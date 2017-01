AT&T necesita de Time Warner para hacer crecer su imperio de entretenimiento

Foto de David Katzmaier / CNET

AT&T ya no es sólo una compañía de telefonía o una distribuidora de Internet por fibra óptica. Con su compra de DirecTV en julio del 2015, se convirtió en una empresa de entretenimiento.

Ahora AT&T tiene en la mira a Time Warner, por la que quiere pagar US$85,400 millones para así convertirse en unas de las productoras y distribuidoras de contenido de entretenimiento más grandes del mundo. La comprar aún no se ha finalizado.

Enrique Rodriguez, presidente de tecnología para el grupo de entretenimiento de AT&T, dijo a CNET en Español que AT&T está en posición de proveerle a los consumidores una oferta de contenido mediante todas las plataformas y diferentes vías de distribución que ninguna otra compañía puede igualar.

"Y eso es antes de que finalicemos nuestra adquisición de Time Warner", dijo Rodriguez desde Las Vegas, en donde estaba para la feria de electrónica de consumo CES 2017 la semana pasada, "porque la cosa que falta, y que motiva nuestra adquisición de Time Warner, son todas las innovaciones que podríamos hacer pero no podemos por las limitaciones al derecho a ese contenido".

Rodriguez explicó que DirecTV Now, el servicio de streaming de programación televisa en vivo que AT&T lanzó en noviembre de 2016, podría, por ejemplo, transmitirse en América Latina si no fuese porque tendrían que negociar el derecho para compartir este contenido. El problema, continúo el ejecutivo, no es la tecnología o la plataforma, sino el derecho al contenido.

Sin embargo, adueñarse del derecho al contenido de Time Warner ayudaría a solucionar este problema.

"La tecnología existe, todo está allí y hasta podríamos escribir más software, ese no es el problema", dijo.

Pero completar la adquisición de Time Warner todavía enfrenta un gran reto: la aprobación del Departamento de Justicia, que investigará si la unión de ambas compañías crearía un monopolio.

El mismo presidente electo Donald Trump ha dicho que su administración no aprobaría la fusión porque sería "una concentración de mucho poder en las manos de pocos". Sin embargo, AT&T podría evitar el rechazo a su adquisición si sólo va detrás del contenido de Time Warner y no de sus licencias inalámbricas, reportó Bloomberg. Y tras la controversial rueda de prensa de Trump el miércoles, en la que crítico el periodismo de CNN (una unidad de Time Warner), se especula que AT&T podría venderá el medio de comunicación para conseguir la bendición de la nueva administración.

Por esta razón la visita del presidente ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson, a Nueva York para hablar con Trump fue noticia. Medios como Bloomberg suponían que la compra de Time Warner sería parte de la conversación entre el ejecutivo y el próximo presidente de EE.UU., pero en un comentario a Crain's New York, AT&T dijo que sólo hablaron de cómo la empresa trabajará con Trump para estimular la creación de empleos y la inversión económica en el país.

Si el Departamento de Justicia aprueba la compra, los consumidores de DirecTV Now podrían notar los beneficios pronto. Glenn Lurie, presidente ejecutivo de negocio móvil y operaciones para el consumidor de AT&T, dijo a CNET en Español durante CES 2017 que les tomó un año negociar el derecho de contenido para transmitir la programación televisiva en DirecTV Now. Ese no sería el caso con el contenido de Time Warner.

"Time Warner nos ayudará a mejorar la experiencia del consumidor", dijo Lurie. "La adquisición de Time Warner nos dejará innovar más rápidamente".