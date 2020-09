¿Quieres anunciar el sexo de tu bebé en una fiesta? Mejor mira estos videos primero

Logan Riely/Beam Imagination/Atlanta Braves/Getty Images

Tal vez has visto videos de fiestas en las que bombas explotan con colores, regularmente rosados y azules, para dar a conocer el sexo de un bebé. Se les llaman las gender-reveal parties o fiestas de revelación de género y la idea es sencilla: hacerle saber a un grupo íntimo si los padres van a tener una niña o un niño.

Según The New York Times, este tipo de reuniones existen desde hace más de una década y comenzó con un evento muy sencillo. Se mandaba a hacer un pastel y con la complicidad de los panaderos, se glaceaba la cubierta con un color neutro, pero al partirla con un cuchillo, se develaba el color que identificaba al sexo del bebé. Ahora, sin embargo, esa celebración ha evolucionado y no necesariamente para bien.

"La revelación del sexo de un bebé está en su fase barroca. Las redes sociales hacen que los hitos personales, como un embarazo, queden en el ámbito público, lo cual empuja a las personas a celebrarlos con anuncios cada vez más elaborados", dice el Times en el artículo "Los peores fracasos de las fiestas para anunciar el sexo de un bebé". Y entre los ejemplos que cita, está el de un vehículo en Australia que se incendió cuando el conductor intentaba reproducir un humo azul.

El canal australiano 9 News mostró el video del incendio en sus noticias, en 2019:

Lamentablemente, ese no es el único caso en el que las cosas no han salido bien. En octubre de 2018, un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se declaró culpable ante la justicia por haber ocasionado un incendio que se inició el 23 de abril de 2017. El siniestro se extendió por los pastizales de la zona y ocasionó que se desplegaran más de 800 bomberos. El gasto total de esta catástrofe fue de US$8 millones. El video del inicio del incendio fue publicado originalmente por Arizona Daily Star:

Sin embargo, tampoco hay que ser tan trágicos. En YouTube existen videos más bien hilarantes, que nos dan una ida de cuán popular -y extravagante- se ha vuelto esta práctica. Por ejemplo, tenemos el del abuelo golpeado; el confuso aterrizaje de un paracaidista y el del domador de animales y un caimán que muerde un globo.

Y en este 2020, como es de esperarse en un año tan acontecido, se han incrementado los casos de revelación de género, que parecen más una pesadilla que una celebración. El más reciente, que se ha vuelto viral, fue protagonizado por los youtubers Anas Marwah y Asala Maleh. Para dar a conocer el sexo de su segundo bebé, lo proyectaron en el rascacielos más alto y emblemático de Dubái, el Burj Khalifa, una estructura que tiene 828 metros de altura.

Y tú creyendo que tuviste la mejor gender reveal party. pic.twitter.com/z2OJFymXXy — Ángel Plascencia (@Angel_pc) September 9, 2020

Antes de ese, la pelea de dos bebés gigantes, cada uno representando a un sexo, también fue muy popular en las redes sociales:

Nobody:



Mexican gender reveal parties pic.twitter.com/bp6tvgYZYr — Laura Martínez® (@miblogestublog) August 31, 2020

Si quieres ver más: estos son otros videos que se han colado en las redes sociales y que invitan a pensar si en realidad es buena idea hacer un gender-reveal party:

El Apocalipsis

Ojalá así fueran todas las fiestas idiotas de “gender reveal”. pic.twitter.com/tHCAuVa8BR — サル-ちゃん 5~♪♪ (@Saruchango) September 9, 2020

La pelea de gallos

El "nunca lo supimos"

Imágenes exclusivas de como fue mi fiesta de revelación de género. pic.twitter.com/lnJViWLPVF — Ophelia Pastrana 🏳️‍🌈 (@OphCourse) September 9, 2020

Y si hace unos años, como dice el New York Times, Instagram era la red social para publicar el resultado de las fiestas, con TikTok la nueva tradición ha tocado techo. A continuación, y con esta muestra concluimos, puedes revisar las ideas más raras para dar a conocer el sexo de un bebé publicadas en la red social que no le gusta a Donald Trump: