Marvel Studios

Avengers: Infinity War se estrenó en China este fin de semana y ahora la película se ha convertido en el quinto lanzamiento internacional más grande de todos los tiempos.

Una semana después de que la película se convirtiera en la mas rápida en lograr US$1,000 millones, Disney ha dado a conocer que las ventas ya han alcanzado los US$1,600 millones. Este fin de semana ha sudo crucial: Avengers: Infinity War logró recaudar US$200 millones en China, y ha sumado US$61 millones más en Estados Unidos, donde ya lleva tres fines de semana.

Con esas ventas globales, Infinity War ha superado a The Avengers (US$1,500 millones), Fast and Furious 7 (US$1,500 millones) y Avengers: Age of Ultron (US$1,400 millones).

La emotiva película reúne a las estrellas de casi todas las historias de Marvel lanzadas en los últimos 10 años, incluyendo a Robert Downey como Iron Man, a Chris Evans como Captain America, y a Black Widow de Scarlett Johansson, quienes entre muchos otros deben luchar contra Thanos (Josh Brolin).

Las películas Infinity War y Black Panther -- estrenada en febrero -- tuvieron mucho impacto, y Marvel no pretende abandonar la gran pantalla pronto. Marvel Studios se está preparando para el lanzamiento de Ant-Man and the Wasp, también Captain Marvel que llegaría en marzo de 2019 y Avengers 4 que se estrenaría en mayo de 2019.