Avengers Endgame: mira el tráiler del Super Bowl 2019

Breve pero sustancioso. Así fue el nuevo breve avance de Avengers Endgame, lanzado el domingo durante la transmisión del Super Bowl 2019. El tráiler incluye escenas inéditas, aunque, como ya había advertido Marvel Studios, parecen ser imágenes provenientes de los primeros 15 minutos de la película.

"Alguna gente pasa la página pero no nosotros... no nosotros". Es la voz de Tony Stark (Robert Downey Jr.) que se escucha en off. Las imágenes muestran una Nueva York vacía y desolada, sin gente, en la que los superhéroes sobrevivientes de Avengers: Infinity War (2018) se preparan para combatir a Thanos (quien brilla por su ausencia en el teaser).

Vemos a Steve Rogers (Chris Evans) en lo que parece ser un grupo de terapia, luego aparecen Tony Stark (Robert Downey Jr.) y Nebula (Karen Gillan) reparando una nave espacial, varios superhéroes contemplando con asombro el cielo fuera de la base de los Avengers -- ¿la llegada de Tony Stark desde el espacio? --, Rocket (Bradley Cooper) arribando a una choza junto al mar, Thor (Chris Hemsworth) con cara de preocupación, War Machine (Don Cheadle) y Ant-Man (Paul Rudd) en sus trajes de combate y Hawkeye/Ronin (Jeremy Renner) en lo que parecen ser una ruinas.

Y, finalmente, la silueta de seis superhéroes en la base de los Avengers caminando en dirección a ¿una nave espacial o un vehículo cuántico? Sorprende que no hayan hecho acto de aparición Captain Marvel -- cuyo filme se estrena el 8 de marzo -- ni Thanos. Habrá que esperar, ojalá, hasta el próximo tráiler.

Avengers: Endgame se estrena el 26 de abril en cines.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.