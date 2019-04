Todas las preguntas que nos quedaron de Avengers: Endgame

¿Ya viste Avengers: Endgame? Si sí, quizá te pasó como a nosotros y te quedaste con muchas dudas que no tuvieron una respuesta definitiva en la película. Por ello, nos hemos puesto a la tarea de enlistar muchas de estas preguntas y buscarle su respuesta, donde las haya.

Hemos dividido este artículo en dos partes: Momentos de Endgame que nos generaron preguntas y las dudas que nos quedan después de la última película de la tercera fase del Marvel Cinematic Universe.

Dudas que no responde Endgame

¿Qué pasó en los cinco años entre el primer chasquido y el viaje en el tiempo?

Avengers: Endgame plantea que, con la mitad de los seres vivos de la Tierra desaparecidos por el chasquido del Guante del Infinito, la humanidad ha encontrado problemas para lidiar con el trauma de lo que ocurrió. En un momento se dice que ya no existen los Mets de Nueva York, las calles están desiertas de gente y sucias.

Mientras tanto, los Avengers sobrevivientes realizan operaciones puntuales para solucionar problemas, como el caso de War Machine (Don Cheadle), quien cuenta que estuvo en México investigando una masacre de narcotraficantes a manos de Ronin (Jeremy Renner). Supervisados por Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), los superhéroes que quedan tratan de mantener cierto orden en el mundo.

Un detalle sustantivo: al no haber pesca masiva ni contaminación, los ríos están más limpios y aumentó la cantidad de peces en los mares.

¿Cómo se transformó Hawkeye en Ronin?

En la película es un misterio por qué Clint Barton (Jeremy Renner) abandona su identidad como Hawkeye, y su destreza con el arco y la flecha, para asumir el personaje de Ronin, un justiciero al estilo The Punisher, que persigue criminales en todo el mundo y emplea una katana, como si fuera un samurai.

En Japón, un Ronin era un samurai sin amo, un guerrero solitario que no responde a las órdenes de nadie. Se supone que el dolor de la pérdida de su familia obligó a Barton a asumir la identidad de Ronin, personaje introducido en las historietas en 2005 y que fue encarnado originalmente por el personaje de Maya López.

¿Cómo se creó el Hulk híbrido -- mitad monstruo y mitad Bruce Banner?

Creado en 1962 por Stan Lee y Jack Kirby, Hulk es la versión monstruosa del Doctor Bruce Banner. Si Banner se molesta, la radiación gamma que alteró su organismo lo transforma en esta poderosa y gigantesca criatura verde sin control.

La versión inteligente vista en Avengers: Endgame, en la que el personaje es físicamente Hulk pero tiene la personalidad e inteligencia de Bruce Banner tiene su origen en los cómics. Es una versión de Hulk introducida en 1985 en las historietas The Incredible Hulk, escritas por Peter David. Es una criatura que gusta vestir camisetas.

¿A dónde fue a parar Loki cuando volvió a robarse el Tesseract en 2012?

A lo largo del Universo Cinematográfico Marvel, Loki ha robado en varias oportunidades el Tesseract. Thanos es quien envía a Loki a robar esta gema en The Avengers (2012). El Tesseract contiene la llamada Gema del Espacio, que permite abrir portales en distintos lugares del Universo. Loki la pudo haber usado para viajar de nuevo a Asgard y tomar su control, que es una de las ambiciones principales del personaje en las historietas.

Al conocer probablemente el uso que Thanos quería darle a las Gemas del Infinito, también luce lógico que Loki haya aprovechado la oportunidad en Avengers: Endgame para ocultarla.

¿Qué exactamente hace Captain America cuando está devolviendo las Piedras del Infinito?

Se supone que Steve Rogers devuelve las Piedras a los momentos en el tiempo de dónde se las robaron. Eso implica que volvió a Vormir a devolver la Piedra del Alma, y se volvió a enfrentar a su némesis Red Skull, pero no sabemos cómo fue ese encuentro. Después de dejar las otras cuatro en Asgard (Gema de la Realidad), en el Sancta Sanctorum de Doctor Strange en Nueva York (Gema del Tiempo) y en la sede de Nova Corps en el planeta Xandar (Gema del Poder), suponemos que la última que devolvió fue el Tesseract (Gema del Espacio) en los años 70 en Nueva Jersey, donde se topó de nuevo con el amor de toda su vida, Peggy Carter, y optó por quedarse ahí con ella.

Dudas después de Endgame

¿Volveremos a ver a la hija de Tony Stark o los hijos de Hawkeye?

Según Variety, la plataforma de streaming Disney+ (Disney Plus) lanzará en 2020 o 2021 una serie limitada protagonizada por Hawkeye, en la que Clint Barton (Jeremy Renner) le pasará su identidad a la joven Kate Bishop, quien encarna al personaje en los cómics. Así que es probable que Marvel Studios use esta serie para introducir a un nuevo personaje que, posteriormente en las películas, sea la nueva Hawkeye.

En el caso de la hija de Tony Stark, luce tentador pensar que ella, cuando crezca, sea la nueva Iron Man. Pero lo más probable es que suceda como en los cómics, en los que el personaje se llama Ironheart y lo personifica una joven científica afroamericana llamada Riri Williams.

¿Qué pasará con Thor?

Al final de la película, Thor renuncia a ser el rey de Asgard y nombra a Valkyrie su sucesora, para luego subirse a la nave los Guardianes de la Galaxia, lo cual quizá indica que lo veremos en Guardians of the Galaxy Vol. 3. También queda la incógnita de lo que hará Valkyrie como líder del Nuevo Asgard.

En los cómics el personaje del Dios del Trueno fue personificado por una mujer en 2014, así que Valkyrie pudiera tomar algunas de sus características en futuras entregas del Universo Cinematográfico Marvel.

¿Cómo defenderán los Avengers las Piedras del Infinito de ahora en adelante?

Cabe imaginar que la Fase 4 introducirá otras amenazas. Además, el foco se desplaza hacia el espacio en algunos de sus protagonistas, como Captain Marvel, The Eternals y los Guardians of the Galaxy. En una escena post-créditos de Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) aparecen brevemente los Observadores (The Watchers), la especie más antigua del universo que vigila en silencio lo que ocurre en todos los planetas. Es posible que reaparezcan en futuras películas, como garantes del cuidado de las Gemas del Infinito.

¿Cómo lidiará el MCU en sus próximas películas con la capacidad de viajar en el tiempo? ¿Afectará las líneas narrativas?

La llamada fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel parece que no explorará esta posibilidad. Hay secuelas, como Doctor Strange 2, Guardians of the Galaxy Vol. 3 y Black Panther 2, que buscarán expandir sus propias historias y usar villanos famosos de los cómics. Y los títulos nuevos, como el basado en el maestro de artes marciales Shang-Chi o The Eternals, serán historias de origen.

Después de ver a varios héroes resucitar, ¿las muertes en el MCU son definitivas? ¿Volverán Vision, Iron Man, Thanos o Black Widow?

Tony Stark podría volver en forma digital, ya que existe una versión computarizada de su cerebro que se usó en la creación de Vision. Por lo mismo, Vision también podría volver ahora que se sabe que pueden recuperar la Piedra de la Mente, la cual Thanos arrancó de su frente.

No se sabe cómo, pero ya Marvel Studios está desarrollando una película con Black Widow como protagonista y una serie para Disney Plus llamada Wandavision, centrada en los personajes de Scarlet Witch y Vision. ¿Serán precuelas? La verdad es que no. Si la película de Black Widow es un éxito, es posible que Disney quiera hacer una secuela.

Lo cierto es que Robert Downey Jr. y Chris Evans colgaron por ahora los guantes de interpretar a personajes en el MCU. Y en el caso de Thanos, lo más probable es que Marvel Studios, ahora que recuperó los personajes de Marvel cuyos derechos cinematográficos pertenecían a Fox, decida echar mano a otros villanos muy populares de las historietas, como Galactus, por ejemplo.

¿Cómo impactará la muerte de Stark a Spider-Man?

Poco. Ya los tráilers de Spider-Man: Far From Home (2019) revelan que Nick Fury (Samuel L. Jackson) asume el papel de mentor de Peter Parker (Tom Holland).

¿Veremos a Falcon como Captain America en el futuro?

Es posible. En los cómics Falcon ya ha vestido el traje de Captain America. Y Marvel Studios busca que haya mayor inclusión y diversidad en su plantilla de superhéroes. Está Black Panther y actualmente Marvel está desarrollando una película basada en el superhéroe Shang-Chi.

¿Qué pasará con parejas como Ant-Man y The Wasp, Scarlet Witch y Vision y Gamora y Quill?

Volveremos a ver a Scarlet Witch y Vision en la serie Wandavision en Disney Plus. Guardians of the Galaxy Vol. 3 es un hecho y ya tiene guión escrito. Y Ant-Man and the Wasp recaudó US$600 millones en la taquilla global, así que todo indica que habrá una tercera película que cierre la trilogía y dé un final feliz a la pareja que reduce su tamaño.

¿Reconstruirán la sede de los Avengers?

Sin una nueva película de los Avengers prevista en el futuro cercano, lo más probable es que salvar al mundo recaerá en superhéroes solitarios, como Spider-Man, Captain America, Black Panther y Captain Marvel, sin tener una organización que los agrupe. Aunque, Nick Fury estará siempre allí para reclutarlos para ciertas misiones.

¿Habrá una película con todas las mujeres superhéroes del Universo Cinematográfico Marvel?

Seguramente. En la batalla final de todos los superhéroes del Universo Cinematográfico Marvel contra las huestes de Thanos, hubo una escena en la que todas las heroínas del MCU combatieron juntas. Más que un guiño al público femenino, lució como un adelanto de lo que Marvel Studios tiene entre manos.

