AT&T te dejará mezclar planes celulares ilimitados

Angela Lang/CNET

AT&T dijo el lunes 28 de septiembre que está brindando a sus clientes móviles más flexibilidad al permitirles elegir un plan ilimitado diferente para cada línea de su cuenta. El programa, al que AT&T denomina Unlimited Your Way, te permite seleccionar el plan ilimitado que desees (Starter, Extra o Elite), en lugar de que todas las líneas tengan que usar –y pagar– el mismo plan.

"Reconocemos que las personas tienen diferentes necesidades inalámbricas y no todos los miembros de la familia quieren el mismo plan de tarifas", dijo David Christopher, vicepresidente ejecutivo de AT&T Mobility, en un comunicado. "Con el lanzamiento de Unlimited Your Way estamos simplificando todo esto; ahora los clientes pueden elegir la mejor combinación de planes inalámbricos ilimitados para cada miembro de la familia, todo con acceso a AT&T 5G nacional rápido, confiable y seguro incluido sin cargo adicional".

Para una cuenta con cuatro líneas, los planes Unlimited Starter comienzan en US$35 al mes; el plan Unlimited Extra comienza en US$40 al mes e incluye 15GB de datos de hotspot y 50GB de datos premium. El plan Unlimited Elite comienza en US$50 al mes e incluye 30 GB de datos de punto de acceso, 100 GB de datos premium y HBO Max.

AT&T dijo que los clientes eligen la mejor combinación de planes inalámbricos ilimitados para cada persona en su cuenta, lo cual les permitirá ahorrar. Como ejemplo, la empresa planteó el siguiente escenario de ahorro: una persona puede elegir Unlimited Extra para datos de hotspot para trabajar en casa; otra puede elegir Unlimited Elite para las opciones de entretenimiento HBO Max y las otras dos líneas pueden permanecer en Unlimited Starter. Eso costaría US$160 por mes en comparación con US$200 por mes para mantener a todos en Unlimited Elite.

Reproduciendo: Mira esto: Los mejores celulares de menos de US$500 de 2020

Con la colaboración de Laura Martínez.