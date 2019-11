AT&T añade tres nuevas funciones para combatir las robollamadas.

T-Mobile

En el verano de 2019, AT&T empezó a bloquear automáticamente las llamadas no deseadas (conocidas como robocalls o robollamadas) sin cargos para el usuario, y a partir del 1 de noviembre añadió tres nuevas funciones con el fin de facilitar la identificación y evasión de robollamadas.

La operadora bloqueará automáticamente las llamadas identificadas como "Riesgo de Spam" sin cargo para los usuarios. Los usuarios también podrán enviar al buzón las llamadas provenientes de números que no estén almacenados en el teléfono y bloquear llamadas mediante el comando de voz en inglés "Hey Siri, block the last call" para usuarios de iOS.

Preguntamos a AT&T si el comando de voz está disponible en español y la disponibilidad de comandos de voz para dispositivos Android pero no hemos recibido respuesta.

Estas funciones ya están integradas en la aplicación AT&T Call Protect, la cual brinda varias herramientas para bloquear automáticamente las llamadas fraudulentas y reportarlas e incluso, también es posible bloquear un número no deseado de la lista de contactos.

El app que está disponible para dispositivos iOS y Android también tiene una versión Pro (con costo de US$3.99) que le ofrece al usuario más detalles sobre las llamadas que recibe y más personalización. Igualmente incluye las funciones del app AT&T Mobile Security.

Adicional a estas herramientas, AT&T empezó a usar el protocolo SHAKEN/STIR, un sistema de autenticación de llamadas que ayuda a proteger a los usuarios de estas molestas llamadas spam.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), la mitad de las llamadas realizadas a teléfonos celulares en Estados Unidos durante 2019 fueron llamadas fraudulentas, lo que ha aumentado la frustración entre los usuarios, siendo esta la queja número uno que la FCC recibe de los consumidores.