Los audífonos Beats siguen bajando de precio

Los audífonos BeatsSolo 3 Wireless han estado en el mercado por poco tiempo, pero ya se venden a un precio muy inferior a los US$300 originales. Actualmente, Amazon los tiene por US$220, y el otro día Walmart supuestamente tenía la versión negra mate en apenas US$150.

Esta misma semana, como parte de su Oferta del día, Best Buy tuvo la versión de titanio de los Beats Studio Wireless por US$225. Cuando salieron al mercado hace unos años, los audífonos valían US$380 y se mantuvieron cerca de ese precio por mucho tiempo. Debido a una actualización este año, los Studio Wireless se venden ahora por unos US$250.

La lista continúa. Los relativamente nuevos Powerbeats3 Wireless, que tiene un precio de lista de US$200, están disponibles por US$150 en color negro en Amazon. Y los Beats EP con cable, que me gustan y tienen un precio oficial de US$130, se pueden conseguir por US$ 80 en Best Buy, así como en Amazon y Walmart. Los audífonos han estado a la venta en Best Buy por incluso menos que eso.



¿Qué pasa? ¿Por qué tantos descuentos? Bueno, aunque Beats sigue siendo el líder en el mercado en audífonos en términos de unidades y ventas en dólares, se enfrenta a mucha competencia y sus modelos son relativamente caros. Siempre lo han sido, pero toda la ecuación de oferta y demanda ha cambiado, sobre todo para ciertos modelos como los Solo3 Wireless. Simplemente no me parece que merezcan un precio de US$300, a pesar de su buena duración de la batería. Hay un montón de audífonos inalámbricos buenos en ese rango de precios.

Contactamos a Apple, la empresa matriz de Beats, para preguntar si los minoristas están dictando los precios y sacando ofertas, de acuerdo a la demanda, lo que a menudo es el caso, pero la empresa no ha respondido.

Mientras tanto, espera en el futuro ver más modelos de Beats con descuentos, así como ofertas de otras grandes marcas de audífonos como Sony, Bose y Sennheiser. En cuanto al propio Apple, los AirPods valen US$159 en todas partes, y probablemente no verás que cuesten menos por un tiempo.