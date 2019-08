Los Note 10 Plus 5G de AT&T y T-Mobile no funcionarán en la redes 5G más veloces

Andrew Hoyle/CNET

La versión 5G del Galaxy Note 10 Plus llegará a las cuatro mayores operadoras telefónicas de Estados Unidos, pero no estará desprovista de sacrificios. Verizon ofrecerá el Note 10 Plus 5G primero a US$1,300, y AT&T, T-Mobile y Sprint dijeron que tendrán sus propios planes de ofrecer el teléfono más adelante este año.

Pero las versiones de estos teléfonos y el estatus de la tecnología 5G en Estados Unidos hará del lanzamiento del celular un poco más complicado de lo que se pensaba.

Mientras que Verizon ofrecerá el Note 10 Plus 5G con el módem X50 de Qualcomm que es capaz de aprovechar la red 5G de ondas milimétricas que actualmente tiene desplegada en nueve ciudades en Estados Unidos (tiene planes de cubrir más de 30 ciudades en el país para fines de año), las variantes del teléfono que ofrecerán AT&T y T-Mobile no funcionarán con las ondas milimétricas.

En su lugar, las versiones de estas operadoras contarán con el módem X55 de Qualcomm y son compatibles con una versión distinta de 5G conocida como sub-6. A pesar de que esto permite a los celulares aprovechar la amplia gama de redes 5G que At&T y T-Mobile tienen planeado desplegar en los próximos meses, no funcionarán con las redes de ondas milimétricas que son superveloces y que ambas operadoras ya han desplegado a lo largo de Estados Unidos.

La tecnología 5G de ondas milimétricas es excelente para brindar velocidades ultrarrápidas, pero su cobertura está limitada a algunas secciones de ciudades. Esta clase de tecnología 5G también se le dificulta acceder al interior de los edificios y sus frecuencias más altas tienden a causar problemas cuando se usa en temperaturas más altas. La tecnología 5G de baja banda, por otro lado, no cuenta con una velocidad superrápida, pero ofrece un área de cobertura más amplia que 5G de ondas milimétricas y podría funcionar mejor dentro de las edificaciones. Una tercera versión de 5G, conocida como espectro de banda media, es como un punto medio que ofrece velocidades más rápidas que la de banda baja y mejor cobertura que la de ondas milimétricas.

El teléfono Note 10 Plus 5G de AT&T funcionará solo en el espectro de banda baja. Mientras que el Note 10 Plus 5G funcionará con su espectro de banda baja 600Mhz y también será compatible con el espectro de banda media 2.5Ghz.

Sprint utiliza actualmente la banda 2.5Ghz para su red 5G. T-Mobile, por supuesto, está en proceso de completar su fusión con Sprint, lo que le daría acceso a ese espectro.

Sprint se rehusó a comentar sobre cuál módem estará presente en la versión del Note 10 Plus 5G que venderá.

La empresa vende el Galaxy S10 5G con el módem X50 de Qualcomm que es compatible con la banda media 2.5Ghz y que es también capaz de usar la red de onda milimétrica de T-Mobile. Si su versión del Note le sigue los pasos a Verizon y utiliza el mismo chip X50, es posible que hayan dos versiones del Note 10 Plus 5G con distintas experiencias en la red de T-Mobile.

La versión de Sprint podría ser compatible con la banda media 2.5Ghz y la red superrápida de T-Mobile, mientras que la versión de T-Mobile sería compatible con la banda 600Mhz que tendrá cobertura en la mayoría del país y la banda 2.5Ghz de Sprint.

En resumen, quizás ahora no sea el mejor momento para comprar un teléfono 5G.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy Note 10 Plus: Más pantalla, cámaras y batería