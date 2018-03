Este auto volador tiene el respaldo de Larry Page, de Google

Kitty Hawk

¡El futuro ya está aquí! Bueno, mejor dicho, a unos meses de distancia.

El lunes, la startup Kitty Hawk publicó un video de su aeronave eléctrica capaz de transportar a una persona mientras surca los cielos, aunque es necesario que la nave esté sobre el agua. Kitty Hawk es una empresa en la que el pionero y fundador de Google, Larry Page, es inversionista.

La aeronave es mostrada en un video que tiene un lenguaje muy comercial, pero según The New York Times, el video no es actuado, ya que son ingenieras de Kitty Hawk. El periódico dice que la aeronave es impulsada por ocho propulsores que son tan ruidosos como una lancha rápida.

Por ahora, Kitty Hawk no ha iniciado una venta oficial, pero la compañía dijo que la aeronave saldrá a la venta más adelante este año y por ahora está ofreciendo un acceso prematuro por US$100 y que asegura un descuento de US$2,000 en el precio final, así que seguramente no será nada económico.

Acá, abajo, puedes ver el video:

Según The Verge, Kitty Hawk promete que no hay necesidad de una licencia para volar en esta aeronave, además de que la curva de aprendizaje es de apenas unos minutos y, hasta ahora, no hay planes de que la aeronave llegue a aguas fuera de Estados Unidos.

Kitty Hawk ha ganado atención de los medios y entusiastas futuristas debido a la participación de Page, pero también porque el fundador de la compañía es Sebastian Thrun, fundador de la división Google X y "padrino" del auto autónomo de Google.