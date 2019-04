AT&T vende sus acciones de Hulu; ahora solo Disney y Comcast son dueños

Sarah Tew/CNET

En una acuerdo que valora a Hulu en unos US$15,000 millones, AT&T vendió de regreso su participación, dejando como únicos dueños del sistema de streaming a Disney y Comcast.

"Le damos las gracias a AT&T por su apoyo e inversión durante los últimos dos años y esperamos poder colaborar en el futuro", dijo Randy Freer, presidente ejecutivo de Hulu, en una declaración. "WarnerMedia continuará siendo un socio importante para Hulu en los próximos años mientras continuamos ofreciendo a nuestros consumidores lo mejor de la televisión en vivo y a la carta, todo en el mismo lugar".

Hulu inició el año con cuatro dueños que se redujeron a dos. AT&T había obtenido el 10 por ciento por su adquisición de Time Warner (ahora llamada WarnerMedia), en tanto que Disney, 21st Century Fox y Comcast ostentaba cada una un 30 por ciento de la empresa. Con la adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney, en un acuerdo este año con valor de US$71,300 millones, y ahora la salida de AT&T, los únicos dueños de Hulu son Comcast y Disney, esta última con una participación de 70 por ciento.

La noticia se da a pocos días del anuncio que hizo Disney sobre su agresivo plan para servicios como Hulu y su propia filia que competirá con Netflix, llamado Disney Plus. La compañía de entretenimiento presentó a Hulu como un compañero fundamental de Disney Plus y notó que podría, incluso, unirlos en un paquete más asequible. Pero la semana pasada Disney había señalado que no podía unilateralmente decidir el futuro de Hulu ya que solo tenía 60 por ciento del control en la compañía.

Ahora que AT&T se despojó de su participación, se rumora que Disney intentaría comprar las acciones de Comcast en Hulu y que AT&T se enfocará en su propio contenido para cuando lance su servicio, a principios de 2020.

Hulu suma más de 25 millones de suscriptores y actualmente solo opera en Estados Unidos. En contraste, Netflix tiene más de 140 millones de suscriptores a nivel global.

Reproduciendo: Mira esto: Dile adiós al cable y ahorra dinero haciendo 'streaming'...

Computadoras portátiles vs. Chromebook: ¿Cuál te conviene?: Pueden parecer iguales, pero definitivamente son diferentes. Los mejores celulares de 2019: Una lista de los mejores celulares, en diferentes categorías y bajo distintos criterios, que se encuentran disponibles actualmente.

Con la colaboración de Claudia Cruz.