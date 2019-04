Avengers Endgame: 31 momentos impresionantes que te dejarán boquiabierto

Tras 22 películas, la llamada tercera fase del Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) llega a su fin conAvengers: Endgame, una de las películas más esperadas de los últimos años.

Gracias al enorme éxito de Avengers: Infinity War la expectativa ante lo que pasará tras el chasquido de Thanos que difuminó a la mitad de todos los seres del universo es inmensa. Y resulta que el filme no decepciona. Durante tres horas nos presenta a docenas de nuestros superhéroes favoritos en muchos de los lugares que hemos conocido en las otras cintas de la franquicia. Además, muchas de estas películas hacen su propia aparición en lo que resulta todo un festín de historias, personajes, locaciones y narrativas que abarcan todo el MCU.

Para que no te pierdas en la inmensidad que es Endgame, hemos recopilado esta lista de los momentos más importantes –y mágicos– de la película. ¿Son todos los que son? Quizá no, pero son muchos de los más importantes, conmovedores, sorprendentes y relevantes.

Si quieres recordar quien está vivo y quién está muerto al inicio de Endgame, puedes consultar este artículo. También tenemos este otro con todo el elenco, todos los tráilers y todos los detalles del filme.

Cuidado: De aquí en adelante este artículo es un festival de 'spoilers'. Los momentos están en orden cronológico. No sigas leyendo si no quieres 'spoilers'.

Cuidado: De nuevo, no sigas leyendo si no quieres 'spoilers'.

1. Cuando Hawkeye entrena a su hija. Gracias a los tráilers ya sabíamos que Hawkeye estaría presente en Endgame y también nos habían presentado a su hija, Lila Barton, a quien enseña a usar el arco y flecha con absoluta precisión. Pero lo que no vimos es que la familia entera de Clint Barton desaparece con el chasquido de Thanos, lo que convertirá al superhéroe en el asesino vengador conocido como Ronin.

2. Cuando Captain Marvel rescata a Tony Stark y Nebula. También sabíamos que Tony Stark estaba viajando a la deriva por el espacio y que Captain Marvel estaría en Endgame. Pero no sabíamos que Carol Danvers rescataría a Iron Man y Nebula de una muerte inminente. ¿Quién más podría haber viajado a años luz de distancia para llevarlos después a la Tierra? Antes, Stark había grabado un video para Pepper Potts con su casco: "Si encuentras mi mensaje no lo pongas en redes sociales. Será muy triste".

3. Cuando los Avengers supervivientes hallan a Thanos. Black Widow, Captain America, Captain Marvel, Hulk y War Machine descubren que las Piedras del Infinito han sido utilizadas de nuevo tres semanas después del chasquido de Thanos. Nebula, quien es hija del criminal galáctico, les dice en qué lugar su padre dijo que se iba a retirar, "a un jardín". Una vez que Rocket determina en dónde es el lugar, sube a los supervivientes a su nave y les pregunta: "¿Quién nunca a viajado al espacio?". Varios humanos levantan la mano y les ordena: "No vomiten en mi nave".

4. Cuando Thor decapita a Thanos. Falló una vez, pero el dios del rayo no volvería a fallar. Tras descubrir que Thanos ha destruido las Piedras del Infinito y que es obvio que ya no tiene ningún otro plan para el universo tras haber logrado su misión de matar al 50 por ciento de todos los seres vivientes, Thor pierde la paciencia y de un solo movimiento decapita a Thanos con su hacha Stormbreaker. Antes le había cortado la mitad del brazo en el que tenía puesto el Guante del Infinito, sin piedras. "Ahora sí fui por la cabeza", dice Thor, en referencia al final de Infinity: War, cuando en vez de eso le enterró el hacha en el pecho, permitiéndole usar el poder del Guante para desestabilizar el universo.

5. Cuando Captain America reflexiona en un grupo tipo 12 pasos. Han pasado cinco años desde el chasquido de Thor en 2018 y en la Tierra se ven las secuelas que han provocado la desaparición de la mitad de la población. Entre el grupo está el director del filme Joe Russo, aunque no reconocimos a nadie más. En la sesión, Steve Rogers habla del futuro y de la actitud que los supervivientes del chasquido deben tener ante la vida. Además, también vemos estadios de béisbol abandonados y ciudades semi-desiertas. La secuencia marca uno de los momentos más sombríos y de mayor introspección de todo el MCU.

6. Cuando Captain Marvel aparece con el pelo corto. De vuelta en el cuartel de los Avengers, Black Widow habla con varios de los supervivientes que están en distintas misiones alrededor del universo intentando buscar soluciones a la crisis. Uno de ellos es Carol Danvers, quien por primera vez aparece con el cabello corto, un look que reafirma su independencia y que la diferencia de otras heroínas anteriores.

7. Cuando se sabe que Hawkeye/Ronin está asesinando criminales en todo el mundo. Aunque no lo vemos, War Machine le pasa el reporte a Black Widow de que en México alguien ha matado a decenas de narcotraficantes. Black Widow le pide a Rhodey que investigue más porque está segura que trata de su amigo, una amistad que hemos visto fortalecerse en cada película y que tendrá consecuencias en ésta. Esto también nos indica que la transformación de Barton en Ronin ha sido radical.

8. Cuando una rata libera a Ant-Man del reino cuántico. Ant-Man siempre ha sido de los personajes más humanos, amenos y menos solemnes de la franquicia, así que no es sorpresa que haya sido un roedor el que rescatara al Hombre Hormiga de su prisión cuántica al pisar por accidente un botón dentro de la camioneta del socio hispano de Scott Lang, famosa por su peculiar claxón melódico que será de mucha utilidad al final de la cinta. Asimismo, desde el final de Ant-Man and The Wasp ya nos sospechábamos que el Reino Cuántico tendría un papel importante en Endgame y no nos equivocamos.

9. Cuando conocemos a la hija de Tony Stark. Esto es fundamental, porque es la primera vez que vemos a Stark preocuparse y querer más a otra persona que a sí mismo. Su relación con Potts siempre estuvo bajo la sombra de sus compromisos como Iron Man, pero finalmente la crisis global le ha dado la oportunidad de ser algo que nunca antes se había planteado: un padre de familia. Esto impactará inmensamente sus decisiones –y las de Potts– de aquí en adelante.

10. Cuando Tony Stark resuelve cómo viajar en el tiempo. Entre esas decisiones que Stark tiene que tomar está la de ayudar a los otros Avengers a resolver la teoría de Ant-Man de que se puede volver a un punto exacto en el tiempo a través del Reino Cuántico. Los Stark han sido siempre los grandes inventores del MCU, y ni siquiera Bruce Banner se les equipara. Por eso el destino indica claramente que Tony Stark tiene que ser el que resuelva una ecuación que ha torturado a las mayores mentes de la historia: cómo viajar en el tiempo. Es genial el momento en el que Lang le dice las dos condiciones para viajar en el tiempo: "No hablar con la versión del pasado de ti mismo y no hacer apuestas deportivas". Stark le contesta: "¿Estás basando toda tu comprensión de los viajes en el tiempo en Back to the Future?"

11. Cuando conocemos al nuevo Hulk. Bruce Banner y Hulk siempre han vivido en extremos del espectro de sus existencias: uno es brillante y pasivo, el otro feroz y salvaje. Ese conflicto siempre ha atormentado a Banner, y tanto en Ragnarok como en Infinity War quedó claro que el propio monstruo no estaba muy contento con la situación. Los mismos cinco años que han vuelto a Captain America en un terapeuta y a Iron Man en papá han transformado a Hulk/Banner en algo que no habíamos visto antes: un híbrido de ambos que finalmente logra compaginar las dos personalidades en una sola.

12. Cuando Hulk rescata a Thor de Nueva Asgard. Hasta ahora no sabíamos a dónde irían a parar los pocos asgardianos que sobrevivieron al demonio Surtur, que los echa de su planeta y, posteriormente, a Thanos. Pues ya sabemos que han fundado un nuevo poblado en lo que podrían ser unas colinas escocesas (aunque no llegue a especificarse dónde está exactamente New Asgard). Ahí veremos por primera vez a un Thor como nunca lo hemos visto: panzón y totalmente dejado. Ahora el dios del rayo bebe cerveza todo el día y juega videojuegos con el maravilloso ser de piedra de voz melodiosa Korg, que conocimos en Thor: Ragnarok. De hecho, está claro que este Thor es sucesor del Thor de Ragnarok –dicharachero, informal, hasta cínico– y no tanto del héroe divino de Infinity War. Aunque es un buen gag verlo así, es posible que llegues a extrañar a esa parte más guerrera del hijo de Odin. Ah, y aquí también nos volvemos a topar con Valkyrie, a quien también veremos en la batalla final.

13. Cuando los Avengers escogen a qué épocas ir para recuperar las seis Piedras del Infinito. Gracias al descubrimiento de Stark y algunas pruebas exitosas, los Avengers supervivientes deciden volver en el tiempo a momentos exactos donde pueden capturar las Piedras del Infinito antes que Thanos se haga de ellas. Esto desatará una serie de viajes al pasado y a muchas películas anteriores del MCU. Si no las has visto todas quizá no importa tanto, pero en estas escenas (algunas idénticas a como fueron en cintas anteriores) veremos a muchos personajes de antaño y volverán algunos hilos narrativos que habíamos dejado atrás. A raíz del plan se forjan tres equipos: uno irá a Nueva York en 2012, otro a Asgard en 2013 y uno más al planeta Morag en 2014 (de donde un grupo se irá al planeta Vormir).

14. Cuando Captain America, Iron Man, Ant-Man y Hulk recuperan dos piedras pero pierden una. El equipo que va a la Tierra está compuesto por estos cuatro superhéroes, quienes llegan justo en el momento que marca el final de The Avengers con la invasión chitauri, también conocida como la Batalla de Nueva York. Tras derrotar a Loki y a las fuerzas extraterrestres, los héroes capturan al medio hermano de Thor en el penthouse de Stark. Mientras, los Avengers del futuro se colocan en posición para hacerse de dos de las piedras: la Piedra del Espacio, el cubo azul conocido como Tesseract que ha salido en varias de las películas, y la Piedra de la Mente, que está incrustada en el cetro de Loki y que es de color amarillo –y que es la fuente de vida de Vision (en el futuro). Los héroes se hacen de ambas, pero una intervención desatinada de Hulk –el de 2012– provoca que Loki se escape de nuevo con el Tesseract.

El otro Hulk, el híbrido del futuro, se dirige al Sanctum Sanctorum de Doctor Strange, también en el Nueva York de 2012. Pero resulta que este aún no es la base de operaciones del mago, quien es aún un médico cirujano pedante en esta época. A Banner lo recibe la Ancient One, la maestra futura de Strange. En principio, la Hechicera Suprema se niega a entregarle la Piedra del Tiempo al gigante verde, pero cuando éste le dice que el futuro Strange se la dio a Thanos, ella llega a la conclusión que "el que será el más poderoso de todos los magos" no lo hubiera hecho sin sentido. Por ello, decirle darle la piedra a Banner.

15. Cuando Captain America pelea contra Captain America. Durante el rescate de las piedras en Nueva York, Captain America sube a un elevador con un grupo que él sabe que es HYDRA pero que se están haciendo pasar por S.H.I.E.L.D. Usa ese dato para quitarles el Tesseract como un dulce a un niño, pero cuando pretende salir caminando se topa con él mismo. El Captain America del pasado piensa que el Captain America del futuro es Loki (quien puede cambiar de forma) y se enfrascan en una de las mejores peleas de toda la película, siendo que su capacidad para luchar está perfectamente nivelada.

16. Cuando Iron Man y Captain America vuelven a los setenta. ¿Recuerdan que Loki se escapa con la Piedra del Espacio en 2012? Pues Captain America tiene la gran idea de matar dos pájaros de un tiro volviendo a Estados Unidos de la década de los 70. ¿Por qué? Porque en el mismo lugar hallarán al Tesseract en manos de S.H.I.E.L.D y, también, a Hank Pym creando las llamadas partículas Pym, las mismas que usa Ant-Man para reducir su tamaño y que han usado los Vengadores de 2023 para viajar en el tiempo y que están a punto de agotarse.

17. Cuando Thor se reencuentra con su madre. Aunque conocemos mejor a Odin, su padre, Thor tiene un momento de enorme ternura cuando se reencuentra con su madre en Asgard en lo que supuestamente es el año 2013, cuando suceden los eventos de Thor: The Dark World, una de las películas más oscuras y menos exitosas del MCU. Thor sabe que su madre está pronta a morir y aprovecha el momento para intercambiar unas pocas palabras, darle una abrazo y resistir la tentación de ver a Jane Foster, su otrora novia y quien está dormida a unos pasos -- mientras, Rocket aprovecha para extraer la Piedra de la Realidad (o Aether) de Jane y cumplir con su misión.

18. Cuando Hawkeye/Ronin y Black Widow obtienen la Piedra del Alma. Estos dos superhéroes se separan de Nebula y War Machine para ir por la Piedra del Alma al planeta Vormir. Si recuerdas lo que le pasó ahí a Gamora anticiparás que esto no acabará bien. Cuando llegan al planeta se topan con Red Skull, quien hace de anfitrión –como en Infinity War. De aquí saldrá Ronin con la piedra en la mano, pero solo. Esto sucede en 2014.

19. Cuando Nebula demuestra ser una máquina. También en 2014, Nebula y War Machine llegan al planeta Morag a interceptar a Peter Quill en lo que literalmente es el inicio de Guardians of the Galaxy (con todo y Quill cantando Come And Get Your Love de Redbone). Los héroes del futuro se hacen de la Piedra del Poder fácilmente, pero no cuentan con que el cerebro robótico de las dos Nebulas (la del presente y la del futuro) se sincronizarán para permitirle a Thanos y Gamora ver lo que tienen planeado los Avengers. La consecuencia es que la Nebula de ese presente irá al futuro para permitirle a Thanos y su ejército viajar en el tiempo y enfrentarse a sus enemigos en la batalla final.

20. Cuando los Avengers eligen quién se pondrá el Guante. Una vez que los tres equipos vuelven al futuro-presente de 2023, los Avengers juntan las piedras en un guante diseñado por Stark. Ahora está la cuestión de quién tiene que ponérselo (ya vieron el efecto que tuvo en Thanos). Los mayores candidatos son Hulk y Thor. Cualquiera pensaría que después de burlarse de él toda la película, los directores le darían el honor al dios del rayo. Pero no, Hulk es el encargado de chasquear sus dedos y resucitar a todos los seres del universo que murieron en Infinity.

21. Cuando Hawkeye recibe una llamada de su esposa. ¿Cómo sabemos que han resucitado? Además de escuchar más pájaros, el teléfono de Ronin suena y se ve que es su mujer al otro lado de la llamada. Muy tierno.

22. Cuando vuelve Thanos a la Tierra. Sin embargo, los Avengers no tienen tiempo de celebrar, porque en ese mismo instante Thanos comienza un ataque tras haber llegado al futuro con la ayuda de una de las Nebula. Gamora, aunque no es la que conocemos, intuye que lo que hará su padre no está bien y rescata a la otra Nebula (la buena, del futuro). Entre ambas eliminan a la Nebula mala, pero para entonces la invasión de los Hijos de Thanos ha comenzado.

23. Cuando llegan todos los demás. Los Avengers supervivientes se levantan de los escombros que dejó ese primer bombardeo de Thanos y salen a enfrentarlo, pero es obvio que son muy pocos para pelear contra el enorme ejército extraterrestre. Pero en ese momento los Maestros de las Artes Místicas, liderados por Doctor Strange, abren portales desde distintas partes del universo para que todos los héroes y sus aliados se unan a la batalla.

24. Cuando Spider-Man se reencuentra con Iron Man. Durante Spider-Man Homecoming quedó claro el vínculo de Spider-Man con Tony Stark, y en Endgame el genio inventor hace referencias a la culpa que le causó la muerte del chico. Así que el reencuentro es muy tierno e incluso Spider-Man aprovecha para ser el único en explicarnos que tras en chasquido de Hulk todos aparecieron en el mismo punto donde se habían desvanecido cinco años antes.

25. Cuando Peter Quill se reencuentra con Gamora. Cuando vimos a Gamora morir en Infinity, no sabíamos qué pasaría con los Guardianes en el futuro. Pero gracias a nuestros héroes pueden viajar en el tiempo, la Gamora del pasado se topa con el Star-Lord del futuro y, nada. Aunque él está feliz de verla, ella le responde con un golpe y le pregunta a la Nebula del futuro: "Este es el hombre del que me hablaste". Ahora habrá que ver si el amor entre ellos puede renacer bajo estas circunstancias en Guardians of the Galaxy 3.

26. Cuando Captain America demuestra que es merecedor del martillo de Thor. La hermana de Thor, Hela, había destruido Mjölnir en Thor: Ragnarok, pero el dios del trueno piensa en recuperar su preciada arma cuando vuelve al Asgard de 2013. En la batalla final contra Thanos, Thor usa su martillo y el hacha que le fabricó Eitri en Infinity War. Pero en un momento de la batalla en el que está siendo fuertemente golpeado por Thanos, Captain America logra llamar a Mjölnir igual que Thor, mostrando que también es digno del martillo, el que usa para ayudar a Thor.

27. Cuando todas las mujeres del MCU defienden el guante. En un momento muy poderoso, que incluye a Potts vestida con su traje de Iron Woman, las mujeres del MCU (Captain Marvel, Scarlet Witch, Shuri, The Wasp, Valkyrie, Okoye, Nebula y Gamora) le dicen a Spider-Man que las dejé a ellas cuidar del Guante del Infinito. Un gesto hermoso que ratifica el poder, la importancia y la presencia de las heroínas en la franquicia.

28. Cuando mueren Thanos y Tony Stark. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos del contingente de héroes, Thanos acaba con el Guante en su mano. En eso, Iron Man intenta quitárselo -- de forma similar a como lo intentaron en Infinity War -- pero el gigante morado lo lanza y se queda con el Guante puesto, con el que se presta a dar otro chasquido mortal. En cuanto junta sus dedos sin ningún resultado, voltea su mano y se da cuenta que el Guante ya no tiene las piedras. Iron Man se ha hecho de ellas, y logra incorporarlas a la mano metálica de su traje. Cuando da su propio chasquido, Thanos y sus hijos se desvanecen como antes lo hizo la mitad del universo. Sin embargo, Stark ha quedado herido de muerto y perece frente a Potts y sus amigos.

29. Cuando Thor le deja su reino a Valkyrie. El Thor de Endgame actúa como un adolescente confundido casi toda la película, así que no sorprende mucho que decida abandonar el trono de la Nueva Asgard y dárselo a Valkyrie. Tampoco sorprende que opte por unirse a los Guardianes. Cuando se sube a su nave, Thor y Quill tienen un divertido toma y daca sobre quién es el líder del grupo. Es Quill, por supuesto, ¿verdad?

30. Cuando todos se reúnen en el velorio de Tony Stark. Son muchos los que acuden a rendir sus respetos a Stark. Happy Hogan. Peter Parker y su madre. Wong. Los Pym. La familia de T'Challa. Wanda. Bucky. Sam. Maria Hill. Thaddeus Ross. Y hasta Captain Marvel y Nick Fury. Y también un chico que tal vez de entrada no reconozcas, es Harley Keener y lo conociste en Iron Man 3. Antes vimos un video mensaje que Stark le deja a su hija y su pareja, lo cual cierra el círculo que comenzó con el mensaje que le graba a Potts desde la nave de los Guardianes la mero principio. Ahora, ¿qué le depara el futuro a los Vengadores y al MCU sin Iron Man?

31. Cuando Captain America devuelve todas las Piedras del Infinito. Los Avengers se habían propuesto desde un principio devolver las Piedras del Infinito de los momentos en el tiempo donde las habían tomado. Esa función cae en manos de Captain America (¿quién más?) quien en unos segundos de tiempo real debería poder ir a todos los lugares, dejar las piedras y volver al futuro. Pero cuando supuestamente debía haber vuelto, sus colegas no lo ven. Unos momentos después ven una figura sentada en una banca junto a un lago, y se dan cuenta que es Steve Rogers, pero anciano. Falcon se le acerca y le pregunta si fue como él esperaba. Rogers le dice que fue aún mejor, y le entrega el escudo, pasándole la batuta al próximo Captain America, de la misma forma en que esta generación de héroes le está pasando la batuta a una nueva generación.

