece indicar que no estará listo para las Navidades.

-- Carrie Mihalcik de CNET contribuyó con esta nota.