Si todavía no has visto Avengers: Infinity War y eres de los adversos a los spoilers, deja de leer. Pero el primer tráiler de su secuela, Avengers: Endgame, confirma quiénes no sobrevivieron a la película y revela a otros superhéroes cuyo destino era desconocido.

En concreto, Ant-Man (Paul Rudd) y Hawkeye (Jeremy Renner) están vivos y coleando para echarle una mano a los Avengers sobrevivientes en su lucha contra Thanos. Y una imagen breve del avance confirmó que Shuri (Letitia Wright) está entre los caídos.

He aquí nuestro repaso de todas las muertes -- por orden de aparición -- que hemos visto en la última película de Marvel y el porcentaje de posibilidades de resurrección que creemos que tienen sus personajes. Porque con tanta desintegración, creemos que vale la pena poner un poco de orden:

Heimdall (Idris Elba), el guardián de la entrada de Asgard es el primero en perecer a manos de Thanos, con el tiempo justo para enviar a Hulk en forma de señal de alerta a la Tierra.

Posibilidades de resurrección: Limitadas, 5 por ciento con suerte. Por mucho que nos pese lo de no volver a ver al siempre magnífico Elba en este papel.

Loki (Tom Hiddleston), el hermano de Thor también acaba sucumbiendo en manos de Thanos. Y se muestra fiel a su personalidad ambigua hasta el último momento, pero al final antepone la vida de Thor a su propio bienestar.

Posibilidades de resurrección: Limitadas también pero tal vez un poco menos que las de Heimdall, como del 20 por ciento. No nos imaginamos a los Avengers sin Loki. Además poco después de él mueren todos los habitantes supervivientes de Asgard (excepto Thor). Y tal vez el plan de retroceder en el tiempo que esperamos que tenga Doctor Strange llegue a salvar también a todos los compatriotas del dios del trueno. En todo caso y como Thor dice en Infinity War: "(Loki) ha estado muerto antes pero esta vez podría ser verdad".

Posibilidades de resurrección: Es difícil decirlo porque en realidad no sabemos si está muerto o no, sólo lo intuimos. Creíamos que difícilmente podríamos volver a ver a Del Toro en la franquicia, pero cuando hablamos con él hace unos días, el intérprete nos dijo que no cree que hayamos enterrado a su personaje

Posibilidades de resurrección: Complicadas, del 25 por ciento siendo optimistas. Aunque no nos imaginamos un Guardians of the Galaxy, Vol. 3

Posibilidades de resurrección: Vamos a decir que elevadas sobre todo si tenemos en cuenta que en Stark Industries deben tener un excelente sistema de realización de copias de seguridad en la nube.

Cuando Thanos se hace finalmente con todas las piedras las cosas se aceleran y Winter Soldier (Sebastian Stan), Black Panther (Chadwick Boseman), Groot (voz de Vin Diesel), Scarlett Witch, Falcon (Anthony Mackie), Mantis (Pom Klementieff), Drax (Dave Bautista), Peter Quill, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y Peter Parker (Tom Holland) se volatilizan como parte del plan de Thanos para controlar la superpoblación en el universo.

Posibilidades de resurrección: Elevadísimas, del 99 por ciento. Para empezar estamos convencidos de que Doctor Strange tiene un plan para retroceder en el tiempo y salvar las cosas. Y Marvel no puede sacrificar tantos nombres importantes de una vez. Además está claro que Black Panther tiene que sobrevivir después del dineral que T'Challa y sus compatriotas de Wakanda le han hecho ganar al estudio

Después de los títulos de crédito de la película vemos cómo Nick Fury (Samuel L. Jackson) y Maria Hill (Cobie Smulders) también se volatilizan con el tiempo justo para enviar una señal de alarma a Captain Marvel

(Samuel L. Jackson) y (Cobie Smulders) también se volatilizan con el tiempo justo para enviar una señal de alarma a As bajo la manga: La clave de todas las posibles resurrecciones recae en Doctor Strange. Recordemos que antes de la batalla en Titán contra Thanos, Doctor Strange entra en trance cuando se sienta en posición de loto y reporta que ha visto millones de posibles finales. Sólo en uno de esos finales ganan los Avengers y sus aliados. Durante la batalla en ese planeta, Doctor Strange le entrega la Piedra del Tiempo a Thanos, ante la confusión de Iron Man. Después de que Thanos chasquee los dedos con el guante, Doctor Strange es uno de los que se desvanece, y en los momentos en que está desapareciendo dice: "No había otra opción". Strange ha visto el futuro y sabe que esa es la única forma en que vencerán a Thanos.

En nuestra cuenta de supervivientes están Thor (Chris Hemsworth), Black Widow (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo), Rocket (voz de Bradley Cooper), Iron Man (Robert Downey Jr.), Nebula (Karen Gillan), War Machine (Don Cheadle), Okoye (Danai Gurira) y Capitán América (Chris Evans). Un número de superhéroes que debería proporcionarnos un Avengers; Endgame en el que, al menos de entrada, no tengamos tantas dudas sobre quiénes van a ser los protagonistas.

El primer tráiler de Avengers: Endgame confirma que, pese a que no vimos qué ocurrió con Shuri (Letitia Wright) en Infinity War, la hermana de T'Challa está entre quienes desaparecieron con el chasquido de dedos de Thanos.

Tampoco hay que olvidar que Wong (Benedict Wong) está en el Sanctum que tienen en Nueva York los Magos de las Artes Místicas. Y que Valkyrie (Tessa Thompson), la guerrera de Asgard que conocimos en Thor: Ragnarok, podría estar surcando el espacio en busca de Thor.

Hay que tener en cuenta, además, que tanto Ant-Man (Paul Rudd) como Hawkeye (Jeremy Renner) no hicieron acto de presencia en Infinity War, pero ya el primer avance de Avengers: Endgame los mostró en acción en la película: Hawkeye con el traje Ronin que usa en los cómics y Ant-Man tocando a las puertas de la sede de los Avengers. ¿Trae información del Quantum Realm que ayude a vencer a Thanos?

El final de Ant-Man and the Wasp puede resultar esencial para saber qué miembros de esa franquicia se sumarán a los necesitados Avengers.

Nota del editor: Esta nota se publicó originalmente el 30 de abril y se actualizó el 7 de diciembre de 2018.

