Los espectadores que vieron Logan este fin de semana recibieron un regalo especial: un teaser de casi cuatro minutos de la película Deadpool 2, que se desarrolla como si fuera una mini-película.

Tienes que verlo por ti mismo, pero aquí están algunos puntos destacados:

-- Si te incomoda escuchar malas palabras o groserías, no lo mires. (Pero, si es tu caso, ¿cómo viste completa la primera película de Deadpool?).

-- Si encuentras difícil ver el trasero desnudo de Ryan Reynolds (¿o fue un doble quien mostró el trasero?), visto de alguna brumosa a través del cristal opaco de la cabina telefónica, mejor es que no lo veas. (Algunos de ustedes querrán rebobinar la escena).

--¡Ey! ¡Es Stan Lee en un cameo!

--Mantén los ojos bien abiertos para identificar algunos graffiti relevantes, las marquesinas de la sala de cine y los posters de la película Logan. Además, en el momento en el que el video marca 2:15, se ve un póster de la serie Firefly (2002-2003).

--Oprime el botón de Pausa una vez que el teaser concluye para que puedas leer una "montaña" de texto, especialmente si debes entregar en el colegio un informe sobre el texto The Old Man and the Sea de Ernest Hemingway.

--No te pierdas el texto falso de un teaser de YouTube: "Wade y las otras chicas de la Hermandad de los Pantalones Viajeros planean un viaje a Cabot Cove".

Se espera que Deadpool 2 llegue a los cines en algún momento en 2018. Dado que este video ha generado más de 17.4 millones de visitas en 48 horas, puede decirse casi con seguridad que los fanáticos están esperando con impaciencia su lanzamiento.

