Avengers Endgame: Todas las claves del tráiler de la película de Marvel

Marvel Studios

Ya con Captain Marvel en los cines, Disney lanzó un segundo tráiler de Avengers: Endgame en el que mostró escenas con algunas revelaciones importantes, como la aparición en el filme de Captain Marvel (Brie Larson) y los nuevos trajes que usarán los Avengers en su lucha final contra Thanos.

El avance, que no incluyó a Thanos -- y que, al parecer, solo mostró imágenes provenientes de los primeros minutos del filme -- dejó en el aire algunas preguntas y suscitó algunos divertidos debates en redes sociales. Aquí destacamos los más importantes.

Marvel Studios

Captain Marvel sin arrugas

La gran revelación del tráiler fue la aparición de Captain Marvel (Brie Larson) en el cuartel general de los Avengers. "Me gusta esta chica", dice Thor (Chris Hemsworth) cuando la heroína no se inmuta ante el poder del martillo de Thor (¡ejem!).

Lo sorprendente es que Captain Marvel luce idéntica en Avengers: Endgame -- que se desarrolla en la actualidad -- como en su propia película, ambientada en 1995. Y no es producto del botox o del bisturí. Captain Marvel no ha envejecido un día.

La clave aparente de la eterna juventud del personaje está en la película Captain Marvel, pues el personaje de la Suprema Inteligencia (Annette Bening) revela que el ADN de Carol Danvers (Larson) se fusionó con ADN de la raza Kree, lo que retarda su proceso de envejecimiento.

"Te hicimos uno de nosotros. Para que pudieras vivir más tiempo, más fuerte (y fueses) superior. Renaciste", dice el personaje de Annette Bening en Captain Marvel. Así que 24 años en la vida de esta superhéroe no le genera ni una cana o una arruga a la nueva heroína del Universo Cinematográfico Marvel.

En CNET en Español explicamos cómo se conectan las escenas post-crédito de Captain Marvel con Avengers: Endgame, si deseas más información.

Marvel Studios

¿Trajes espaciales o cuánticos?

La gran pregunta: ¿son los nuevos trajes de los Avengers para viajar al espacio o para adentrarse en el llamado Reino Cuántico? Es probable que el misterio alrededor de estos trajes obedezca a que conocer su propósito sea un spoiler de la trama.

La semana pasada Disney mostró escenas de Avengers: Endgame a sus accionistas y una de ellas describía a Rocket advirtiéndole a los Avengers que nunca habían viajado al espacio que se las verían con él si alguno de ellos vomitaban en su nave. Así que los nuevos trajes podrían ser atuendos para viajar al planeta de Thanos y allí enfrentarlo.

Ya que el tráiler se inicia con flashbacks de Iron Man (2008), Captain America: The First Avenger (2011) y Thor (2011), hay quienes sugieren que estos trajes podrían ser diseñados para permitir viajes en el tiempo y, de esa manera, recuperar las Gemas del Infinito antes de que Thanos se hiciese con ellas. Pero es una teoría no confirmada.

Una idea que luce posible es que se trate de trajes cuánticos, necesarios para adentrarse en el Reino Cuántico mostrado en Ant-Man and the Wasp (2018). Dentro de este microscópico universo hay un vértice del tiempo, por lo que tendría sentido que los Avengers viajen a esta dimensión para lograr vencer a Thanos. No en balde, el primer tráiler concluía con la imagen de Ant-Man (Paul Rudd) y su van llegando al cuartel general de los Avengers.

Marvel Studios

La hija de Hawkeye da en el blanco

Es una toma breve pero potente debido a sus implicaciones. Se ve al personaje de Clint Barton (Jeremy Renner) enseñando el arco y flecha a su hija. Y la niña da en el blanco con absoluta perfección.

Se sabe por los tráilers de Avengers: Endgame que, tras la desaparición de la mitad de la población del universo por parte de Thanos, Barton abandonó la identidad de Hawkeye y se convirtió en Ronin, superhéroe que Barton encarna en los cómics y que actúa con motivos más oscuros y violentos.

Es posible que si Clint Barton es ahora Ronin, mostrar a su hija con la misma habilidad para el arco y la flecha sea establecer que en el futuro del Universo Cinematográfico Marvel ella sea la nueva Hawkeye.

Captura de pantalla por Gonzalo Jiménez/CNET

De hecho, es así en los cómics. En los cómics, Hawkeye es encarnado por una mujer, Kate Bishop, quien asumió la identidad de Hawkeye en 2004 tras la muerte de Clint Barton en las historietas. Pero, en un giro propio de los cómics, Barton fue revivido y, al ver lo bien que Kate Bishop se desempeñaba con el nombre de Hawkeye, le cedió la identidad.

Es posible que el Universo Cinematográfico Marvel se distancie de los cómics y prepare el camino para que la futura Hawkeye sea de la familia Barton.

Captura de pantalla por Gonzalo Jiménez/CNET

Los peinados de Black Widow y Ronin

¿Pelirroja o rubia? Solo el estilista de Black Widow lo sabe. Los fanáticos de Avengers: Endgame se fijaron especialmente en el estilo de peinado de varios personajes. Por ejemplo, el cabello de Hawkeye causó sensación en redes sociales.

Y también causó extrañeza por qué el pelo de Black Widow (Scarlett Johansson) cambia de color y longitud en distintas escenas. En unas lo lleva corto y rubio -- en la escena junto a Captain Marvel -- y en otras es largo y rojizo, recogido en trenzas. Sin duda, estos cambios sugieren el paso del tiempo. Pero es el elemento más notable del personaje en el nuevo avance.

Marvel Studios

Thanos brilla por su ausencia

El principal villano de Avengers: Endgame es Thanos y, sin embargo, Disney no lo ha mostrado (imaginamos por qué quieren evitar revelar dónde tendrá lugar el combate final). El avance muestra a Tony Stark (Robert Downey Jr.) y a Nebula (Karen Gillan) en el cuartel general de los Avengers, lo que confirma que logran regresar a la Tierra.

Breves escenas de Ant-Man, Rocket (con la voz en inglés aportada por Bradley Cooper) y War Machine (Don Cheadle), todos sin los trajes espaciales, da a entender que ellos combaten en la Tierra o en el planeta de Thanos. Por ahora, este dato permanece envuelto en misterio.

Avengers: Endgame se estrena en cines el 26 de abril.

