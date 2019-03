Avengers Endgame lanza video detrás de cámara y se revela que durará tres horas

A un mes del estreno de Avengers: Endgame el 26 de abril, Marvel hizo el martes varios anuncios importantes: lanzó un nuevo video detrás de cámara, dio a conocer los nuevos pósters individuales de los personajes de la película y confirmó su duración: tres horas y dos minutos (eso es media hora más que Avengers: Infinity War).

El video tiene por título en inglés We Lost (Perdimos), pues pone el acento en cómo los Avengers sobrevivientes al chasquido del Guante del Infinito por parte de Thanos deben lidiar con el hecho de haber sido derrotados, situación en la que los superhéroes de Marvel no suelen encontrarse durante mucho tiempo.

La página Web Screen Rant publicó que los boletos de Avengers: Endgame estarán disponibles en preventa el 2 de abril, pero esta información no ha sido confirmada por la cuenta oficial de la película ni por voceros de Disney. El artículo hace mención a la duración del filme y que probablemente haga que se reduzca el número de funciones diarias (pero que algunas cadenas de cines pudieran compensar al asignar más pantallas a la película).

La duración de Avengers: Endgame fue publicada originalmente en la página Web de la cadena de cines AMC pero a las pocas horas fue eliminada. Pero no es una sorpresa pues ya el 5 de marzo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, declaró a Collider que "algunas películas pueden durar tres horas y media y se sienten como 90 minutos. Y todas las versiones de Endgame que estamos desarrollando se sienten muy bien".

Tres horas y dos minutos (182 minutos). Sería así la película más larga del Universo Cinematográfico Marvel, superando los 149 minutos de Avengers: Infinity War (2018). Era de esperar en una película que lanza 32 pósters individuales de su elenco.

De todas maneras, la página Web Business Insider se pregunta en un artículo si las películas se están haciendo más largas. Y apela a data histórica para plantear que, entre 1950 y 1965, la duración de los filmes aumentó en promedio 20 minutos.

Y razona que este aumento probablemente obedeció a la popularidad de la televisión, que obligó a muchos estudios de Hollywood a producir películas épicas, verdaderos espectáculos cinematográficos imposibles de ver en la pantalla chica. Fue la era de Lawrence of Arabia (1962), con 216 minutos, por ejemplo.

La duración promedio de los filmes se redujo luego en la década de los años 80, pues fue el boom del video casero y se requería una extensión que correspondiera al formato de las cintas de VHS. Dos décadas después, con el DVD y el Blu-ray, esto no es impedimento.

Podría incluso esgrimirse otra razón: en la era del binge watching, en la que la gente joven hace maratones para ver de dos, tres a cuatro episodios consecutivos de una serie, han normalizado la experiencia de pasar de tres a cuatro horas ante una pantalla. Claro está: en una sala de cine no puedes poner pausa o ir al sanitario sin perderte algo.

Lo cierto es que muchas películas taquilleras han sido tan o más largas que Avengers: Endgame (182 minutos). Aquí algunos ejemplos notables (según Box Office Mojo):

Avengers: Endgame se estrena en cines el 26 de abril.

