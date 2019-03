Marvel Studios

Advertencia: Spoilers de Avengers: Infinity War y especulación sobre Avengers Endgame.

Nadie duda que Avengers: Endgame se perfila como la película que podría dominar la taquilla en 2019. Prevista a estrenarse en los cines el 26 de abril, la página Web Deadline publicó el 29 de marzo que Disney espera que el filme recaude US$840 millones en todo el mundo durante su primer fin de semana en cartelera, pues Avengers: Endgame debutará en China casi en simultáneo (apenas dos días antes que en Estados Unidos).

Una prueba de la expectativa por Avengers: Endgame es que su primer tráiler, lanzado el pasado 7 de diciembre, rompió récords el día de su lanzamiento, pues obtuvo 289 millones de vistas en las primeras 24 horas.

La sinopsis oficial de Avengers: Endgame es la siguiente:

"Después de los devastadores eventos de Avengers: Infinity War (2018), el universo está en ruinas debido a los esfuerzos del titán loco, Thanos. Con la ayuda de los aliados restantes, los Avengers deben reunirse una vez más para deshacer las acciones de Thanos y restablecer el orden en el universo de una vez por todas, sin importar las consecuencias que puedan tener".

Las expectativas por su alta recaudación en taquilla van de la mano con la duración de Avengers: Endgame, pues está confirmado que durará 3 horas y dos minutos, convirtiéndose así en la película más larga del Universo Cinematográfico Marvel.

El póster oficial de la película se dio a conocer el 14 de marzo y mostró al personaje de Captain Marvel (Brie Larson) junto al resto de los Avengers.

Los nuevos pósters internacionales de la película incorporan además a Valkyrie (Tessa Thompson) y revelan la silueta de los héroes que no sobrevivieron a los acontecimientos de Avengers: Infinity War (2018). En CNET en Español tenemos un artículo para ayudarte a recordar quiénes murieron en Infinity War y quiénes sobrevivieron.

Estos carteles internacionales coinciden con los 32 pósters individuales que Marvel Studios dedicados a los personajes de la película junto al lema Avenge the Fallen (Vengar a los caídos), que dio origen a muchas parodias hechas por los fanáticos en redes sociales.

Tráilers de la película

El segundo tráiler de la película confirmó que los Avengers sobrevivientes vestirán un traje espacial. ¿Son para viajar al microscópico Reino Cuántico visto en Ant-Man and the Wasp (2018) o para desplazarse al planeta de Thanos? No obstante, la gran revelación del avance fue la aparición de Captain Marvel.

En CNET en Español reunimos en un artículo las claves del nuevo tráiler de Avengers: Endgame.

El pasado 7 de diciembre, Marvel Studios divulgó el primer tráiler de Avengers: Endgame, que, al ser el primer vistazo a la película, nada reveló de cómo los superhéroes sobrevivientes de Avengers: Infinity War vencerán a Thanos.

En CNET en Español analizamos las sorpresas y revelaciones del primer tráiler de la película, como el significado del título, la nueva identidad de Hawkeye -- ahora se hace llamar Ronin -- y la importancia de la aparición de Ant-Man al final del avance.

Luego, el 3 de febrero pasado, Disney lanzó un avance especial en el Super Bowl 2019, de breve duración pero que permitía ver cómo los superhéroes se preparaban para enfrentar a Thanos, quien no aparece en el tráiler.

El 26 de marzo se pudo conocer un video detrás de cámara con entrevistas a parte del elenco. Su título es We Lost (Perdimos), pues pone el acento en cómo los Avengers sobrevivientes al chasquido del Guante del Infinito por parte de Thanos deben lidiar con el hecho de haber sido derrotados.

Rumores e información filtrada

Marvel Studios advirtió en enero que todos los tráilers de Avengers: Endgame solo mostrarán escenas de los primeros 15 minutos de la película. Esto con el fin de no revelar spoilers de la trama.

Así que las pocas revelaciones del filme se han obtenido de fuentes no oficiales, como el empaque de palomitas que mostró los nuevos trajes de los personajes. O unos sets de Lego de Avengers: Endgame que revelaban posibles escenas de la película, por ejemplo.

El 26 de octubre la página Web The Wrap publicó que la actriz Katherine Langford se unió al elenco de Avengers 4. Langford se hizo famosa por su papel protagonista en las dos primeras temporadas de la serie de Netflix 13 Reasons Why y, según supo The Wrap, la actriz ya filmó sus escenas, hechas con gran sigilo para no revelar a quién interpreta o su importancia en la trama.

Además, se filtró una imagen de la actriz Gwyneth Paltrow en lo que parece ser una armadura de Iron Man, aunque de un color diferente. La página Web ComicBook.com sugiere que podría tratarse de una de las armaduras de rescate de Iron Man que Tony Stark mantiene en la sede Stark Industries. Tiene sentido que si Iron Man (Robert Downey Jr.) está en apuros, Pepper Potts (Paltrow) decida ayudarlo vistiendo una de las armaduras de rescate del superhéroe.

Los directores de Avengers: Endgame, Joe y Anthony Russo, han mantenido el rodaje en un aura de misterio y, de hecho, han publicado en redes sociales dos imágenes enigmáticas que han despertado debates entre los fanáticos. El 19 de septiembre los hermanos Russo divulgaron una fotografía en blanco y negro en Twitter e Instagram acompañada de la frase "Look Hard" (mira con atención). Muchos especularon que la imagen guardaba la clave del título posible del filme.

Posteriormente, el 13 de octubre, los hermanos Russo anunciaron que el rodaje había concluido a través de una imagen borrosa, sin explicación aparente. Los fanáticos en Internet también inundaron Internet con todo tipo de teorías sobre lo que los directores habían querido decir.

Lo cierto es que por ahora solo se da por descontado que Thanos volverá en la secuela de Avengers: Infinity War, pues nadie más está cien por cien garantizado de que volverá. Así que repasemos lo que ya sabemos qué ocurrió antes de Avengers: Endgame.

La historia antes de 'Avengers: Endgame'

En su búsqueda por restablecer el equilibrio del universo, Thanos adquirió las Gemas del Infinito e hizo desaparecer a la mitad de la población del universo, tal como prometió que haría. Muchos de los héroes principales de Marvel estaban entre esos habitantes que se convirtieron montañas de polvo que el viento disolvió.

Así que Avengers: Endgame enfrenta un desafío: no todos esos héroes de Marvel que arrasan en la taquilla quedarán fuera de nuevas películas. Pero algunos de ellos probablemente morderán el polvo por razones dramáticas (y porque algunos actores han expresado públicamente su deseo de pasar a otros proyectos). Tendremos que esperar para conocer quiénes se retiran del Universo Cinematográfico Marvel, pero por ahora tenemos que atenernos a los que sabemos.

Actualizaremos esta historia a medida que tengamos novedades.

¿Cuándo se estrena?



Avengers: Endgame está prevista para estrenarse el 26 de abril de 2019 en Estados Unidos.

La película fue filmada a continuación de Infinity War, con un rodaje que comenzó en agosto de 2017 y de las que sus escenas principales terminaron de filmarse en enero de 2018 (con el rodaje de reshoots finalizado el 13 de octubre). El rodaje tuvo lugar en la zona de Atlanta, según el diario escocés The Daily Record, más escenas serán filmadas en Edinburgh y Glasgow, Escocia, en julio de 2018.

El filme es el cuarto de una serie, así que si deseas ponerte al día con las tres entregas previas de los Avengers, debes ver The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015) y Avengers: Infinity War (2018). ¿Ya lo hiciste? Hay muchas otras películas de Marvel que ver para conocer las historias de origen de cada superhéroe. Aquí puedes leer nuestro orden sugerido para verlas.

Lo que sabemos de la trama

Bueno, Thanos regresará; los créditos del filme lo prometieron. Él lucía muy satisfecho con el equilibrio que impuso en el universo, mientras se sentaba a descansar en su choza nipa (la escena fue filmada en las terrazas de sembradíos de arroz en Banaue, Filipinas), por lo que parece probable que los Avengers sobrevivientes tendrán que desplazarse hasta allí para pelear con él.

Algunos piensan que deberíamos dirigir nuestra mirada a la versión de la historia en los cómics para conocer cómo será su desenlace, pero siempre hay desviaciones entre las historietas y las películas, así que no deberías esperar una copia exacta de la trama. No obstante, si los acontecimientos toman ese rumbo conocido, esperar un papel importante para Nebula (Karen Gillan) y Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Recuerda, Strange tomó una decisión extraña en Infinity War, entregando la Gema del Tiempo que él juró defender. ¿Lo hizo porque era necesario hacerlo en el escenario en el que él vio a nuestros héroes ganando? Doctor Strange seguramente posee una idea cabal de lo que habrá de suceder.

¿Permaneciste en tu butaca luego de que culminó Infinity War para ver la escena poscrédito? Aquí te explicamos lo que significa pero todo parece indicar que Nick Fury (Samuel L. Jackson) le envió exitosamente un mensaje a Captain Marvel, lo que se infiere por el símbolo que aparece en la pantalla del pager (buscapersonas) de Fury. Brie Larson interpretará a Captain Marvel en una película a estrenarse en marzo de 2019, y ya que su lanzamiento ocurre dos meses antes de Avengers: Endgame, se espera que este filme fije las bases de algunos elementos esenciales de la historia.

¿Quién puede permanecer muerto?

Esta es una lista de quienes desaparecieron hechos polvo cuando Thanos eliminó a la mitad de la población:

Bucky Barnes (Sebastian Stan)

Drax (Dave Bautista)

Groot (Vin Diesel)

Mantis (Pom Klementieff)

Scarlet Witch (Elizabeth Olsen)

Spider-Man (Tom Holland)

Peter Quill (Chris Pratt)

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch)

Black Panther (Chadwick Boseman)

Falcon (Anthony Mackie)



Los que quedaron para luchar un día más (lo que sabemos, pues no vimos a estos héroes desaparecer) son:

Captain America (Chris Evans)

Iron Man (Robert Downey Jr.)

Thor (Chris Hemsworth)

Hulk (Mark Ruffalo)

M'Baku (Winston Duke)

Okoye (Danai Gurira)

Rocket (Bradley Cooper)

War Machine (Don Cheadle)

Black Widow (Scarlett Johansson)

Nebula (Karen Gillan)



Es probable que regresen algunos de los héroes que murieron, al menos por un tiempo. Marvel no los mantendrá muertos por mucho tiempo y poner fin a una fuente de ingresos: hay mucho dinero que perder.

Estamos seguros que algunos regresarán: Black Panther and los Guardianes de la galaxia tienen películas adicionales planeadas, así que T'Challa y Star-Lord no se irán muy lejos, aunque no todos los súbditos de Wakanda y los Guardianes saldrán bien librados en el proceso.

El futuro quizás no luzca auspicioso para los tres grandes héroes del Universo Marvel: Capitán América, Iron Man y Thor. Chris Evans ha dicho que colgará el escudo después de Avengers 4, y Downey y Hemsworth han sugerido lo mismo. Pero no lo sabremos hasta que esté confirmado, y, después de todo, Marvel es famosa por relanzar personajes que han muerto, se han congelado o se han jubilado.

De hecho, Joe Russo, co-director de Avengers: Endgame, aseguró el 2 de diciembre que Chris Evans volverá a ser Capitán América pues no ha terminado con el personaje.

Y, como saben algunos fanáticos de Infinity War, algunos personajes murieron -- o parecen estar muertos -- antes de que Thanos chasqueara sus dedos. Heimdall (Idris Elba), Loki (Tom Hiddleston), Gamora (Zoe Saldana) y Vision (Paul Bettany) pertenecen a una categoría distinta de fallecidos que los otros, aunque, es justo reconocer, que la muerte nunca es para siempre en el reino Marvel.

Y el paradero de algunos personajes es un misterio. El primer tráiler de Avengers: Endgame confirmó que Shuri (Letitia Wright) murió pero nada sabemos de M'Baku (Winston Duke). Por la secuencia final de Ant-Man and the Wasp (2018) estamos al tanto del destino de The Wasp (Evangeline Lilly). Y el primer tráiler de Avengers: Endgame reveló que Ant-Man (Paul Rudd) y Hawkeye (Jeremy Renner) harán acto de presencia en la secuela.

Los 32 pósters individuales de la película confirmaron que sobrevivieron al chasquido del Guante del Infinito: Valkyrie (Tessa Thompson), Wong (Benedict Wong), Happy Hogan (Jon Favreau) y Pepper Potts (Gwyneth Paltrow).

Teorías de los fanáticos

Con una brecha de un año entre ambas películas, los fanáticos disponen de tiempo suficiente para pensar en lo que ocurrirá en Avengers 4. Aquí hay algunas ideas, unas más serias que otras:

captain marvel and valkyrie are coming to save everybody’s ass in avengers 4 — nadine | iw spoilers (@vaIIkyrie) April 30, 2018

Avengers 4: Great Lakes, is just Squirrel Girl making friends with Thanos and convincing that people are all just the best. Then SG, Thanos, and (probably) Galactus have a picnic. — Andrew Thaler (@DrAndrewThaler) April 30, 2018

Every character that dies in ‘Avengers: Infinity War’ should return in ‘Avengers 4’ with a black costume and a mustache. — Christopher Campbell (@thefilmcynic) April 30, 2018

Conoce al elenco (casi seguro)

Ya que en Marvel la muerte nunca es definitiva, estos son los personajes que deberías poder ver en la próxima película.

Robert Downey Jr.

Chris Hemsworth

Mark Ruffalo

Chris Evans

Scarlett Johansson

Benedict Cumberbatch

Chadwick Boseman

Tom Holland

Don Cheadle

Paul Bettany

Elizabeth Olsen

Anthony Mackie

Sebastian Stan

Pom Klementieff

Karen Gillan

Dave Bautista

Josh Brolin

Chris Pratt

Brie Larson

Paul Rudd

Jon Favreau

Avengers: Endgame se estrena en cines el 26 de abril de 2019.

Nota de redacción: Este artículo se actualizó el 29 de marzo de 2019 a la 1:02 p.m. hora del Pacífico para añadir la información de la duración del filme y los 32 nuevos pósters individuales.