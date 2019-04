Las teorías más increíbles sobre lo que ocurrirá en Avengers: Endgame

Restan menos de 100 días para el estreno del que quizás sea el evento cinematográfico más grande de 2019 (al menos para algunos de nosotros): Avengers: Endgame, que llega a los cines el 26 de abril. Se trata del filme número 22 del Universo Cinematográfico Marvel y continúa la historia de la taquillera Avengers: Infinity War.

Y los fanáticos no paran de opinar sobre lo que podría ocurrir en el nuevo filme, desde viajes en el tiempo y realidades cuánticas hasta algunas situaciones que involucran el uso de la Gema del Alma. Y si bien acabamos de conocer el primer tráiler de Spider-Man: Far From Home y y la aparición del villano Mysterio , muchas preguntas permanecen en el aire sobre lo que puede suceder en la próxima película de los Avengers.

Reproduciendo: Mira esto: Por qué no quiero ver Avengers: Endgame (pero en realidad...

¡Y eso incluye a algunos del equipo de CNET! Luego de Infinity War, algunos periodistas de la redacción compartieron sus predicciones para la secuela. Advertencia: No todas son brillantes ni atinadas a lo que pudiera realmente ocurrir. Pero todas son muy divertidas. Es importante destacar que fueron escritas antes de que la producción de Guardians of the Galaxy Vol. 3 hubiese sido suspendida indefinidamente, antes de que Avengers 4 tuviese título oficial y previo a que la oferta de Disney para adquirir Fox fuese aprobada. Así que disfruta esta instantánea detenida en el tiempo. (Y ten conciencia de que se avecinan spoilers).

Teoría 1

La clave de Avengers: Endgame está en las palabras de Dr. Strange en el planeta de Titán en Infinity War. Primero, fue el único en vociferar "Ya estamos al final del juego" ("We're in the endgame") y, posteriormente, cuando dice "No había otro camino" ("There was no other way"). Recordemos que en ese mismo planeta, Dr Strange analizó las millones de posibilidades de desenlace y concluyó que había un solo camino. Ese camino incluía darle la Piedra del Tiempo a Thanos, una piedra que pienso tendrá un papel fundamental en Endgame. La otra, como ya se ha especulado, es la Piedra del Alma, porque es la primera que se manifiesta tras el chasquido de dedos de Thanos. Las escenas postcréditos de Infintiy War y the Ant-Man and The Wasp -- además del corto de Endgame que hemos visto hasta ahora -- indican que Capitana Marvel y Ant-Man tendrán un papel importante en Endgame, lo cual puede significar que veremos alguna acción en el llamado Mundo Cuántico, del que aparentemente escapará Ant-Man. El posible juego con el tiempo quizá sugiere que veremos, también, algunos de los héroes que murieron con el chasquido. -- Gabriel Sama

Teoría 2

Definitivamente, Ant-Man (Paul Rudd) es la clave. En el Reino Cuántico descubrió una manera para adentrarse en la Gema del Espacio, que permite al usuario existir en cualquier lugar (o en todos los lugares). Y con ella tendrán acceso a la Gema del Tiempo, con la que podrán volver al pasado y cambiar los acontecimientos de Infinity War. Sin duda, habrá viajes en el tiempo. Y, finalmente, Nebula (Karen Gillan) le arranca el Guante del Infinito a Thanos, con lo que Captain Marvel (Brie Larson) puede vencerlo en combate. -- Gonzalo Jiménez

Teoría 3

Ant-Man se une a los Avengers, liderados por Captain America. Cap lo envía a rescatar a Tony Stark de su deambulación espacial. Los Avengers supervivientes idean un método para tratar de robarle las piedras a Thanos, pero el plan falla en el último minuto porque aparece Capitana Marvel e interrumpe las cosas.

Tengo los dedos cruzados para que sea Capitana Marvel quien consiga salvarlos a todos al final, eencontrando una forma mejor de hacerse con las piedras. Ésta fue la opción entre millones de posibilidades que divisó Dr Strange.

Con las piedras de nuevo en su poder, Capitana America retrocede en el tiempo y consigue hacer resucitar a buena parte de los volatilizados por Thanos en su chasquido de dedos del final de Infinity War. Pero debe pagar un precio: su barba, lamentablemente, nunca llegará a resucitar. Será la víctima que se toma el tiempo por jugar con él. -- Patricia Puentes





Teoría 4

Iron Man y los Avengers sobrevivientes concebirán un elaborado plan para robar la Gema del Tiempo y vencer a Thanos en su propio juego. Pero, ¿cómo planearán estos simples humanos un ardid tan inteligente sin la ayuda de Peter Quill/Star Lord? (pues su 50 por ciento de su ADN alienígena hace que sea mejor haciendo planes, según él). Todos los Avengers hechos polvo permanecerán muertos (las franquicias proseguirán con otros actores). Y Iron Man morirá en su último intento por derrotar a Thanos. -- Ty Pendlebury

Teoría 5

Thanos es un gran villano, pero debe obediencia a un villano mayor. Será necesario llegar a un acuerdo con esa persona para tener al querido Hombre Araña y a los otros de regreso. Evidentemente Carol Danvers (Capitana Marvel) encaja en algún lugar de esta historia. -- Tristan Rinehart

Marvel Studios

¿Qué va a pasar con el Universo Cinematográfico Marvel después de Avengers: Endgame? Luego de un dramático cambio de guardia de aquellos cuyos contratos expiran, se separan los héroes del universo cósmico de los que habitan en la Tierra. Los héroes cósmicos se volverán más ridículos y poderosos, mientras que los héroes terráqueos tendrán, literalmente, los pies bien puestos en la tierra, con un cambio en el foco hacia una generación más joven de personajes -- Spider-Man y la ya anunciada informalmente Kamala Khan, etc. -- con Black Panther, Capitana Marvel y Doctor Strange asumiendo los roles de héroes más viejos y experimentados.



Resulta difícil escribir otro evento amenazador del mundo y del universo luego de que mitad de la galaxia ha sido hecha polvo, por lo que las cosas se tornarán menos épicas hasta que la adquisición de Fox se culmine y la incorporación de los X-Men y los Fantastic Four aumenten la ambición de las historias. -- Morgan Little

Teoría 6

Thor afirma que ningún mortal puede empuñar objetos forjados por los enanos como el Guante del Infinito y el arma Stormbreaker. Apuesto a que el Capitán América hará el último sacrificio para que todo vuelva a la normalidad. Gamora probablemente regresará a la vida, anulando cualquier oportunidad de evolución del personaje Star Lord en Guardians of the Galaxy Vol. 3 y molestándome enormemente por oprimir el botón de "ELIMINAR" en las inmensas apuestas en Infinity War (a menos que regrese para asesinar a Peter Quill por ser tan idiota en Infinity War, en cuyo caso recibirá todo mi apoyo).

Marvel Studios

Tony Stark tendrá su final feliz con Pepper y su bebé, dejará atrás el negocio de ser superhéroe. Aunque seguirá haciendo cameos en futuras fases del Universo Cinematográfico Marvel como un genio tecnológico o mentor de los Avengers. (Robert Downey Jr. estaría loco si rechaza el cheque que Marvel le ofrecerá para que haga cameos que complazcan a los fanáticos o interprete pequeños papeles, como hizo en Spider-Man: Homecoming). Shuri asumirá su rol como la científica loca principal del universo Marvel; ¡Y merecidamente, pues ella es más lista que Bruce Banner, Tony y Vision juntos!

Empezaremos a ver nuevos héroes y nos enfocaremos en sus orígenes, con una nueva amenaza que se irá gestando en todas las películas de la Fase 4. Sospecho que si la negociación con Fox se culmina, Silver Surfer será el villano principal. ¿Y si no es así? Galactus. Ah, y Okoye tendrá finalmente un Starbucks en Wakanda. -- Ashley Esqueda

Teoría 7

Capitán América se sacrificará para salvar a uno de sus amigos, posiblemente a Vision. Dado que el contrato de Chris Evans se termina al final de Avengers: Endgame y los compañeros del Capitán, Sam Wilson y Bucky Barnes, están al acecho para asumir su identidad, será una despedida significativa para Capain America y Evans. -- Donovan Farnham

Teoría 8

Tienen que estar preparando un último viaje de los Avengers originales. Todos los héroes de la primera película siguen vivos. Me encantaría verlos en una misión suicida para que regrese el resto del universo. ¿Tal vez un robo al estilo Ocean's 11 combinado con la desesperación de Los doce del patíbulo (Dirty Dozen)?

El tema principal para mí: realmente quiero que algunas de las consecuencias de Infinity War permanezcan. Creo que traerán de vuelta a Gamora ya que su alma está técnicamente aún viva en la Gema del Alma. Y, obviamente, revertirán todo el borrado o desaparición de la mitad del universo, por lo que las únicas personas realmente muertas serán quienes murieron en esa escena inicial. Aceptando eso, realmente quiero que Avengers: Endgame genere consecuencias por la acción de deshacer el pasado. Si tienen que intercambiar vidas en cualquier medida, estoy a favor. Si simplemente hacen clic en Deshacer y pasan directamente a otra gran batalla en la que está claro que los riesgos no importan, me sentiré muy molesto. También me gustaría una muerte sorpresa; estaré decepcionado si es solo la de Captain America. -- Andrew Gebhart





Teoría 9

Ya que las secuelas de Black Panther y Spider-Man son un hecho, creo que Avengers: Endgame tratará de cómo los héroes sobrevivientes luchan para salvar a los que fueron desintegrados. Aprenderemos que Thanos no destruyó la mitad del universo, sino que los encerró a todos dentro de la Gema del Alma. Luego, en lugar de revertir las cosas para que todos abandonen la Gema del Alma, los Vengadores sobrevivientes harán que el resto del universo quepa dentro de la Gema con la mitad que ya está allí, convirtiendo al Universo Cinematográfico Marvel tal como lo conocemos en un universo de bolsillo (algo así como el final de Men in Black que reveló que su galaxia estaba dentro de una canica).

Finalmente, algunos Avengers restantes -- probablemente Tony Stark, Steve Rogers y cualquier otro personaje interpretado por un actor que no va a seguir haciendo películas de Marvel -- permanecerán en la Tierra original y protegerán la Gema del Alma, protegiéndola de cualquier otra amenaza que desean dañarla. De esa manera, esos héroes salen de escena con elegancia, al mismo tiempo que se les considera una parte vital de la línea de tiempo. -- Mike Sorrentino

Como pueden ver, no sabemos mucho más que ustedes acerca de lo que sucederá en la próxima película. Además, ¡la nueva Spider-Man nos ha dejado a muchos sin pistas de lo que pasará! Entonces, ¿qué crees que está por venir para los héroes en Endgame?

