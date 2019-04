Marvel Studios

Hemos escrito la crítica de Avengers: Endgame. Te hemos contado quién ha resucitado, ha muerto o está entre medias. Te hemos explicado que no hay necesidad de esperar para ver la secuencia de después de los títulos de crédito porque no la hay. Y hasta te hemos sugerido cuál es el mejor momento para ir a hacer un pis mientras ves la peli.

Dicho esto, si todavía no has visto la nueva del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), este es el momento de dejar de leer. Eso o es que no te importan los spoilers.

Cuidado: Este artículo tiene muchos 'spoilers'.

En todo caso, básicamente te vamos a contar cómo, cuándo y dónde nuestros Avengers consiguen cada una de las Piedras del Infinito o Infinity Stones para poder deshacer el chasquido de dedos de Thanos y arreglar las cosas.

Las Piedras del Infinito son seis gemas mágicas esparcidas por el tiempo y el espacio. Para recuperarlas, los Avengers se dividen en tres equipos para dar el gran golpe temporal (time heist). Solo tienen una oportunidad de conseguirlas (se están quedando sin Pym Particles, las cuales necesitan para reducir su tamaño y poder navegar el Reino Cuántico). Ah, y además les han aconsejado que no hablen con la versión pasada de sí mismos, ni hagan apuestas en acontecimientos deportivos.

Las cosas van así:

Nueva York 2012

Si escoges el año adecuado, hay tres piedras en Nueva York. Y ese año es 2012, durante los eventos de la película original de los Avengers.

El Hulk (Mark Ruffalo) del presente visita el Sanctum Sanctorum buscando a Doctor Strange y su Piedra del tiempo o Time Stone. Pero Strange todavía no es el Sorcerer Supreme, algo que le explica el Ancient One (Tilda Swinton). Hulk debería haber consultado nuestro artículo sobre Cómo ver todas las películas del MCU en el orden perfecto.

Al final acaba siendo tan fácil como Hulk explicándole al personaje de Swinton que Doctor Strange le dio la piedra del tiempo de forma voluntaria a Thanos porque era la única forma de vencerlo según las 14 millones de opciones que el mago vio en sus visiones.

Mientras tanto, Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans, con una versión antigua de su traje que sí le hace justicia a su trasero) y Ant-Man (Paul Rudd) tienen que lidiar con el destrozo creado por Loki (Tom Hiddleston) durante The Avengers.

Cuando los héroes llegan del futuro, Loki ya está preso de modo que el Captain America de 2023 se va a la Stark Tower para hacerse con el cetro del dios de las travesuras, que contiene la Piedra de la mente o Mind Stone. En 2012 los Avengers le dieron el cetro a S.H.I.E.L.D. para que lo guardara a salvo. Pero teniendo en cuenta lo que pasó en Captain America: The Winter Soldier, Capi sabe que en realidad algunos agentes de S.H.I.E.L.D., entre los que está Brock Rumlow (Frank Grillo), son en realidad agentes dobles de HYDRA. Capitán América cree por un momento que van a tener una nueva versión de la mítica secuencia del ascensor en Captain America: The Winter Soldier... pero en realidad las cosas son tan fáciles como decir las palabras adecuadas: "Hail HYDRA".

Marvel Studios

Pero, al salir del ascensor, el Captain America de 2023 se enfrenta a su versión de 2012 (sabiendo perfectamente lo bien y duro que puede luchar). Mientras, Iron Man y Ant-Man idean una estratagema para hacerse con el Tesseract (Space Stone o Piedra del espacio). Causan que la versión de Iron Man de 2012 tenga un problemilla cardíaco y se aprovechan de la confusión para hacerse con el maletín de metal donde está la piedra. El tema es que la versión de 2012 de Hulk es una criatura mucho menos civilizada que la versión de 2023 y está cabreado porque le han obligado a bajar por las escaleras. El Hulk asalvajado tropieza con el Iron Man de 2023, quien disfrazado de guardia de seguridad, y hace que se le caiga el maletín. Loki, que hasta ahora estaba esposado, se aprovecha del alboroto, agarra el Tesseract y simplemente desaparece, causando todo tipo de confusiones temporales a la vez.

Lo que nos lleva a...

Camp Lehigh, Nueva Jersey, 1970

Forzados a encontrar la Space Stone o Piedra del espacio en algún otro año y ante la escasez de Partículas Pym, Iron Man y Captain America viajan al momento y lugar donde saben que S.H.I.E.L.D. guardó el Tesseract. Además Hank Pym (Michael Douglas) estaba trabajando en la base militar en esa época y la idea es robar unas cuantas Pym Particles que les permitan hacer el viaje de vuelta a 2023.

Encontrar el Tesseract es relativamente sencillo para Tony, que en realidad tiene que enfrentarse a un reto mayor: darle consejos de paternidad a su propio padre, Howard Stark (John Slattery con pelo no blanco). Capi tampoco tiene problemas para encontrar las Pym Particles pero se puede sentir la tentación que siente Steve Rogers ante la idea de quedarse en el pasado cuando ve al amor de su vida: Peggy Carter (Hayley Atwell).

Asgard 2013

Esa extraña pareja formada por Thor (Chris Hemsworth) y Rocket (voz de Bradley Cooper) viaja al hogar de Thor para hacerse con la Piedra de la realidad o Reality Stone, también conocida como Aether. Antes de la misión, el dios nórdico nos resume los acontecimientos de Thor: The Dark World en un monólogo y nos recuerda que el Aether infectó a su ex, Jane Foster (Natalie Portman).

Tenemos que darle puntos negativos a la película por su manera de infrautilizar a Portman, ganadora de un Oscar, de la forma más increíble. Pero por otro lado, nos encantó esa escena tierna en la que Rene Russo retoma su papel de Frigga, la muy observadora madre de Thor.

Mientras Thor le da un último abrazo a su madre y ve la oportunidad de atraer de nuevo a su martillo Mjölnir, Rocket cumple con la misión de forma poco sutil, roba la Gema del Infinito y se escapa de vuelta a 2023.

Morag 2014

Nebula (Karen Gillan) y War Machine (Don Cheadle) lo tienen bastante fácil. Al menos al principio. Ven al Star-Lord (Chris Pratt) del principio de Guardians of the Galaxy bailando. El problema es que en realidad ellos no están escuchando la canción "Come And Get Your Love" de Redbone de la banda sonora y concluyen que el bailarín es un idiota.

Golpean a Star-Lord, también conocido como Peter Quill, y se hacen con la Piedra del poder o Power Stone (Orb). Nebula se quema una mano y parte de un brazo al hacerlo, pero no puede sentir el dolor.

Pero Nebula nunca llega a volver con Rodhey y la piedra a 2023 porque las mentes digitales y los viajes en el tiempo no acaban de llevarse del todo bien. Pero esa es otra historia, que impactará directamente a Thanos, Gamora, el Guante del Infinito y la Tierra de 2023.

Reproduciendo: Mira esto: Avengers: Endgame: Las claves de 3 horas de película...

Vormir 2014

De camino a Vormir, Black Widow (Scarlett Johansson) y Hawkeye (Jeremy Renner) rememoran sus días en Budapest. Los pobres no tienen ni idea de que la suya es la piedra más complicada de conseguir. Los espectadores ya sabemos cómo funciona el tema cuando aparece Red Skull y les dice lo de "un alma a cambio de otra alma".

De modo que para conseguir la Piedra del alma o Soul Stone uno de ellos tiene que sacrificarse. Se pelearán por ello y al final será Natasha Romanoff quien no regrese a 2023.

Y ya está. Seis piedras. Cinco lugares. Cuatro años diferentes. Pero un miembro paga con su vida. Y otro acabará demostrando que el plan tenía algunos problemas cuando se combina con una mente cibernética.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 26 de abril de 2019.