Avispas gigantes: Las mejores películas sobre insectos asesinos

En mayo de 2020 el temor por los llamado avispones asesinos fue reseñado ampliamente por los medios, como demostró un video que se volvió viral esta semana en el que uno de estos insectos mataba a un ratón que casi triplicaba el tamaño de la avispa. El arribo a Estados Unidos de estos avispones originarios de Asia ha alarmado a muchas personas, pues el tamaño de estos insectos es intimidante, por decir lo menos.

En la década de 1970 hubo un temor similar en Estados por las llamadas abejas "asesinas" o africanizadas, al punto que dio origen a una serie de películas de horror con estos insectos. Su título más conocido, por su alto presupuesto y elenco de estrellas, fue The Swarm (El enjambre), en 1978.

Ya en 1959 hubo un filme de horror titulado The Wasp Woman (La mujer avispa), acerca de la dueña de una empresa de cosméticos que se somete a un tratamiento experimental hecho con gelatina extraída de las avispas reinas para rejuvenecer su piel. Pero esta loción transforma a esta ejecutiva en un monstruo por las noches. Es una película de bajo presupuesto: la respuesta femenina a la exitosa primera versión de The Fly (1958).

En la década de 1970 la aparición en Estados Unidos de las abejas africanizadas, mucho más agresivas y de mayor tamaño que las abejas comunes, generó un temor real en la población. A estos insectos se les llama "africanizados" pues son un híbrido producto del cruce de la abeja melífera europea con la abeja africana (Apis mellifera scutellata).

El título que puso de moda en Hollywood a estos temidos insectos fue una película hecha directamente para TV: The Killer Bees (Las abejas asesinas, 1974), dirigida por el siempre interesante Curtis Harrington (Night Tide) y protagonizada, entre otros, por quien fuera una de las mayores estrellas del cine mudo, Gloria Swanson. En el filme, Swanson interpreta a la recia matriarca de una familia de viticultores en California, quien tiene un extraño control sobre una colonia de abejas en su viñedo.

Con el tema vigente en la opinión pública estadounidense, las abejas asesinas se convirtieron en el monstruo preferido por Hollywood. Debe recordarse que los monstruos clásicos del cine -- Drácula, el Hombre Lobo, la criatura de Frankenstein -- ya no provocaban miedo: aparecían con frecuencia en series animadas y en los empaques de cereales. Así que Hollywood acudió a nuevos monstruos, como las ratas en Willard (1971) y a las llamadas abejas asesinas.

En este subgénero merece destacarse la película para televisión The Savage Bees (1976), en la que un enjambre de abejas africanizadas se escapa de un carguero extranjero y ataca a la ciudad de Nueva Orleans cuando celebraba la fiesta de Mardi Gras.

Basta ver el tráiler de The Savage Bees -- con escenas en las que la gente corre por las calles de Nueva Orleans, huyendo de las abejas -- para comprender que el filme quería replicar con las abejas asesinas el mismo miedo que muchos sintieron por los tiburones tras el éxito de Jaws en 1975. Y hasta tuvo una secuela: Terror Out of the Sky (1978).

El éxito de estas películas produjo imitadores. En los Estudios Churubusco de México se filmó The Bees (Abejas asesinas, 1978), escrita y dirigida por Alfredo Zacarías, con un tráiler tan alarmista y exagerado -- repleto de escenas de desastre extraídas de otras películas -- que parece una parodia y merece ser visto para creerse.

Protagonizado por John Saxon (Enter the Dragon), The Bees trata sobre un enjambre de abejas asesinas suramericanas que son transportadas por una gran corporación a Estados Unidos. Pero pronto estas abejas sufren una mutación que las transforma en insectos inteligentes y empiezan a atacar a personajes indefensas. El musculoso Saxon interpreta a uno de los científicos que intenta poner fin a esta amenaza.

Fue una época en la que Hollywood encontró una mina de oro en el género de "películas de desastres", así que pronto hubo filmes de horror con tarántulas (Kingdom of Spiders, 1977) y hormigas (Ants, 1977).

Pero, como dijimos anteriormente, el título más épico fue la súper producción The Swarm (1978), basada en la novela homónima escrita por Arthur Herzog en 1974. La adaptación al cine fue dirigida por Irwin Allen (The Towering Inferno, The Poseidon Adventure), en la que millones de abejas africanizadas desatan el terror sobre decenas de ciudades estadounidenses, matando a miles de personas.

"Hemos sido invadidos, por un enemigo más letal que cualquier fuerza humana", dice el personaje que interpreta Michael Caine, quien lidera un elenco que incluye a Henry Fonda, Katharine Ross, Richard Widmark, José Ferrer, Olivia de Havilland, Richard Chamberlain y Lee Grant, entre otros.

Como suele suceder, The Swarm fue, al mismo tiempo, la obra cumbre y el punto final de este pasajera moda de películas sobre abejas asesinas. Ese mismo año, en 1978, se estrenó una pequeña película independiente titulada Halloween, que revolucionaría el género de horror y sería más rentable e influyente que The Swarm. Estos insectos aterradores no volverían a cautivar la imaginación del gran público como lo hicieron en la década de 1970. Quién sabe si Hollywood decida tocar a su puerta una vez más.