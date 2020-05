Los audífonos inalámbricos con mejor sonido: Sony, Sennheiser y más

En la actualidad es relativamente fácil encontrar un par de audífonos verdaderamente inalámbricos no tan caros que tengan un sonido decente y si eso es lo que estás buscando, tenemos la lista de los mejores audífonos verdaderamente inalámbricos más baratos. Pero, por desgracia, la mayoría de los mejores audífonos inalámbricos cuestan mucho más. Y si la calidad del sonido es tu máxima prioridad, tendrás que gastar más —y en algunos casos, será mucho más.

Los mejores audífonos inalámbricos también tienden a ser más grandes porque el tamaño parece importar cuando se trata de la calidad de sonido. Y aquí es donde es válida la gran advertencia de todo esto: para lograr un rendimiento óptimo, los mejores audífonos inalámbricos verdaderos deben sentirse cómodos y ajustados en la oreja —y deben ajustarse herméticamente. Si no te los puedes ajustar cómodamente un par de audífonos en la oreja, sentirás que te han estafado y quedarás decepcionado, por eso sugiero hacer la compra en una tienda con una política de devolución decente, como Amazon.

Queríamos estar seguros de que conocieras las opciones que tienes más allá de los ubicuos Apple AirPods. A continuación te mostramos una lista con los audífonos inalámbricos con mejor sonido, con un desglose de características que incluyen rendimiento, cancelación de ruido, duración de la batería, calidad de audio y la comodidad de uso. Actualizaremos esta lista a medida que vayamos probando nuevos audífonos (por ejemplo, los Anker Soundcore Liberty Pro 2 y los Master & Dynamic MW07 Plus se han agregado en la más reciente actualización).

La segunda generación del Momentum True Wireless 2 no es barata a US$300, pero estos audífonos son mejores en todos sentidos a los originales, con un diseño un poco más chico y más cómodo, cancelación de ruido activa active que le pega a los AirPod Pro , una mejorada vida de la batería (hasta siete horas frente a las cuatro que daban los originales) y mejor cancelación de ruido durante llamadas. Y si no te gustan en negro, hay una versión blanca programada para salir próximamente. Lo más importante, sin embargo, es que los Momentum True Wireless 2 cuentan con el mismo sonido espectacular —para unos audífonos inalámbricos en la oreja, al menos— al ofrecer una mayor calidad de sonido que los AirPods Pro. Eso podría convertirlos en los mejores audífonos inalámbricos en la oreja en el mercado actual y se han ganado el premio de los editores de CNET.

Sarah Tew/CNET

Sony no ha sido una competencia real en el segmento de los inalámbricos verdaderos (al estilo de los Apple AirPods), pero sus nuevos WF-1000XM3 audífonos en la oreja podrían cambiar eso. Aunque estos audífonos de cancelación de ruido no son baratos —cuestan US$228—, son de los que tienen mejor sonido por ese precio, igualando y quizá superando la calidad de sonido de modelos más caros de fabricantes como Sennheiser, Beats, Master & Dynamic y Bang & Olufsen. Los WF-1000XM3 inalámbricos también cuentan con una función que no tienen las marcas mencionadas: cancelación de ruido activo para reducir el sonido ambiental.

El único problema es que no son resistentes al agua o al sudor. Sin embargo, yo los he usado para hacer ejercicio no muy pesado en el gimnasio y no he tenido problema.

Los Sony WF-1000XM3 usan Bluetooth 5.0 con soporte para AAC pero no para aptX.

Resistencia al agua: No (no tiene certificación IPX).