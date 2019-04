AT&T sortea un Trono de Hierro para que reines Westeros desde tu sala

AT&T

En sólo cuestión de semanas, sabremos quién finalmente se sentará en el Trono de Hierro para reinar sobre los siete reinos. La buena noticia para ti es que tú puedes ser el ocupante de ese trono.

AT&T se ha unido a HBO para una promoción de Game of Thrones y darle a un ganador una réplica del icónico Iron Throne de la serie. El trono que tiene un valor de US$18,000 mide poco más de 2 metros y pesa más de 300 libras, según Variety.

La campaña "Own the Throne", que promueve la temporada final de la exitosa series, está disponible para los clientes de los servicios inalámbricos, de TV e Internet quienes utilizan el app de lealtad del consumidor Thanks. La campaña arranca el 1 de abril y clausura el 7 de mayo.

Además de obsequiar el Trono de Hierro, tres tiendas de AT&T en Boston, Chicago y San Francisco ofrecerán la experiencia en realidad aumentada The Dead Must Die en las gafas Magic Leap One VR.