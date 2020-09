Compra unos Beats Solo3 inalámbricos por solo US$102 –su precio más bajo

Beats

Son demasiado viejos para formar parte de las listas de los "mejores audífonos", pero los Beats Solo3 siguen siendo muy buenos. Están bien construidos y ofrecen una formidable duración de batería de 40 horas entre cargas; no muchos audífonos nuevos para 2020 pueden afirmar eso. En el pasado, estos audífonos debutaron a US$300, lo que ciertamente era demasiado dinero, pero desde entonces se establecieron entre US$160 y US$200, que es mucho mejor. Hoy, tenemos una oferta exclusiva para los lectores de esta columna: en Daily Steals, pueden comprar los cuando usan el código de cupón CNETSOLO a la hora de pagar. Eso es casi US$30 menos que la última vez que los encontré en oferta y es el precio más bajo de todos los tiempos..

Debo aclarar que esta oferta es para los audífonos "Colección Club", que son los Beats Solo3 vestidos con uno de los cinco colores especiales, que incluyen amarillo, blanco, azul marino y rojo. El modelo negro mate está agotado.

Beats Solo3 incorpora el chip W1 de Apple, que permite que los audífonos se emparejen con dispositivos iOS con mucha más facilidad y se mantengan conectados sin interrupciones durante la reproducción. Estos también son audífonos algo compactos; tienen un diseño para colocar sobre la oreja, pero están acolchados generosamente para evitar que la presión sobre las orejas se vuelva incómoda.

En su análisis de los Beats Solo3, nuestro colega David Carnoy comentó que "estos audífonos están diseñados para ser usados al aire libre, y los bajos adicionales me resultaron útiles cuando caminaba por las calles de Nueva York y competía con mucho ambiente ruido." Lo cual es un buen recordatorio de que estos no tienen cancelación de ruido incorporada. Aun así, Carnoy pensó que la calidad del audio era buena, pero no realmente mejorada con respecto a los Solo2 más antiguos.

Entonces, ¿se encuentran estos entre los mejores audífonos inalámbricos que puedes comprar? No, para eso te recomendamos consultar nuestra lista de los mejores audífonos de 2020. Pero será difícil vencer a estos Beats Solo3 por apenas US$102.

Los Beats Solo3 Wireless son muy guapos y combinan con tu iPhone XS [fotos] Ver fotos +10 Más

Nota del editor: CNET podría llevarse una parte de los ingresos generados por la venta de productos que aparecen en esta página.