Estos son nuestros audífonos inalámbricos favoritos

El mundo de los audífonos inalámbricos es muy extenso. Si bien es cierto que existen un montón de alternativas de auriculares inalámbricos por menos de US$100 de algunas marcas un tanto desconocidas, empresas como Apple, Beats, Samsung o Plantronics tienen auriculares buenos, que entran en la guerra por hacerse con tu preferencia y meterse en tu bolsillo, y también en tus oídos.

En la Redacción de CNET en Español hemos probado muchos audífonos inalámbricos, y yo para entrenar y hasta para trabajar tengo mis favoritos. Por eso la lista que te presentamos a continuación está basada en mi experiencia con los cinco auriculares que más me han gustado en el último año. He tomado en consideración detalles como el sonido, la eliminación de ruido y qué tan cómodos son en el día a día. Cada uno los he utilizado al menos durante un mes, así que si miras el video encontrarás mi experiencia completa, y aquí abajo un resumen con los modelos, y hasta dónde comprarlos.

Klipsch T5 True Wireless

Voy a comenzar hablándote de unos audífonos que parecen venir dentro de la caja de un encendedor. Se llaman Klipsch T5 True Wireless y pertenecen a esta compañía que es muy reconocida por hacer la tecnología detrás del audio de los vehículos.

Estos pequeños audífonos intraurales se sienten muy bien cuando los colocas en tus oídos. La funda tiene un tamaño un poco más grande de lo normal y la caja trae tres almohadillas diferentes internamente por lo cual no tendrás problemas en ajustarlos a tus oídos.

Su precio es de US$199. Por cierto, los audífonos ofrecen 8 horas de batería y la cajita otras 24 horas.

Plantronics BackBeat Fit 3100

En la cuarta posición tenemos los Plantronics BackBeat Fit 3100. Estos son del tipo ajustable a tus orejas por lo cual para quienes tienen miedo de perderlos corriendo vienen genial.

Yo los utilicé para hacer yoga por mi cuenta y para salir a correr y nunca se me cayeron. La verdad es que tengo que decir que los dispositivos ajustables no son mis favoritos porque a veces no sé dónde metérmelos porque es imposible salir a correr y cargar la caja contigo.

La calidad de sonido y batería de estos audífonos de Plantronics han sido geniales, y también su aislamiento y resistencia al sudor y salpicaduras. Su precio es de casi US$200, un poco por encima del estándar del mercado. Su batería dura unas 5 horas, y la cajita puede darte otras 10 horas.

PowerBeats Pro

Y al igual que los anteriores estos audífonos que tengo aquí vienen en una caja enorme. Se trata de los PowerBeats Pro de Beats y Apple que son del tipo ajustables detrás de tu oreja y que tienen conector lightning para carga como los iPhone.

Estos audífonos son cómodos a la primera, y su calidad de audio es sin igual. Si eres usuario de dispositivos de Apple los vas a amar, porque podrás cambiar entre ellos sin tener que emparejarlos a cada rato. El aislamiento del sonido de estos es total, tanto que cuando he estado en la oficina usándolos mis colegas me tienen que arrojar objetos para que les escuche, porque la verdad no oigo nada, y para salir a correr también son muy buenos.

Su precio es de US$249 y la batería de los audífonos dura 9 horas y la caja nos da otras 15 horas de carga.

AirPods (2019)

En la segunda posición y acercándonos peligrosamente a la primera tenemos los…. AirPods (2019) con o sin carga inalámbrica.

Básicamente los AirPods no han cambiado nada desde que salieron por primera vez. No tienen aislamiento del sonido y aunque su audio es bueno, cada vez que me pruebo algunos de los otros me doy cuenta de que ese audio es aún mejor… Pero… ¿por qué me gustan tanto como para ponerlos en la posición número dos? Pues simple: su caja es pequeña, la puedo llevar a todas partes, su batería tiene una duración decente y como trabajo en un ambiente con dispositivos Apple, me vienen bien para cambiar de la computadora al iPhone de forma rápida.

Los AirPods cuestan US$159 en su versión regular y US$199 en su versión inalámbrica. En ambos casos la batería es de 5 horas en los audífonos y 24 horas en la carcasa.

Galaxy Buds

Y en la posición número uno tenemos a los Galaxy Buds. Lo que me gusta de los audífonos de Samsung es que tienen un precio un poco más ajustado, poseen carga inalámbrica, reducción de ruido, tienen un app para controlar el audio e incluso la cancelación del ruido puede ser ajustada, así que puedes decidir no escuchar a la gente que habla a tu alrededor, pero siempre dejando un poquito de las voces de fondo, por aquello de saber que pasa a tu alrededor.

No voy a decir que los Galaxy Buds tienen el mejor audio de todos, pero en mi día a día son los que cumplen con los requisitos más importantes para mi: son pequeños, se escuchan bien, tienen cancelación de ruido y su batería me rinde lo suficiente durante el día. Además emparejarlos con varios dispositivos es súper fácil, tanto como los AirPods.

Los Galaxy Buds cuestan US$129 y la batería de los audífonos dura 5 horas y la de la caja puede darte hasta 24 horas.