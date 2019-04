Estrellas de Avengers: Endgame celebran el poder de la mujer en el universo Marvel

Marvel Studios

Desde el estreno de Iron Man hace 11 años, hemos visto cómo los superhéroes e historias que conforman al Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) se han diversificado. Por un lado, tenemos al personaje de Scarlett Johansson, Black Widow, quien pasó de ser una "secretaria sexy con una habilidad adicional" a un miembro clave de los Avengers; mientras que Black Panther, no sólo fue la primera película de superhéroes de color, sino que también cuenta con un gran elenco femenino. A estos dos eventos, tenemos que destacar a Brie Larson, quien encarna a Capitan Marvel y quien podría ser la principal heroína en Avengers: Endgame.

"Honestamente, tengo que decir que cuando Lizzy [Elizabeth Olsen] se unió y Cobie [Smulders] estaba allí, y todos estábamos aferrados el uno al otro. Sentía como si hubiera estado en este festival de testosterona durante mucho tiempo. Fue muy agradable ver a otros miembros femeninos en el reparto, y ahora con Brie [Larson] y Karen [Gillan] y Danai [Gurira]. Siento que estoy entre muchos actores fuertes", dijo Johansson durante una conferencia de prensa el 7 de abril en Los Ángeles, California.

Alejandra Ramos / CNET en Español

En una entrevista con IndieWire, en mayo de 2018, el codirector de Avengers: Endgame Joe Russo, habló sobre cómo este tipo de películas llegan a todo el mundo y que todo el mundo tiene el derecho a sentirse identificado con estos personajes, ya sea a nivel cultural, racial, de género u orientación sexual.

"Creo que nuestro trabajo es seguir moviendo el balón hacia adelante [refiriéndose a la diversidad], también es el trabajo de Marvel y el de Hollywood", agregó Joe.

Lo importante de esta declaración fue que las palabras se transformaron en hechos, y es que el fin de la llamada Fase 3 del MCU cierra con la película de Black Widow, la cual podría llegar a los cines en 2020; así como el recién lanzamiento de Captain Marvel, personaje que promete tener una importancia primordial en Avengers: Endgame.

Por otro lado, Avengers: Endgame también contará con la presencia de Danai Gurira, quien interpreta a Okoye del reino de Wakanda, personaje femenino que tendrá la responsabilidad de hacer justicia en nombre de su reino, después de que Black Panther (Chadwick Boseman) fuera aniquilado por Thanos al final de Infinity War.

Marvel Studios

Gurira indicó que una de las cosas que le gustan de Okoye es que tiene una personalidad "feroz" y llama a las cosas por su nombre sin pena ni remordimientos.

"Lo que amo de ella es que no se disculpa mucho. Es una tradicionalista en el sentido de que cree en la soberanía de su nación", dijo Gurira. "Nací aquí [en Estados Unidos], pero me criaron en el continente [africano], y al ver a un país como Wakanda que no ha tiene historial de colonización y que se ha vuelto tan poderoso, y ver que ella es la guardiana de esa nación realmente resonó conmigo ".

Por su parte, Brie Larson compartió sus hazañas detrás de las cámaras, ya que para interpretar a Captain Marvel, lo hizo sin contar con el guión completo de Avengers: Endgame y tampoco contaba con el de Captain Marvel. Cabe mencionar que aunque Captain Marvel se estrenó antes, la primera vez que Larson interpretó a esta superheroína fue en Avengers: Endgame.

"Esta película siempre será personalmente querida porque fue la primera vez que interpreté a Captain Marvel", dijo Larson. "Quiero poder hablar sobre mi experiencia, algo que no he podido hacer en mucho tiempo", agregó.

Tanto Larson, como otros actores de Avengers: Endgame, que también estuvieron presentes en la rueda de prensa, como Chris Hemsworth (Thor), Don Cheadle (War Machine), Jeremy Renner (Hawkeye), Karen Gillan (Nebula), Paul Rudd (Ant-Man) y Robert Downey Jr. (Iron Man), hablaron sobre los retos y evolución de sus personajes, eso sí, sin revelar ni un solo detalle de Avengers: Endgame. No por nada la primera frase que dijo Paul Rudd durante el evento para la prensa fue: "Estoy aterrado de decir cualquier cosa", refiriéndose a su temor por revelar algún detalle de la película.

Esto no nos sorprende, ya que es bien sabido que los directores Joe y Anthony Russo, responsables de Endgame y la anterior Infinity: War, siempre buscan ofrecer una experiencia única y nueva a los espectadores, por lo que a la fecha, los actores no han visto la película completa, todo con el fin de evitar revelaciones antes de tiempo.

Alejandra Ramos/CNET

Además, tampoco dieron pistas sobre el destino de los personajes que Thanos aniquiló en Avengers: Infinity War. Ni hablar sobre el destino de personajes como Captain America e Iron Man, de los cuales se desconoce si esta sería su última película dado que el contrato de ambos actores con Marvel terminaría con esta película.

Endgame marca el final de la denominada fase 3 de las películas de Marvel. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y productor de sus películas, se ha referido en el pasado acerca de cómo cambiarían las cosas después del estreno de este Avengers 4. "Habrá dos periodos muy distintos entre todo lo que ocurrió antes de Avengers 4 (Endgame) y todo lo que pasará después. Sé que esto no será lo que muchos están esperando", le contó Feige a la revista Vanity Fair.

Spider-Man: Far From Home, que se estrena el próximo 5 de julio, es la primera película de la Fase 4 del MCU. Éste es de hecho el único título futuro oficialmente confirmado por Marvel hasta el momento.

Pero si nos basamos en las confirmaciones de medios especializados como The Hollywood Reporter o Deadline, estos son los próximos títulos en los que estaría trabajando Marvel: Black Widow, Guardians of the Galaxy Vol. 3, una secuela de Doctor Strange, Eternals, Shang-Chi, una secuela de Black Panther.

Reproduciendo: Mira esto: Por qué no quiero ver Avengers: Endgame (pero en realidad...