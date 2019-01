Audi, Disney llevarán juegos y películas en realidad virtual a tu coche

Hace unos años di algunas vueltas alrededor de SpeedVegas, una pista de carreras de 1.5 millas a unos cuantos kilómetros al sur del famoso strip de Las Vegas. El domingo por la noche volví a SpeedVegas, pero esta vez me sumergí por completo en una batalla espacial junto a Rocket (ya sabes, el mapache de Guardians of The Galaxy) y Iron Man. Todo, sentado en el asiento trasero de un crossover Audi E-Tron, usando un casco de realidad virtual Oculus Rift, Rocket me animó a "disparar" asteroides y drones rivales mientras "volaba" a través de un entorno del espacio exterior.

Permítanme ser claro: fue una diversión increíble, y me encantaría hacer otra ronda del juego. Pero, uh, ¿de qué se trata esto exactamente?

Audi

Este juego, llamado Marvel's Avengers: Rescue's Rocket Run, es el primer producto de demostración de Holoride, una nueva startup en la que Audi tendrá una participación minoritaria. Es el resultado del prometido nuevo formato de medios de Audi y Disney, cuyo objetivo es llevar la realidad virtual a los pasajeros en los automóviles. La experiencia de VR está pensada para hacer coincidir, visualmente, lo que sienten los pasajeros mientras viajan: si el automóvil gira, acelera o frena, el entorno VR hará lo mismo. Y la "experiencia", ya sea un juego o una película u otra cosa, se adaptará automáticamente a la longitud y los movimientos de tu ruta de manejo.

Específicamente, Holoride ofrecerá algo llamado "contenido elástico", generado automáticamente para adaptarse a cada viaje. Una película transmitida en tu iPad puede ser más larga o más corta que su unidad real, por ejemplo, pero cada una de las experiencias de Holoride coincidirá automáticamente con la longitud de una ruta programada en el sistema de navegación del automóvil.

Además, la experiencia se adaptaría a la ruta de manejo: en una demostración, por ejemplo, los pasajeros "ven" una ciudad de dibujos animados y de colores brillantes con intersecciones que coinciden con las intersecciones del mundo real que el automóvil está pasando. En otra maqueta, los usuarios "vuelan" a través de un paisaje prehistórico y giran a la izquierda oa la derecha, volando sobre los dinosaurios, mientras el automóvil del mundo real avanza por la carretera. En las propias palabras de Audi: "Si el auto gira en una esquina cerrada, el jugador se curva alrededor de una nave espacial opuesta en realidad virtual. Si el Audi E-Tron acelera, el barco en la experiencia hace lo mismo".

Audi

La idea es dar a las personas algo interesante que hacer cuando viajan como pasajeros de un automóvil, dice Nils Wollny, director de negocios digitales de Audi, quien también será el presidente ejecutivo de Holoride. Eso se aplica inicialmente a los autos impulsados por humanos, pero es fácil imaginar que este tipo de entretenimiento funcione bien en vehículos autónomos en el futuro.

"Hay muchos pasajeros que viajan en el asiento trasero que no tienen nada que hacer", dijo Wollny a Roadshow. "En la mayoría de los casos, el tiempo de tránsito se siente como tiempo perdido".

La demostración de VR realmente me sacó del mundo de andar en un auto: Claro, podía sentir que el E-Tron se movía y aceleraba, y así sucesivamente, pero me encontré tan inmerso en el juego que no tenía un sentido real de que estaba pasando. Ahora imagina que te ayuda a evitar la monotonía de, por ejemplo, mirar por la ventana en un largo viaje por las carreteras de Ohio.

Audi

"Cada patrón de calle se convierte en un lienzo" para los creadores de contenido, dice Wollny, mientras que "cada asiento trasero se convierte en un viaje emocionante".

Debido a que los giros, vueltas y cambios de elevación de una ruta de navegación preplanificada son conocidos, gracias al mapa de datos incorporado del automóvil, explica el ingeniero de Audi, Daniel Profendiner, el software de Holoride puede ayudar a crear un mundo virtual que coincida con el mundo real. Se puede decir al motor del juego que no coloque un obstáculo digital cerca de una salida de la autopista, por ejemplo, o que se muestre cuándo hacer que el juego gire a la izquierda para coincidir con una curva cerrada en el mundo real.

Y, ¿qué hay de los mareos?

Uno de los aspectos más interesantes de esta configuración de realidad virtual es que, según Wollny, es menos probable que las personas que lo usan informen que se sientan mareadas como las que simplemente ven una tableta o teléfono tradicional. Debido a que las señales visuales coinciden con los movimientos del mundo real del automóvil, es menos probable que tengas la sensación de malestar que puedes sentir cuando, por ejemplo, miras hacia abajo para leer mensajes de texto o actualizaciones de Facebook cuando viajas en automóvil.

Audi probó la tecnología con personas que se auto-informaron de una gran propensión al mareo, llevándolos a un viaje de 30 minutos y preguntando cómo se sintieron después. Los participantes aparentemente no se sintieron tan enfermos en absoluto. "Eso básicamente resolvió uno de los grandes problemas", dice Wollny.

Aún así, después de mi breve viaje en el Audi, me sentía bastante mareado. Otro periodista sentado a mi lado también dijo que se sentía mareado. Por supuesto, estábamos probando una experiencia de VR de demostración mientras conducíamos en una pista de carreras giratoria donde dábamos vueltas y vueltas. Una ruta más suave podría no agitar el estómago tanto.

Audi

No es solo para juegos

Rescue's Rocket Run es una demo increíblemente divertida de la tecnología de realidad virtual de Holoride porque se siente como si estuvieras en un parque de diversiones. Y para Audi y Disney, la asociación con un título de Marvel Studios tenía sentido dada la larga historia entre las marcas, es decir, Tony Stark conducía Audis en las películas de Iron Man. Pero hay muchos otros tipos de "contenido elástico" que Holoride podría ofrecer en el futuro. Una batalla espacial no parecería tan emocionante, después de todo, cuando se circula por las autopistas planas y rectas del medio oeste estadounidense.

Profendiner sugiere que la tecnología de Holoride podría usarse simplemente para ver una película en el automóvil con menos mareos: la experiencia de realidad virtual presentaría una pantalla delante del espectador. También imagina experiencias que les permiten a los pasajeros viajar en el tiempo mientras recorren una ciudad moderna mientras ven los edificios en años pasados.

"Puedo decir que quizás retrocedamos menos 2,000 años [en Roma, Italia]", dijo Profendiner a Roadshow. "O que puedas ir a la ciudad de Nueva York en la década de 1920".

Audi

Una plataforma abierta

Audi comenzó a trabajar en la tecnología Holoride hace unos cuatro años y Disney se unió hace unos 18 meses. Pero el objetivo a largo plazo es que sea una plataforma abierta: cualquiera puede producir contenido y puede funcionar en cualquier automóvil. Aunque es cauteloso con los detalles, Wollny parece insinuar un tipo de modelo similar a la tienda de aplicaciones donde un usuario podría comprar experiencias (películas, juegos, etc.) para su dispositivo Holoride. Luego, el automóvil se conectaría a sus gafas de realidad virtual con una conexión inalámbrica para proporcionar información sobre su ruta y el movimiento del automóvil.

Wollny dice que Holoride lanzará un SDK (kit de desarrollo de software) para que otros lo experimenten a fines de 2019, y planea lanzar el sistema comercialmente a fines de 2020 o principios de 2021. En ese momento, dice Wollny, los equipos para realidad virtual de próxima generación estarán disponibles para hacerse más masivos.

Entonces, en unos pocos años, puede que no te molestes en buscar una lista de reproducción de Spotify o en descargar un programa de Netflix para mantenerte entretenido en un viaje por carretera. En lugar de eso, puedes ponerte unas gafas de realidad virtual y sumergirte en un mundo virtual, cortesía de Holoride.

Nota del editor: Los costos de viaje relacionados con esta función fueron cubiertos por el fabricante. Esto es común en la industria automotriz, ya que es mucho más económico enviar periodistas a automóviles que enviar automóviles a periodistas. Si bien Roadshow acepta préstamos de vehículos de varios días de los fabricantes para proporcionar análisis editoriales calificados, todos los análisis de vehículos calificados se completan en nuestro territorio y en nuestros términos.

Los juicios y las opiniones del equipo editorial de Roadshow son propios y no aceptamos contenido editorial de pago.