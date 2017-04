AT&T endulza su plan ilimitado ofreciendo HBO gratis

HBO

En la guerra sin cuartel para ganarle a su competencia, AT&T puede haber encontrado su arma nuclear: acceso gratis a Game of Thrones.

La operadora dijo el miércoles que los clientes que se suscriban a su plan "Unlimited Plus" recibirán HBO sin costo adicional. Los clientes que tengan una cuenta AT&T DirecTV o U-Verse TV obtendrán el canal premium añadido a su línea, mientras que los clientes inalámbricos solo tendrán acceso a través de la aplicación DirecTV Now o HBO Go. La promoción comienza el jueves.

La promoción representa la última medida para atraer a los clientes a cambiar de operador inalámbrico. En los últimos meses, T-Mobile "eliminó" los impuestos y tarifas en su plan ilimitado; Verizon trajo de vuelta su plan ilimitado sin limitación en streaming de video (algo que T-Mobile rápidamente igualó); Sprint hizo lo propio y AT&T bajó el precio de su propia opción ilimitada. Esto es algo sin precedentes, comparado con lo que ocurría algunos años atrás, cuando las operadoras eran mucho menos reacias a hablar de una opción de todo lo que puedas consumir. (Lee aquí un comparativo de todos los planes de datos ilimitados disponibles en el mercado).

Bajo la promoción, los clientes nuevos y existentes obtendrán HBO. Si eres suscriptor de video de AT&T y ya pagas por HBO, ya no se te cobrará por el canal.

El plan Unlimited Plus es la versión más avanzada de la opción de datos ilimitados de AT&T y permite video de alta definición, sin restricciones de velocidad y 10 gigabytes de acceso a puntos de acceso móviles. Cuesta US$90 por una línea, US$145 por dos líneas y US$20 por cada línea adicional.

AT&T todavía sigue ofreciendo un crédito de US$25 al mes hacia la compra de DirecTV o U-Verse, en un esfuerzo por seducir clientes a que se apunten a varios servicios.

Con la colaboración de Laura Martínez.