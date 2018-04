Tommaso Boddi/Getty Images para Marvel Films

Avengers: Infinity War, logró el éxito que todos esperábamos. La película se ha convertido en la más taquillera durante su estreno, con una recaudación global de US$630 millones, según pudo conocer The New York Times. La película de Marvel desbanca así a The Fate of the Furious -- o Rápidos y Furiosos 8 -- estrenada el año pasado y que ostentaba ese lugar con US$530 millones.

Desde luego, el casting de superhéroes que intentan derrotar a Thanos (Josh Brolin), ha logrado atraer a los más fans de Los Vengadores. La película es coprotagonizada por grandes estrellas de Hollywood como Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Chris Pratt entre otros.

Según datos del Times, Disney invirtió unos US$300 millones para producir la película o otros US$150 millones en campañas de marketing en todo el mundo, enviando a los protagonistas a programas de televisión y pre-estrenos en todo el mundo.

En Estados Unidos, la película recaudó US$250 millones, lo que le deja ligeramente por detrás de Star Wars: The Force Awakens, estrenada en 2015 y que logró alrededor de US$261 millones. Los datos globales no tienen en consideración Rusia o China, dos grandes mercados en donde se estrenará en las próximas semanas.

Disney ahora posee nueve de los 10 mejores estrenos y seis de ellos son de Marvel Cinematic Universe. Antes de Avengers: Infinity War, Black Panther se había convertido en el mejor éxito de taquilla de un superhéroe en Hollywood.

Si aún no has visto la película, puedes leer nuestra reseña sin spoilers de Avengers: Infinity War aquí. Si ya la has visto, no te pierdas lo que podrías suceder con algunos personajes en el futuro.