Audi E-Tron 2019: La primera camioneta eléctrica de Audi reta con estilo a Tesla

Audi

Audi E-Tron 2019 es la primera camioneta y carro eléctrico de la empresa, aunque mantiene el mismo nombre de "E-Tron" que Audi ha usado para algunos de sus carros híbridos.

La camioneta eléctrica Audi E-Tron 2019 llega justo para enfrentarse en el mercado de vehículos totalmente eléctricos, como es la atractiva Tesla Model X y la Jaguar I-Pace que poco a poco se convierte en un mercado más reñido con la llegada de la Mercedes-Benz EQC.

La Audi E-Tron 2019 está compuesta de dos motores que prometen llegar de 0 a 60 millas por hora (mph) en solo 5.5 segundos. Esto es gracias a que en el modo "Boost", el motor puede generar una potencia de 300kW (kilovatios) con un torque (par motor o momento de fuerza como también se conoce) de 664Nm. En el modo más tradicional llamado "Performance", la Audi E-Tron 2019 ofrecería una potencia de 265kW y un torque de 561Nm, pero en este modo la camioneta eléctrica lograría de 0 a 60 millas por hora en 6.4 segundos.

Esta representa una buena velocidad para una camioneta de este tamaño y es muy competitivo con lo que ofrece la Tesla Model X, la cual se calcula logra ir de 0 a 60 millas por hora en 6 segundos en el modelo básico. Asimismo, la Audi E-Tron 2019 tendría una velocidad máxima de 124mph, muy cerca de la velocidad máxima de 130mph que ofrece la Model X.

En cuanto a la distancia que se podría recorrer con una carga en la Audi E-Tron 2019, la empresa no ha confirmado un número estimado para EE.UU.; sólo ha revelado que calcula que lograría 400 millas con la medición WLTP. Teniendo en cuenta que muchos de sus competidores ofrecen entre 240 millas y 300 millas, se espera que esta camioneta de Audi llegue la parte superior de este rango.

Sin embargo, Audi no quiere que su camioneta eléctrica simplemente se enfoque en la distancia que ofrece con una carga, sino que le da gran énfasis a la experiencia de conducción de la E-Tron 2019. La empresa asegura que hay muchas características tradicionales de Audi que se traducen a esta camioneta eléctrica.

Además, Audi también se enfoca mucho en la carga rápida de la E-Tron 2019, ya que dice que se puede cargar de 0 a 80 por ciento en 30 minutos. Esto es gracias a que su tecnología de carga rápida tiene la capacidad de lograr hasta 150kW en algunas estaciones públicas con conexión AC Level 3, mientras que con AC Level 2 se podría cargar sin problemas durante la noche.

Por ejemplo, en la casa el cargador que incluye Audi para esta camioneta eléctrica ofrece hasta 9.6kW para cargar de 0 a 100 por ciento en 10 horas, esto en Estados Unidos. En Europa, Audi ofrece un cargador de hasta 11kW que permite cargar por completo la camioneta eléctrica en 8.5 horas.

Audi

En algunos mercados, los interesados en comprar la Audi E-Tron 2019 también podrán optar por adquirir un cargador rápido que ofrece salida de hasta 22Kw para cargar la camioneta eléctrica de Audi en 4.5 horas.

A pesar de esto, Audi ha desarrollado la E-Tron 2019 para que la camioneta recupere energía cuando el usuario deja de acelerar o cuando está soltando el freno. Audi dice que esto es impresionante porque esto sucedería en el 80 o 90 por ciento de las veces en las que los usuarios están, por ejemplo, frenando.

Esta camioneta Audi no tiene un modo totalmente autónomo como a muchos nos gustaría, pero ofrece cruise control adaptativo, como una opción para los compradores. Esta modalidad mantiene centrado el vehículo en el carril y mantiene una distancia del carro de enfrente, pero requiere que tengas tus manos en el volante en todo momento.

En cuanto a diseño, Audi logró mantener el atractivo diseño que hemos visto en sus camionetas por años, con una rejilla frontal que le permite ser distinguido a distancia sin muchos problemas. Además integra luces LED con cuatro barras horizontales que dan una marca única cuando conduces de día. En la parte trasera la luz se extiende de lado a lado similar a lo que hemos visto en la Audi Q8 o los A7 y A8.

Audi está muy orgulloso de su sistema eléctrico en esta camioneta, ya que no solo tiene 432 celdas de batería en 36 paquetes largos, sino que incluye un mecanismo de enfriamiento líquido en la parte externa del empaquetamiento de estas baterías. Este sistema intenta mantener siempre en temperatura óptima las baterías para ofrecer la mejor experiencia y el sistema comienza a enfriar del lado izquierdo del carro al lado derecho (esto es simplemente diseño, y no necesariamente porque ofrezca algún beneficio específico).

El interior y más tecnología en la Audi E-Tron 2019

El el sistema de infotainment base de Audi MMI está presente en esta camioneta de Audi para ofrecer sugerencias de rutas para puntos de carga, tomando en consideración el estado de carga de la E-Tron 2019, la distancia y el tráfico.

Juan Garzón / CNET

La camioneta Audi E-Tron 2019 integra una pantalla de 10.1 pulgadas de alta resolución para controlar lo que escuchas dentro del vehículo, al igual que para la navegación. Esta pantalla también te permite controlar diferentes ajustes de la camioneta y la conectividad del teléfono.

Asimismo, la camioneta cuenta con una pantalla secundaria de 8.6 pulgadas con alta resolución, ubicada en la parte inferior, y permite controlar el aire acondicionado y la calefacción (HVAC).

Por otra parte, los espejos retrovisores en la Audi E-Tron 2019 no son como cualquier otro, ya que en realidad estos tienen sólo una cámara HDR que reproduce la imagen en la parte interna del vehículo, en una pantalla OLED.

Juan Garzón / CNET

Esta pantalla OLED también se encarga de alertarte de carros en tus puntos ciegos, te muestra cuando has colocado la señal de cruce y la visibilidad se ajusta si estás estacionando el auto. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que estos espejos virtuales no llegarán necesariamente a todos los mercados, ya que por diferentes legislaciones no son permitidos en todas partes.

Otros aspectos del interior de la Audi E-Tron 2019 incluyen materiales de lujo y un sunroof estándar, al igual que un aire acondicionado de cuatro zonas. Las sillas también pueden incluir masajeadores e inclusive la camioneta usa el calor desperdiciado por los componentes eléctricos (hasta 3kW) para mantener la cabina cómoda en todo momento.

Juan Garzon / CNET

Amazon Alexa dentro del veículo

Alexa, la asistente virtual de Amazon llega integrada en vehículos, como es la Audi E-Tron 2019. De esta manera, los usuarios se podrán comunicar a través de voz con Alexa directamente en el sistema de Audi llamado MMI para contestarte preguntas, al igual que para dejarte controlar dispositivos inteligentes en tu casa, controlar la reproducción de tu música y muchas cosas más.

Audi E-Tron 2019: Características básicas

Medidas: 490.22x193.8x166.3cm

Capacidad del baúl: 0.81 metros cúbicos o 28.5 pies cúbicos

Capacidad del baúl con las sillas dobladas: 1.62 metros cúbicos o 57 pies cúbicos

Velocidad máxima: 124 millas por hora o 200 kilómetros por hora

0-60mph: 5.5 segundos o 6.4 segundos dependiendo del modo seleccionado

Carga rápida: hasta 150kW

Voltaje de la batería: 396 voltios de operación y almacena 95kWh de energía

Retrovisores: Digitales (opcional)

Capacidad máxima de remolque: hasta 4,000 libras

Caballos de fuerza: 355 en "Performance"o 402 en modo "Boost"

Motor: E-Tron 55 Quattro AWD

Suspensión: De aire con cinco modos

Asistente de voz: Amazon Alexa, integrado en el Infotainment

Colores: Blanco, plateado, negro, beige, azul Antigua, azul Galaxia, gris Manhattan, rojo y negro brillante.

Carga rápida y puntos de carga de la camioneta de Audi

Audi incluye un cargador para que puedas cargar la Audi E-Tron 2019 en casa. Este cargador tiene la capacidad de conectarse a enchufes de 10 voltios (1.2kW), al igual que de 240 voltios (9.6kW).

Audi y Amazon se asocian para ofrecer una experiencia digital para la instalación del punto de carga en la casa con el llamado "Audi Home Charging powered by Amazon Home Services", con el fin de hacer que este proceso sea más simple.

Asimismo, la empresa (Volkswagen Group, casa matriz de Audi) es dueña de Electrify America y ya tiene estaciones en diferentes partes de EE.UU. y estima que para mitad de 2019 estará ofreciendo cerca de 500 estaciones de carga rápida.

Estas estaciones de carga rápida tienen la capacidad de ofrecer hasta una salida de energía de 350kW y los compradores de la Audi E-Tron 2019 recibirán 1,000hWh de carga en los puntos de carga de Electrify America gratis, a través de los primeros cuatro años de tener el vehículo.Precio de la Audi E-Tron 2019

Audi E-Tron 2019: Precio y disponibilidad

Los interesados ya pueden reservar la Audi E-Tron 2019 con US$1,000 que pasar´a a formar parte del pago de la camioneta eléctrica. La Audi E-Tron 2019 estará disponible en el segundo trimestre de 2019 en EE.UU. con un precio inicial de US$74,800 por el modelo Premium Plus.

La empresa también venderá una Audi E-Tron 2019 Prestige con un precio inicial de US$81,800, mientras que fabricará una versión limitada de esta primera generación llamada Audi E-Tron 2019 First Edition que tiene un precio inicial de US$86,700 y la empresa fabricará 999 camionetas de esta clase.

Además, los usuarios podrán ver la carga desde sus celulares a través del app MyAudi; podrás hasta activar de manera remota la carga de sus camionetas.

Audi E-Tron 2019 Premium Plus (US$74,800)

Llantas de 20 pulgadas con neumáticos para todas las épocas (all season)

Sistema visual de cámara superior (Top view camera system)

Precondicionado de confort (Comfort preconditioning)



Asistencia lateral de Audi con alerta



Iluminación LED exterior e interior



Luces con diseño de Matrix



Navegación MMI Navigation con cabina virtual

Sonido 3D 705 vatios B&O Sound con 16 bocinas

Audi phone box más interfaz de celular



Sillas eléctricas con 12 movimientos, más calentamiento y enfriamiento



HOD, ajuste eléctrico del timón



Paquete de interior de cuero



Iluminación del aluminio de las puertas



Sunroof panorámico



Audi E-Tron 2019 Prestige (US$81,800)

El modelo Prestige de la camioneta eléctrica de Audi tendrá lo mismo de la Premium Plus más las siguientes adiciones:

Pantalla semitransparente (Head-up display)



Paquete de asistencia de conducción



Asientos Contour individuales con masaje



Cierrapuertas eléctricos



Parasol en ventanas traseras

Ventanas acústicas frontales de doble panel



Cuero Valcona + cuero extendido



Memoria para el asiento del acompañante



Paquete de calidad del aire + ionizador



Audi E-Tron 2019 First Edition (US$86,700)

El modelo First Edition de la Audi E-Tron 2010 tendrá lo mismo de la Prestige más las siguientes adiciones:

Llantas bicolores de 21 pulgadas, llantas A/S



Pintura de efecto perla de Daytona Gray



Paquete de molduras Alu-Optic (difuso, entrada de aire alféizares)



Pinzas de los frenos pintadas de naranja



Cuero Valcona negro en el interior con costuras grises



Incrustaciones de madera de fresno



Proyección LED de la lámpara de charco "edition one"



Asistente de visión noctura

Primera impresión

La Audi E-Tron 2019 no parece ser una camioneta o carro eléctrico, ya que mantiene las mismas líneas de diseño que hemos visto por años en el portafolio de la empresa. Inclusive, la rejilla sigue presente a pesar de no ser necesaria y tiene un montón de detalles que la hacen una camioneta de lujo.

En comparación con la Tesla Model X, considero que la Audi E-Tron es más elegante y ofrece muchos más detalles. Sin embargo, la Model X ofrece más espacio al sentarse y en el almacenamiento y tiene más opciones de configuración para ofrecer, por ejemplo, un arranque más rápido.

Asimismo, Tesla tiene más establecidos sus puntos de carga, a pesar de que Electrify America también ya tiene un buen número de lugares donde permite cargar carros eléctricos.

Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que el Audi E-Tron 2019 base es casi US$10,000 más barato, tiene la posibilidad de integrar espejos virtuales en algunos mercados y Audi promete que la experiencia de conducción no sería muy diferente a lo que ya ofrece en sus carros de gasolina.

Como la Audi E-Tron no estará disponible sino hasta el segundo trimestre de 2019, falta ver cómo competirá realmente con sus rivales vez llegue a las calles.