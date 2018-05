Avengers: Infinity War está llena de una docena de personajes que hemos visto y seguido durante 10 años de películas Marvel. Pero una figura destaca -- literalmente -- sobre todas: Thanos.

Advertencia de spoilers: Hemos evitado discutir la historia en detalle, pero sí hacemos referencia a personajes y escenas del final de la película. Si no la has visto, guárdala entre tus favoritos y regresa luego para leerla.

Diseño por Aaron Robinson/CNET

Con el propósito de conocer cómo los cineastas crearon al que posiblemente sea el mejor villano creado en computadora en la historia del cine, conversamos con Kelly Port, supervisora de efectos visuales en la empresa de efectos especiales Digital Domain. Aparte de las escenas en el planeta Titan -- que fueron creadas por la compañía Weta, en Nueva Zelanda -- el equipo de Port en Digital Domain tenía bajo su responsabilidad convertir al actor Josh Brolin en un imponente tirano de color púrpura a través de la magia de imágenes creadas en computadora (CGI, por sus siglas en inglés).

Como sucede con la mayoría de los grandes <em>blockbusters</em> hoy en día, varias empresas de efectos visuales fueron reclutadas para crear diferentes partes de la película. Esta tarea fue hecha por medio de la técnica de captura de movimiento: el rostro y el cuerpo de Brolin fueron cubiertos con puntos diminutos que le permitieron registrar sus movimientos y expresiones faciales. Esto permitió crear un modelo en baja resolución que podía servir de mapa en un modelo de alta resolución del rostro de Thanos, para que las expresiones y movimientos finales del personaje creado en computadora fueran réplicas exactas de los movimientos del actor, incluso si sus caras tienen formas y contornos diferentes.

¿Cuáles avances técnicos se emplearon en crear a Thanos?

Port: Usamos scanners de objetos fijos y de movimiento, empleando tecnología desarrollada por los laboratorios Zurich Research Labs de Disney. Tomamos los datos de la cámara facial (helmet-cam), que es de baja resolución, para crear un modelo del movimiento de la cara. Luego alimentas estos datos a una máquina con algoritmos de aprendizaje, que encuentra el ajuste perfecto con la forma en alta resolución. Con cada interacción, le enseñas: le das información o haces ajustes en la forma, para que se acerque a la solución correcta. Con el tiempo, este algoritomo mejora los resultados finales básicamente porque aprender a hacerlo. Pudimos conservar tantos de los detalles sutiles de la actuación: pequeñas contracciones en los músculos del rostro, por ejemplo, y minúsculos temblores. Aspectos sutiles que no resultan obvios pero que son críticos o esenciales para una actuación dramática.

¿Fue Thanos creado totalmente en una computaora?

En algunas escena particular, con una toma que requiere una mayor fineza, hacíamos una animación cuadro por cuadro. El equipo de animación iba allí y ajustaba cosas en detalles. Luego tenía todo un equipo de modelaje de post-animación que trabajaba en cosas específicas, como limpiar la geometría del rostro, especialmente alrededor de los ojos, donde no obtiene mucho de la técnica de la captura de movimiento pues no puede colocar muchos puntos en la zona de los ojos. O alrededor de la boca, o en la compresión de los labios. Esos sitios eran críticos para extraer cada gota de la actuación de Brolin.

¿Cuántos puntos había en el rostro de Brolin cuando estaban filmando?

No tantos, la verdad: diría que había 100 o 150. Es una cifra pequeña, nada cercana a la resolución que requería finalmente el personaje.

Marvel Studios

En anteriores películas, como Beauty and the Beast (2017), los movimientos en el set de rodaje y la captura de close-up del rostro tenían que hacerse por separado, lo que implicaba <strong>los actores que creaban un personaje con captura de movimientos debía hacer hacer dos veces su actuación</strong>. ¿Este es todavía el caso?

Antes debíamos hacer la captura de rostro como una sesión separada. Te sentarías y harías el diálogo, para obtener así un modelo en alta resolución. La desventaja de eso es que estás en un cuarto aparte, separado de los actores, a una distancia de su actuación.

Los director de Infinity War pensaron que era muy importante mantener juntos a los actores. Tiene mucha tecnología extraña de efectos visuales alrededor de ellos, pantallas azules y gente vistiendo trajes de captura de movimiento y cámaras situadas en cascos, pero al menos estaban juntos para hacer su actuación en un set real construido. Y pudimos ser capaces de captar esa fase relativamente en baja resolució y aplicar esos movimientos a otra fase en alta resolución, con una fidelidad similar a la que hubiésemos captado en una sesión aparte, con un scanner de alta resolución.

¿La tecnología influyó en los cambios en el aspecto de Thanos cuando se le compara con su aparición en películas anteriores de Marvel?

Fue más una decisión creativa. Ellos (los directores) querían mantener la esencia del diseño original, pero hubo algunos ajustes en el diseño creativo general de Thanos para acercar su aspecto al de Brolin. Las proporciones generales de su rostro no son las de Brolin, pero podemos afirmar que son más parecidas a las del actor de lo que lo fueron antes.

¿Luego de haber recreado a la bestia hirsuta de Beauty and the Beast (2017), ¿fue un alivio trabajar con un personaje que es calvo?

[Risas] Sí, Dios mío, sí.

Thanos tiene pelo: es calvo, pero tiene pelo en sus brazos y tiene esta pequeña peluza en su rostro y cráneo. Pero, sí, absolutamente, recrear cabello puede ser muy difícil , así que (la calvicie de Thanos) ayudó mucho a completar el trabajo.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.