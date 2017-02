'Avengers: Infinity War': Marvel anuncia inicio de rodaje con un video

​

Cuesta imaginar una película con un elenco que reúna más estrellas de Hollywood que Avengers: Infinity War (2018).

Marvel divulgó la noche del viernes un video que celebra el inicio de rodaje -- fue el pasado 23 de enero, en los estudios Pinewood en Atlanta -- y resulta impresionante el número de superhéroes que participarán en el filme, previsto para estrenarse en 2018.

Agrandar Imagen Captura de pantalla: Gonzalo Jiménez/CNET

El video revela un vasto escenario, rodeado de pantallas verdes, que simula un planeta rocoso. En este set se dirigen a cámara los actores Robert Downey Jr. (Iron Man), Tom Holland (Spider-Man) y Chris Pratt (Star-Lord en Guardians of the Galaxy), quienes hablan con entusiasmo del inicio del rodaje "de lo que promete ser un año de filmación", como apuntó Downey Jr.

El clip no reveló ninguna escena de la película pero sí dejó colar algunos bocetos de escenas, como una en la que se aprecia a Thanos, villano principal del filme y que será creado digitalmente (con la voz en inglés de Josh Brolin); y otra aún más importante, en la que se ve a Thor junto a Rocket Racoon, de Guardians of the Galaxy.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, también participa en el video para explicar que Avengers: Inifinity War es la culminación de un largo proceso narrativo iniciado con Iron Man en 2008 y que exigía que los integrantes de los Avengers se pelearan entre sí previamente, como ocurrió en Captain America: Civil War (2016).

En el video también figuran los directores de la película, los hermanos Anthony y Joe Russo, y se ven algunos storyboards de lo que parece ser un distante planeta de la galaxia.

Todo pareciera indicar que las tramas de las dos películas que Marvel Studios estrenará en 2017 -- Guardians of the Galaxy Vol. 2 y Thor: Ragnarok -- conducirán directamente a los acontecimientos de Avengers: Infinity War.

Así que veremos a los Vengadores enfrentados a Thanos en el espacio exterior para evitar que este poderoso villano controle todas las Piedras del Infinito -- las llamadas Infinity Stones -- y subyugue a la Tierra.

Avengers: Infinity War se estrena el 4 de mayo de 2018 en Estados Unidos.

