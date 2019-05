Avengers: Endgame se estrena en Disney Plus el 11 de diciembre

Marvel

Avengers: Endgame se podrá ver en streaming en Disney Plus el 11 de diciembre.

La épica aventura de superhéroes de Marvel -- que ha roto varios récords de taquilla desde su estreno -- debutará en Disney Plus un mes después del lanzamiento de esta nueva plataforma de streaming de Disney. La película ya ha recaudado más de US$2,000 millones en la taquilla global, ubicándose ya en el segundo lugar de los filmes más taquilleros de todos los tiempos. Solo la supera por ahora Avatar con sus US$2,788 millones, pero Endgame todavía dispone de mucho tiempo en cartelera para alcanzarla.

El lanzamiento de Disney Plus está previsto para el 12 de noviembre en Estados Unidos, con un precio de US$7 al mes. Avengers: Endgame se unirá a otras películas del Universo Cinematográfico Marvel -- Captain Marvel, Iron Man, Iron Man 3 y Thor: The Dark World -- que estarán disponibles al momento del lanzamiento de Disney Plus.

Disney reveló la fecha de lanzamiento junto con el informe de sus ganancias trimestrales el miércoles. El presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, dijo que la compañía está "emocionada" con el éxito de Avengers: Endgame.

Disney también difundió un avance especial de Captain Marvel con la fecha del debut de la película en formato digital (28 de mayo) y en Blu-ray (11 de junio).

La fecha de disponibilidad de Avengers: Endgame sugiere que Disney no acelerará el lanzamiento en streaming de sus películas ahora que pueden emitirse en Disney Plus. La fecha de lanzamiento en diciembre de Avengers: Endgame se mantiene en el rango de los seis a nueve meses en los que Disney ponía sus películas a disposición de Netflix después de que se estrenaban en los cines.