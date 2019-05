Marvel Studios

Avengers: Infinity War fue un baño de polvo. Con el chasquido de dedos de Thanos desapareció la mitad del universo (y varios de nuestros personajes favoritos en él). Algunos de esos personajes ya habían muerto a manos de Thanos antes del fatídico momento. Snif, Loki. Snif, snif, Gamora. Pero era difícil no llegar a Avengers: Endgame sabiendo que algunos de ellos tenían que resucitar de alguna forma. Casi que era obligatorio.

Ya te contamos cuando se estrenó Infinity War que después de la cantidad de dinero que T'Challa y compañía habían recaudado en taquilla, no había universo posible -- con o sin Thanos -- sin Black Panther 2. Eso por no mencionar Spider-Man: Far From Home. Su fecha de estreno es el 2 de julio y ya hemos visto hasta el tráiler. Así que sabíamos que los Avengers encontrarían la manera -- una de entre 14 millones -- de salvar las cosas.

Si todavía no has visto Endgame y aún estás leyendo esto voy a asumir que no te importan los spoilers. De no ser así, quedas avisado. Porque vamos a repasar todas las muertes, muertes que esperamos acaben siendo menos definitivas y resurrecciones de la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés):

La familia de Clint Barton se volatiliza

Endgame empieza en el momento en el que Infinity War termina y vemos más víctimas de Thanos: la familia de Clint Barton (Jeremy Renner). Se trata de su esposa, interpretada por Linda Cardellini, sus dos hijos y su hija adolescente.

La barba de Cap

La siguiente víctima de la película es la barba de Captain America (Chris Evans). Es un spoiler que ya teníamos de los tráilers y material promocional. Pero no deja de ser triste ver que Steve Rogers se afeita tan poco ceremoniosamente y sin darnos razón alguna (más allá de que ya no sea un prófugo).

El giro a lo Psycho

Y entonces Thanos (Josh Brolin) muere. A ver, primero lo reduce Captain Marvel (Brie Larson) y un Thor bastante cabreado (Chris Hemsworth) acaba cortándole primero medio brazo y luego la cabeza entera. Todo ello en un giro argumental que me hizo preguntarme si Endgame estaba rindiéndole homenaje a Psycho y el que creíamos que era el villano protagonista no iba a serlo en realidad en Avengers: Endgame. Por suerte se han inventado los viajes en el tiempo y esto, al final, ha acabado no siendo una película de Hitchcock.

Oh, y para este momento de la película todas las Piedras del Infinito han sido destruidas por Thanos.

Cinco años después (lo que nos pone en 2023) y una rata salva las cosas

Haciendo posible que Ant-Man (Paul Rudd) pueda volver del Quantum Realm. Han pasado cinco años para la humanidad pero para él han sido sólo cinco horas. Ya sé que en realidad no estaba muerto, solo extraviado. Pero sigue siendo una alegría verlo de vuelta. Sobre todo porque se le ocurre la idea de ese golpe temporal (time heist) que les propone a Cap y compañía.

Valkyrie está viva, confirmado

Ya sabíamos que esto iba a pasar porque vimos su póster en color, y no en blanco y negro. Pero siempre alegra ver a Valkyrie (Tessa Thompson). Aunque nos hubiera gustado que le hubieran dado más cosas que hacer en la película.

Thanos no pudo con Korg o Miek

Los amigos rebeldes que Thor conoció en Sakaar en sus aventuras de Thor: Ragnarok no fueron víctimas de Thanos. Korg (voz de Taika Waititi) y Miek acompañan a esta versión de Thor que casi parece inspirada en el Dude, de The Big Lebowski, con su dieta a base de cerveza, pizza y videojuegos.

Hawkeye/Ronin se carga a Akihiko

Mientras el resto de los Avengers está tratando de encontrar las piedras, organizados por una Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) demasiado estresada como para hacerse una cena decente, Barton va por la libre y mata a Akihiko (Hiroyuki Sanada), el jefe de la yakuza de Tokio.

Loki hace más que un cameo

Vemos de nuevo al dios de las travesuras en 2012, donde se dedicó a mantener a los Avengers ocupados por primera vez. Y en el Asgard de 2013. Loki (Tom Hiddleston) fue una de las primeras víctimas de Thanos en Infinity War y su muerte no podría haber sido remediada deshaciendo el chasquido de dedos. Pero el hecho de que el hermano de Thor consiga escaparse en Endgame, en la trama de 2012 y con el Tesseract, nos da cierta esperanza. Y ciertas explicaciones sobre cómo sería posible esa serie de Disney Plus con Hiddleston de protagonista si su personaje estaba supuestamente muerto.

Mjölnir ha vuelto

Ya sé que técnicamente esto es un objeto (un martillo, pues). Pero no para Thor. Tiene mucho valor sentimental. ¡Hasta tiene nombre! La hermana de Thor, Hela, destruyó Mjölnir en Thor: Ragnarok. Pero el dios del trueno se acuerda de recuperarlo cuando viaja en el tiempo al Asgard de 2013 y lo trae de vuelta al presente. Luego se lo deja a alguien merecedor de un arma tan especial, pero eso ya es otro tema.

El sacrificio de Natasha

Ronin y Black Widow se pelean para decidir cuál de ambos se sacrificará para conseguir a cambio la piedra del alma. Al final ella es quien termina cayendo. Lo que nos deja una pregunta candente: ¿Qué va a pasar con la película protagonizada por Black Widow? Ya han contratado a una directora y al reparto pero tienen a una protagonista técnicamente muerta. Lo cual nos lleva otro personaje que había muerto anteriormente para que alguien pudiera conseguir la piedra del alma.

Gamora está de vuelta

El Thanos de 2014 viaja en el tiempo para atacar a los Avengers. Y su hija Gamora viaja con él. A ver, se trata de la Gamora de 2014 que todavía no ha conocido a Quill. Pero su hermana Nebula le contará la historia de la relación entre ambos y la explicará que en realidad las opciones eran él o un árbol.

Nebula se encarga de sí misma

La Nebula redimida de 2023 mata a su versión todavía fiel a Thanos de 2014. Pero como los viajes en el tiempo tienen una manera interesante de funcionar en Avengers: Endgame, no hay problema. Esto no es Back to the Future. Y aunque la Gamora del pasado haya muerto, no significa que la Gamora del presente tenga que desaparecer.

El chasquido de Hulk

El chasquido de dedos de Thanos se revierte. Ronin recibe una llamada de su esposa, que le indica que ha vuelto al mundo de los vivos. Y con ella medio universo. El Thanos de 2014 ataca la sede de los Avengers pero un Doctor Strange resucitado consigue reunir al equipo y transportarlo donde los necesitan. Los que ya estaban vivos (Okoye, Rocket, Potts, Valkyrie, M'Baku). Y los que acaban de resucitar (Black Panther, Shuri, Falcon, Drax, Mantis, Groot, Quill, Bucky, Peter Parker, Hope Pym y sus padres, Wanda).

Iron Man se sacrifica

Doctor Strange lo advierte que si le cuenta lo que iba a pasar, no pasaría. Al final Iron Man hace una especie de truco de magia y le roba las piedras a Thanos. Las Gemas del Infinito aparecen en el guante de Iron Man y es el quien hace un chasquido de dedos para salvar a la humanidad de Thanos y sus secuaces. El gesto le cuesta a Tony su vida.

Cap se desvía un poco

En su misión para devolver las piedras, Captain America decide tomarse un respiro y empezar a vivir. Son sólo 5 segundos en 2023. Pero a juzgar por lo mayor que está Steve a su vuelta de sus viajes por el tiempo, se ha tomado una vida entera de carpe diem junto a Peggy (Hayley Atwell).

Para resumir, Tony Stark y Steve Rogers han terminado sus días como parte de los Avengers. Sam (Anthony Mackie) es el nuevo Captain America. Gamora ha vuelto pero no estamos seguros de que se vaya a unir a los Guardians en su próxima aventura. Aunque tenemos esperanzas de ver a Thor (menos la barriga) en Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Vision nunca resucitó (su muerte es anterior al chasquido de dedos) pero Disney Plus ha confirmado una serie con él y con Wanda titulada <em>WandaVision</em> . Y no sabemos qué pasará con Black Widow.

Echamos de menos las secuencias de después de los títulos de crédito que suelen estar llenas de pistas de lo que podremos ver en próximas películas del MCU pero, con un poco de suerte, la próxima de Spider-Man responda a algunas de nuestras preguntas.