Pornhub experimenta un alza en las búsquedas de Avengers

Marvel Studios 2018, artist: Ryan Meinerding

Algunos están saciando sus ansias de Avengers: Endgame antes de su anticipado estreno al leer reseñas, buscar pistas en los tráilers o leyendo las teorías más increíbles sobre la película. Pero otros... bueno, digamos que su cabeza está puesta en otro sitio.

El sitio Web para contenido adulto Pornhub reveló el martes que las búsquedas de Avengers en su sitio han ido subiendo desde el 15 de abril, y el 19 de abril, experimentó un alza del 2,912 por ciento para luego seguir subiendo. Esto significa que el sitio experimentó 2 millones de búsquedas adicionales sobre el tema en un espacio de siete días, dice Pornhub.

En cuanto a los personajes más buscados en Pornhub, Captain Marvel (interpretada por Brie Larson) lidera la lista, seguida de Black Widow (Scarlett Johansson), Spider-Man (Tom Holland) y Hulk (Mark Ruffalo).

Pornhub Insights

Captain America (Chris Evans) sigue en la lista junto a Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) y Gamora (Zoe Saldana).

Resulta sorprendente que Thor (Chris Hemsworth) ocupe el octavo puesto y Iron Man (Robert Downey Jr.) de noveno, seguido de Black Panther (Chadwick Boseman) en el puesto 10 de búsquedas.

Reproduciendo: Mira esto: Por qué no quiero ver Avengers: Endgame (pero en realidad...

Lo que no sorprende es que el supervillano Thanos (Josh Brolin) no está en la lista. Además de no ser un Vengador, esa barbilla partida no es lo más sexy del mundo.

Avengers: Endgame se estrena el 24 de abril en Australia, el 25 de abril en el Reino Unido y el 26 de abril en Estados Unidos.