'Avengers: Infinity War': Ni el elenco sabe lo que pasará

BEVERLY HILLS -- "He leído un guión, no sé si he leído el guión. Lo sabré cuando vea la película mañana [...]. Y está claro que sea lo que sea que leí no es necesariamente lo que voy a ver", esto dijo Benedict Cumberbatch (Dr. Strange) en una rueda de prensa que Marvel ha convocado hoy domingo en un hotel de Beverly Hills para promocionar su próximo estreno, Avengers: Infinity War.

Robert Downey Jr. (Iron Man), otro de los asistentes a esta multitudinaria rueda de prensa donde las estrellas no nos cabían literalmente en la foto, tampoco parece estar más informado y ha respondido a una pregunta sobre si podremos verlo en Avengers 4 con un: "Nunca se sabe. Si muero mañana (cuando vea la película) voy a estar bastante confundido. Ya veremos".

Hay tantos guapos y famosos en la rueda de prensa de #AvengersInfinityWar que casi no nos caben en la foto... pic.twitter.com/8Pxc8dZtdS — CNET en Español (@CNET_Es) April 22, 2018

Joe Russo, uno de los codirectores de la película junto a su hermano Anthony, ha bromeado acerca de que les habían colocado un botoncito a todos los actores y los podían electrocutar en caso de que contaran más de la cuenta. Los spoilers no estaban permitidos.

Chris Pratt para evitar tener que responder a la pregunta de cuál será la reacción de su personaje, Peter Quill, al ver humanos por primera vez en más de 30 años, ha preferido ponerse a hablar de pesca e informarnos de que abril es un mes excelente para la captura de la lubina. Indicándonos que para saber la respuesta a esa pregunta, lo mejor es ver la película.

El único que nos ha aclarado un poco más las cosas ha sido Chadwick Boseman (Black Panther) que ha explicado lo que no es Avengers: Infinity War: "No es Black Panther 1.5", ha dicho, añadiendo que a pesar de que los intérpretes del universo de Wakanda tengan una presencia fuerte en la película, éste no es un título centrado sólo en ese mundo.

Chris Hemsworth (Thor), Chris Pratt (Star-Lord), Scarlett Johansson (Black Widow), Mark Ruffalo (Hulk), Tom Hiddleston (Loki), Zoe Saldana (Gamora), Josh Brolin (Thanos), además de los tal vez menos conocidos Paul Bettany (Vision), Don Cheadle (War Machine), Winston Duke (M'Baku), Danai Gurira (Okoye), Tom Holland (Spider-Man), Pom Klementieff (Mantis), Anthony Mackie (Falcon), Elizabeth Olsen (Scarlett Witch), Sebastian Stan (Bucky Barnes) y Laetita Wright (Shuri) estuvieron también presentes en la rueda de prensa. Además de los hermanos y directores de Infinity War, Joe y Anthony Russo, y del presidente de Marvel Studios y productor Kevin Feige.

Los Russo tienen una larga tradición en Marvel, sobre todo junto a Capitán América. Ambos dirigieron Captain America: The Winter Soldier y Captain America: Civil War antes de recibir este encargo. Además de Infinity War esta pareja de hermanos directores también está tras las cámaras en Avengers 4.

Según la sinopsis oficial de Marvel, en Vengadores: Infinity War el despótico Thanos no tiene ningún tipo de reparo o moral por hacerse con las seis Piedras del Infinito para tener poderes inimaginables y cumplir su ansias de dominar toda la humanidad. Los vengadores y sus aliados superhéroes deben sacrificarse como nunca antes para tratar de vencer al poderoso Thanos antes de que su bombardeo de devastación ponga en riesgo al universo. El enfrentamiento más letal y definitivo de todos los tiempos.

Chris Evans y su Captain América han sido una de las ausencias más destacadas de la velada. Evans ha dicho públicamente que Infinity War y Avengers 4 serán sus últimos títulos de Marvel. Avengers 4 se filmó inmediatamente a continuación de Infinity War durante varios meses de 2017 y su estreno está previsto para el 3 de mayo 2019.

Este es el título número 19 de la filmografía de Marvel Studios. La división de Disney estrenó su primer título del universo Marvel en 2008 con Iron Man y celebra su décimo aniversario con este Avengers: Infinity War. En esos 10 años, Marvel ha recaudado más de US$13,000 millones en la taquilla internacional, con cinco títulos recaudando más de US$1,000 millones cada uno.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y productor de sus películas, ha insinuado en ocasiones anteriores que la próxima película de los Avengers -- Infinity War es la tercera -- sería el último título de la denominada Fase 3 de las películas de Marvel. "Habrá dos periodos muy distintos entre todo lo que ocurrió antes de Avengers 4 y todo lo que pasará después. Sé que esto no será lo que muchos están esperado", le contó Feige a la revista Vanity Fair. Esta es la división en fases de los títulos de Marvel:

Fase 1: Iron Man (2008), The Incredible Hulk (2008), Iron Man 2 (2010), Thor (2011), Captain America: The First Avenger (2011), Marvel's The Avengers (2012).



Fase 2: Iron Man 3 (2013), Thor: The Dark World (2013), Captain America: The Winter Soldier (2014), Guardians of the Galaxy (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Ant-Man (2015).



Fase 3: Captain America: Civil War (2016), Doctor Strange (2016), Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), Spider-Man: Homecoming (2017), Thor: Ragnarok (2017), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018).

Avengers: Infinity War (Vengadores: Infinity War) se estrena el 27 de abril en Estados Unidos, México, España y a nivel mundial.

