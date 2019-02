AT&T estrenará series originales en su servicio de streaming en 2020: reporte

Charley Gallay/Getty Images for Turner

AT&T lanzará su servicio de streaming este año, pero tendrás que esperar hasta 2020 para ver sus programas originales.

Kevin Reilly, líder de las cadenas TBS y TNT, dijo que el servicio de WarnerMedia, que se anunció en octubre, ofrecerá contenido que abarca desde la Lego Movie hasta El señor de los anillos, reportó Deadline.

Reilly, quien es el director creativo para Turner Entertainment, notó durante un evento el lunes de la Asociación de Críticos de Televisión que la versión beta del servicio no incluirá programación original, "pero verás esto en el 2020 y gradualmente aumentará". La compañía comenzará a pedir contenido original esta primavera y también veremos más programas original de DC Comics.

También dijo que deberíamos esperar que "las joyas de la corona de Warner", incluyendo la serie Friends, terminen como exclusivas para el servicio, informó Deadline.

Este detalle surge semanas después de que Netflix confirmó que Friends permanecerá en su plataforma hasta 2019. Sin embargo, Randall Stephenson, presidente ejecutivo de AT&T, dijo que en este momento Netflix no tiene los derechos exclusivos de la comedia, y Reilly sugirió que retirarlo "es algo que nosotros estamos dispuestos a hacer ".

En diciembre, AT&T dijo que los consumidores podrán elegir de entre tres niveles de servicio. El plan básico se centrará en las películas, el segundo nivel incluirá originales y el tercero agregará contenido del catálogo más amplio de WarnerMedia, como HBO, Turner y Warner Bros.

WarnerMedia nos dijo por email que aún no darán a conocer los precios o el contenido, pero agregó que el servicio podría incluir marcas como Looney Tunes, el Mundo Mágico de Harry Potter, The CW, DC Entertainment, New Line, Hanna Barbera, CNN Films, Adult Swim y Turner Classic Movies.

"Y, a medida que salgamos de nuestra etapa beta, la programación original también será un componente clave de este servicio", dijo un portavoz de la compañía.