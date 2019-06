Marvel Studios

Marvel ha puesto en la mira el récord de Avatar como la película más taquillera de la historia. Las separan US$33.8 millones, lo que por ahora lucía como una cifra inalcanzable. Pero ya no: Avengers: Endgame será reestrenada en las salas de cine con escenas inéditas, aseguró el miércoles Kevin Feige, presidente ejecutivo de Marvel Studios a la página Web ComicBook.com.

Con escenas nunca vistas, los fanáticos podrían sentirse tentados a regresar a las salas de cine a ver esta versión especial de Avengers: Endgame. Al día de hoy y tras dos meses en cartelera, Endgame ha recaudado US$2,743 millones a nivel global (Avatar generó US$2,778 millones en 2009).

Las declaraciones de Feige se produjeron en la rueda de prensa en Londres de Spider-Man: Far From Home. El ejecutivo no adelantó cuáles escenas extras veremos pero adelantó que el reestreno de Avengers: Endgame se producirá el próximo fin de semana, días antes del lanzamiento del nuevo filme del Hombre Araña.

Tras su paso por las salas de cine, Avengers: Endgame podrá verse en exclusiva a partir del 11 de diciembre en la futura plataforma de streaming Disney+ (Disney Plus).