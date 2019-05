Avengers: Endgame nunca tuvo planeada una escena postcréditos.

Marvel Studios/Screenshot by CNET

Probablemente ya sabías que Avengers: Endgame no tiene la típica escena postcréditos, pero la pregunta es por qué se ha roto esta bonita tradición del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

El dúo de directores Anthony y Joe Russo revelaron los motivos en una entrervista con USA Today el miécoles .

"Nunca estuvo contemplado", dijo Joe. "Se llama 'Endgame' por una razón. Aquí se acaba. Este es el final. El libro se cierra en este capítulo del universo Marvel y se escribirá un nuevo libro".

al cerrar este libro, escogieron incluir lo que Anthony llamó "un eco del pasado" —el golpe metálico de Tony Stark (Robert Downey Jr.) mientras construye su primera armadura en la película del 2008 y que fue la que inició con el MCU.

Los hermanos Russo brincaron directo a Captain America: The Winter Soldier, del 2014. Luego tomaron el liderato en Captain America: Civil War y Avengers: Infinity War, antes de llegar al Endgame.

Reproduciendo: Mira esto: Estos son los Avengers con mayor habilidad tecnológica

"Esta fue la primera película de Marvel que hemos hecho en la que no estuvimos pensando en el futuro", le dijo Anthony al USA Today.

Los hermanos Russo quizá no tengan que pensar en el futuro, pero Marvel Studios seguro que sí —la Fase 4 arranca después de Spider-Man: Far From Home llegue a la cartelera en julio.