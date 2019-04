Avengers: Endgame será 'catártica', 'poderosa' y épica: directores

Marvel Studios

LOS ÁNGELES, California -- Asientos vacíos, un aire "agridulce"permeado de comedia y un recuento de cómo han transcurrido 11 años en lo que ya varios consideran una familia. Si la rueda de prensa que realizó Marvel el 7 de abril en un hotel en el centro de Los Ángeles es indicativo alguno de lo que se viene en Avengers: Endgame, nos espera una montaña rusa de emociones.

Jon Favreau, quien hace el papel de Happy Hogan y fungió de moderador en la conferencia de prensa, arrancó el evento con tono tragicómico al subir las cortinas para develar a los actores que sobrevivieron la matanza de Thanos en Avengers: Infinity War — sentados junto a varios asientos vacíos.

"Claramente las cosas se ven un poco diferentes, en comparación con Infinity War", dijo Favreau, acompañado de los directores Joe y Anthony Russo, y los actores Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Black Widow), Don Cheadle (War Machine), Danai Gurira (Okoye), Brie Larson (Captain Marvel), Jeremy Renner (Hawkeye), Karen Gillan (Nebula), Paul Rudd (Ant-Man), Robert Downey Jr. (Iron-Man) y el productor, Kevin Feige.

En un panel permeado de los sentimientos que marcan el fin de una era pero desprovisto de pistas concretas a la trama de Avengers: Endgame, el gran y esperado final de 22 películas del Universo cinematográfico de Marvel (MCU), Joe Russo, quien dirige la cinta junto a su hermano Anthony, indicó que esta película será "catártica" y "poderosa".

"Lo que la hace tan especial son todos los actores en este escenario y los que no están en el escenario y como se mencionó anteriormente, la familia que se ha creado en esta más de una década", dijo Anthony Russo. Por otro lado, mencionó que el cierre a todo un ciclo de películas también es lo que hace tan especial a Avengers: Endgame. "Robert [Downey Jr.] lo dijo muy bien en el tráiler, parte del viaje es el final", agregó Anthony.

Por su parte, Joe Russo indicó que la experiencia que ofrecen a los espectadores es lo que hace tan especial a Avengers: Endgame. "Con Endgame tenemos la oportunidad de terminar uno de los experimentos más grandiosos en la historia del cine y llevarlo a una conclusión épica, como dijo Kevin [Feige]. Lo que esperamos es que la gente se sienta satisfecha con la conclusión".

Parte de esta nostalgia que marca el fin de aproximadamente 11 años, en los que Marvel ha estrenado 20 títulos, entre ellos Marvel's The Avengers, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Black Panther, Avengers: Infinity War, Captain Marvel, se sintió el 7 de abril en el escenario y Mark Ruffalo, quien encarna a Hulk no podría haberlo descrito mejor al decir: "Hay algo muy agridulce sobre este momento", al comparar esta conferencia de prensa con previas, haciendo alusión a que esta se veía como una despedida e incluso, de forma cómica comentó que "todos estamos hablando como si hubiéramos muerto".

Avengers: Endgame se estrena en Estados Unidos y México el 26 de abril. En España la película se titula Vengadores: Endgame y se estrena el 25 de abril. Los boletos ya salieron a la venta y han marcado récords en Estados Unidos, según Fandango, tomó tan sólo seis horas para que llegara al número uno de ventas, superando así a películas como Rouge One, The Last Jedi y Avengers: Infinity War.

Endgame marca el final de la denominada Fase 3 de las películas de Marvel. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y productor de sus películas, se ha referido en el pasado acerca de cómo cambiarían las cosas después del estreno de este Avengers 4. "Habrá dos periodos muy distintos entre todo lo que ocurrió antes de Avengers 4 y todo lo que pasará después. Sé que esto no será lo que muchos están esperando", le contó Feige a la revista Vanity Fair.

Si no estás muy seguro qué películas pertenecen a qué fase, aquí te dejamos la división de los títulos de Marvel en orden cronológico:

Fase 1: Iron Man (2008), The Incredible Hulk (2008), Iron Man 2 (2010), Thor (2011), Captain America: The First Avenger (2011), Marvel's The Avengers (2012).

Fase 2: Iron Man 3 (2013), Thor: The Dark World (2013), Captain America: The Winter Soldier (2014), Guardians of the Galaxy (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Ant-Man (2015).

Fase 3: Captain America: Civil War (2016), Doctor Strange (2016), Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), Spider-Man: Homecoming (2017), Thor: Ragnarok (2017), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018), Captain Marvel (2019), Avengers: Endgame (2019).

Spider-Man: Far From Home, que se estrena el próximo 5 de julio, es la primera película de la Fase 4 del MCU. Éste es de hecho el único título futuro oficialmente confirmado por Marvel.

