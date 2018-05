Agrandar Imagen Bose

El año pasado Bose hizo una venta anticipada de los prototipos de un nuevo producto que denominaba Noise-Masking Sleepbuds, o unos audífonos que ocultan o enmascaran el ruido externo. Unas 3,000 personas compraron los aparatos con un descuento a través del sitio de financiación masiva Indiegogo. Esas unidades previas se enviaron en abril y después de un par de meses de "retroalimentación de gente de verdad" Bose está listo para lanzar el producto oficialmente durante un evento de prensa este 20 de junio en la ciudad de Nueva York.

No está claro si podrás comprar los Sleepbuds (US$250) el 20 de junio, pero no me sorprendería si saliera a la venta ese mismo día. Los audífonos que son totalmente inalámbricos y que reproducen sonidos placenteros diseñados para relajarte y para ocultar el ruido exterior, fueron finalizados en abril. Sólo requerían de una actualización de chip que le permitiría a los usuarios añadir sonidos adicionales a los audífonos a través de un app gratuito para iOS y Android. Un apunte: no reproducen música.