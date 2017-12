Audífonos para un amante de los bajos: FiiO F9

FiiO

El sonido de los auriculares FiiO F9 no es demasiado preciso ni neutral, y tampoco será del agrado de los audiófilos más quisquillosos, pero no se puede negar que el sonido de los F9 es delirantemente grande y jugoso.



Los bajos son intensos, los agudos un poco demasiado afinados, pero la imagen estéreo es muy amplia. Los FiiO F9 se consiguen por US$99 Amazon.



La calidad que consiguen y el diseño realmente son de primera clase, francamente lo mejor que he visto por esa cantidad. Los F9 tienen un diseño de tres controladores con un solo controlador dinámico de 9.2 mm, más otros dos controladores de balance en cada auricular. La impedancia tiene una potencia de 28 ohmios.



Asimismo, vienen con dos cables reemplazables de 1.2 metros, uno equipado con un enchufe estándar de 3.5mm con micrófono y controles; el otro cable tiene un enchufe "balanceado" especial de 2.5mm para usar con algunos modelos de reproductores portátiles de música Astell & Kern. Los F9 vienen con un elegante estuche impermeable.

Para hacer una comparación traje unos Final Audio Design E3000 (puedes leer aquí en inglés un artículo sobre estos audífonos) y, francamente, prefiero por mucho el sonido de los E3000. Es más exacto y son unos audífonos con sonido más suave. Y por US$55, son mucho más asequibles. La verdad, los F9 se sienten más robustos y son más cómodos, pero los E3000 tienen un sonido mucho más claro.

Con la música del "Live From The Artist's Den, Vol. 1", los poderosos graves y los cálidos sonidos medios de los F9 tomaron el centro del escenario con la música de Ani DiFranco, Jakob Dylan, The Hold Steady y otros más. Eso fue una experiencia placentera. Pero el siguiente álbum, "Head Carrier", de los Pixies, sonaba hinchado con estresantes sonido agudos.



Ciertamente no son el tipo de auriculares que brilla con cualquier género musical; los F9 no serían mi primera opción para escuchar el jazz clásico y acústico, o cualquier grabación con agudos afinados —sonaron estridentes con los F9, mientras que los E3000 son una alternativa más tersa. Los F9, sin embargo, fueron un placer al escuchar música bien grabada, el sonido fue vívido, alegre y divertido. El bajo fue excelente y hubo mucho bajo, pero se comportaron bien y melodiosos.

Hasta el momento, todas mis pruebas de sonido fueron con un iPhone 6S, pero también probé los F9 con su cable balanceado conectado a mi reproductor de música portátil Astell & Kern Kann. El sonido de los F9 se animó un poco con el mejor equipo de sonido, aunque sigue siendo demasiado brillante para mi gusto.

Lo que digo es que si no te gustan los auriculares brillantes o bajos excesivos, los FiiO F9 no son la opción ideal. Dicho lo cual, tras dejar de lado mi sensibilidad audiófila, disfruté en general los F9. Como siempre, la calidad del sonido es importante con base en lo que estás buscando.