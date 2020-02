Baby Yoda es la figura Pop más preordenada de la historia de Funko

Funko

Desde que Funko anunció que lanzaría un juguete de Baby Yoda en diciembre de 2019, los fanáticos de Star Wars han ordenado tantas figuras que ya es la pieza más preordenada de la historia de la marca Funko.

El director de Arte de Funko, Reis O'Brien, confirmó la noticia en una entrevista por video, en la que describió el desarrollo de la figura de Baby Yoda en la colección Pop, según informó la página Web hermana de CNET en Español, Comicbook.com, el jueves 6 de febrero.

Funko tiene dos figuras Pop de Baby Yoda: una de tamaño regular de 7.6 centímetros de alto, y una grande, de 25.4 centímetros de alto; su precio de venta es de US$8.78 y US$29.96, respectivamente. Ambas piezas estarán listas para su envío a los compradores el 20 de mayo.

Si bien la figura de Baby Yoda de 25.4 centímetros está agotada en Amazon, los fanáticos todavía pueden preordenar el tamaño regular y pedir la versión de 25.4 centímetros en Walmart con un descuento.

Los fanáticos descubrieron a Baby Yoda, conocido oficialmente como El Niño , en la serie de Star Wars The Mandalorian, en Disney Plus.

Baby Yoda es tan popular que los consumidores han gastado mucho dinero por juguetes oficiales y piezas no oficiales . Los fanáticos aman tanto a este adorable personaje que incluso están dispuestos a soportar temperaturas heladas para hacer esculturas de nieve de Baby Yoda .

Si todavía no has conocido la magia que representa Baby Yoda, aquí te enseñamos cómo ver The Mandalorian en Disney Plus. La temporada 2 de la serie se estrena en octubre.

Funko no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.