Los audífonos Bose rivales de los AirPods Pro se asoman por YouTube

En marzo escribimos sobre el retraso de los muy anticipados audífonos inalámbricos de Bose. En ese entonces, un portavoz de la empresa dijo que "el desarrollo del producto ha tomado más tiempo del anticipado" y había sido afectado por la pandemia del coronavirus. Los Earbuds 500 no hicieron su debut en 2019 y su lanzamiento fue retrasado para 2020. Y por otro lado, los Noise-Cancelling 700 Earbuds, la apuesta de Bose para rivalizar con los AirPods Pro, iban a salir este año, pero no se han materializado tampoco.

Sin embargo, lo que parece ser una versión temprana de los Noise-Cancelling 700 Earbuds ha aparecido misteriosamente en YouTube.

Una portavoz de Bose se rehusó a comentar sobre el video en YouTube, y dijo que compartiría información sobre nuevos productos tan pronto como pueda.

La caja que aparece en el video, que fue publicado la semana pasada, tiene las letras FPO. Esta gráfica significa que no es una versión final y que está impresa solo para reservar espacio. De hecho, las palabras "Noise-Cancelling 700 Earbuds" no aparecen en la caja, solo "Bose QuietComfort Earbuds". El interior de la caja también tiene un plástico brillante, que no parece ser una versión final, ya que Bose usualmente tiene terminados en mate; las páginas del manual estaban en blanco.

La parte trasera de la caja tiene algunas especificaciones, pero no se sabe si son precisas. La duración de la batería, según estas especificaciones, es de seis horas con dos cargas extras en la caja de carga, que se puede cargar de forma inalámbrica o por USB-C. Tiene modo transparencia y de cancelación de ruido.

Josh Quill, quien publicó el video en YouTube, no parece tener mucha información de los audífonos. En las respuestas a los comentarios dijo que creía que iban a salir en diciembre y que no sabe cuánto costarían. No dijo cómo obtuvo la unidad, pero se ven muy similares a las ilustraciones que tiene Bose en su sitio.

Creemos que los Earbuds 500 y los Noise-Cancelling 700 Earbuds llegarán antes de la temporada de compras navideñas.

